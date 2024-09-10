藥明系 | 美眾議院通過生物安全法案，藥明系股價急挫未宜博反彈

美國眾議院通過《生物安全法案》，以「國家安全」為由限制聯邦政府承包商與藥明康德(02359)、藥明生物(02269) 、華大集團等五間中國生物技術公司開展業務。雖然該法案必須在參議院通過並送交總統拜登簽署才能成為法律，但藥明系股價今早(10日)仍大跌，其中藥明康德最多插一成低見32.15元，藥明生物最多跌逾8%低見10.36元。值得一提，兩隻股份早前已公布業績，中期盈利分別跌20%及34%，雖然大行目標價仍遠高於現價，但不明朗因素多，恐未宜貿然買入博反彈。

（藥明康德網頁截圖）



美眾院306票對81票通過法案 藥明康德：不會對任何國家構成國安風險

美國眾議院昨晚(9日)以306票對81票通過《生物安全法案》，旨在封殺中國的生物科技企業及其美國子公司，法案現將提交參議院審議。法案將矛頭指向五家公司，包括華大集團、華大智造、華大美國子公司Complete Genomics、藥明康德和藥明生物。提案的支持者稱，該法案是要防止中國在又一個美國開創的領域佔據主導地位，而北京可能開發生物武器，或者利用從海外獲得的生物數據。《彭博》分析認為，該提案最終成為法律的概率高達70%，因為它在參眾兩院都獲得了強有力的支持。

藥明康德發表公告，指《生物安全法案》將藥明康德指定為「予以關注的生物技術公司」，公司強烈反對這種未經正當程序的預設性且不合理的指定。藥明康德強調，在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險，而且公司也未曾受到美國政府機構的任何制裁。公司亦再重申，藥明康德既沒有人類基因組學業務，而且公司的現有各類業務也不涉及在美國、中國或任何其他地區收集人類基因組數據。在今後數月，擬議《生物安全法》草案還將繼續經歷立法過程，其立法進程走向尚不明確。公司將與諮詢顧問協力，繼續與參與立法過程的相關方進行溝通和對話。

同系藥明生物亦公告指，作為全球生物藥CRDMO平台，公司既沒有人類基因組學業務，亦未在其全球任何業務中收集人類基因組數據。公司將繼續密切關注立法程序並與相關方持續溝通，並堅定致力於服務全球客戶且按照所有開展業務地區適用的法律法規運營。

藥明康德中期純利跌20%收入跌8.6% 瑞銀予目標價40.1元

藥明康德及藥明生物早前已公布業績，其中藥明康德中期純利約42.4億元人民幣，按年跌20.2%，不派中期股息；營業收入約172.4億元人民幣，跌8.6%，毛利約67億元人民幣，跌11.3%，毛利率38.9%，跌1.1個百分點。集團指，上半年新增客戶超過500家，截至6月末在手訂單431億元人民幣，剔除新冠商業化項目按年增長33.2%。

瑞銀指，藥明康德上半年收入及淨利潤均遜該行預期。公司維持全年收入指引383億至405億元人民幣，剔除新冠疫情的收入按年升2.7%至8.6%。積累的訂單和新分子(TIDES)業務快速增長是正面因素，儘管美國業務的收入佔比下降。料市場焦點在於《生物安全法》的進展，亦會關注全球客戶的情緒，予目標價40.1元及「中性」評級。摩根士丹利則指，藥明康德第二季和上半年營收符合預期，收入穩健且未完成訂單強勁，決定對該股維持超配評級。

藥明生物中期純利跌34%收入升1% 花旗予目標價35元

藥明生物中期純利14.99億元人民幣，按年跌33.9%，不派中期息。期內收入85.74億元人民幣，升1%；毛利33.5億元人民幣，跌5.9%；毛利率39.1%，跌2.8個百分點。截至6月止，未完成訂單總量201.05億美元，包括未完成服務訂單130億美元以及未完成潛在里程碑付款訂單71.05億美元。

花旗稱，藥明生物中期收入符合預期，但淨利潤按年跌34%，遠遜預期；非新冠收入升8%。由於2023年的高基數、內地工廠利用率下降以及海外工廠新增產能增加，毛利率從去年同期的41.9%下降至39.1%。而上半年未交付訂單達201.05億美元。管理層維持全年總收入增5至10%，以及非新冠收入增8至14%的指引，予目標價35元及「買入」評級。

不過，國泰君安指，藥明生物新增的項目持續增長，非新冠業務發展穩健，公司維持全年指引不變，又會持續投資海外產能建設，預計到2027年，40%產能將分布在北美、歐洲及新加坡，支撐集團全球化項目營運。惟考慮到地緣政治風險，下調其2024至26年的經調整淨利潤預測至49.19億、56.23億及67.38億元人民幣，每股盈利分別為1.18、1.35及1.62元人民幣，下調目標價至14.6元，維持「增持」評級。

黃偉豪：基本因素差估值恐再受壓 大行目標價難作準不宜博反彈

（黃偉豪）

獨立股評人黃偉豪表示，藥明康德及藥明生物本身基本因素差，已令股價持續向下，兩間公司近一兩年業績下滑，已不似以往予市場印象屬高速增長公司，拖累估值下調，現加上美國《生物安全法案》帶來的不明朗，更是雪上加霜。事實上，該法案經眾議院通過後，往後也有很大機會獲參議院通過。藥明的客戶以歐美為主，相信很多美國前期研發公司已不敢再與其合作，公司盈利前景堪憂，估值恐會進一步受壓。

黃偉豪又指，雖然大行目標價仍高於現價，但不能作準，因大行通常在公司公布業績或有重要事件等誘因下才會發布研報，惟藥明系基本面轉變太快，大行未必能趕及調整目標價。儘管以藥明生物現時估值，除非業績繼續倒退，股價跌至10元再大跌空間有限，不過連同藥明康德都未宜買入博反彈，只宜觀望。至於同系的藥明合聯(02268)也不建議吸納，該公司分拆上市沒多久，其中期盈利倍升與去年低基數有關，加上其業務與藥明生物有關連，遲早會受影響，故對其看法同樣審慎。

藥明康德半日跌8.35%收報32.95元，藥明生物跌3.88%報10.9元，另藥明合聯亦跌6.93%報19.22元，惟藥明巨諾(02126)無升跌報1.27元。其他CXO(醫藥合同外包服務)股亦下跌，康龍化成(03759)跌4.1%報8.89元，昭衍新藥(06127)跌0.45%報6.6元，泰格醫藥(03347)跌3.47%報26.4元，凱萊英(06821)跌2.17%報38.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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