鋰電股 | 鋰礦增產暫緩刺激鋰價抽升，贛鋒天齊股價齊飆可再吼？

今年以來鋰行業持續低迷，受累供應過剩庫存累積，內地兩家鋰業巨頭贛鋒鋰業(01772)及天齊鋰業(09696)上半年均由盈轉虧，股價近日已跌近此前所創新低。而內地碳酸鋰期貨價格上周五(6日)也曾跌破7萬元人民幣大關，創上市新低。不過，據報多個鋰礦新增產能計劃暫緩，市傳寧德時代也暫停江西鋰業生產，有券商料鋰板塊最快2026年前進入上行周期。而8月內地新能源車銷量按年升三成，也有助帶動鋰價上升。內地碳酸鋰期價急升逾7%，贛鋒及天齊今早(11日)分別飆近9%及逾12%，是否可再看好呢？

（天齊鋰業網頁截圖）

國泰君安：新增項目產能釋放暫緩 料鋰板塊2026年前進入上行周期

國泰君安表示，新增項目產能釋放暫緩，預計鋰板塊最快於2026年前進入上行周期。在建項目中，Sal de Vida原計劃兩處擴建項目改為依次完成，建設放緩；PPG鹽湖項目建設工作尚未展開，投產進程推遲；Galaxy項目建設暫停。整體來看，當前供給側已經有收縮跡象，鋰礦行業資本開支下行明顯，對未來2至3年的新增供給有壓制預期。

平安期貨有色板塊首席研究員車國俊認為，在碳酸鋰下行壓力下礦山的減產或將逐步開始，這在澳洲精礦、南美地區碳酸鋰出口數據近期下滑中可以得到一定佐證。國泰君安則指，高成本礦山主動減產，供給出清稍有眉目；如果減產進一步擴大，那麼供需基本面有望迎來改善。

8月內地新能源車銷量增三成 傳寧德時代暫停江西鋰生產

另外，中汽協最新數據顯示，8月新能源汽車產銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達新車總銷量的44.8%。內地8月新能源車銷售強勁，市場憧憬有望帶動碳酸鋰價格見底回升。另有傳聞稱寧德時代暫停江西鋰雲母業務，有分析指，寧德時代暫停江西鋰礦業務將導致中國碳酸鋰月產量減少8%，可能導致鋰價上漲11%至23%。消息刺激內地碳酸鋰期貨價格急升，一度升至每噸7.73萬元人民幣，急升7.1%。

不過，自今年5月以來，內地碳酸鋰期貨走出一輪連跌行情，從約每噸11萬元人民幣，一路跌至7萬元人民幣。8月下旬，持續下跌的碳酸鋰有所回穩，但9月又再掉頭向下。上周五(6日)碳酸鋰期貨主力合約2411一度跌破7萬元人民幣大關，最低觸及69700元人民幣，刷新上市以來新低。國信期貨首席有色行業分析師顧馮達表示，近日碳酸鋰價格在短線衝高之後，再度重回下跌行情，主要受到基本面預期下降，加上商品板塊情緒影響，雙重因素共振，導致碳酸鋰再度寫下上市新低。另值得留意，進入9月後，部分鋰鹽廠對下游需求情況預期改善，產量穩中小增。下游材料廠為傳統旺季做準備，排產持續上行。9月基本面可能呈現供應與需求雙增的格局，但庫存壓力仍然較大。

贛鋒中期轉虧7.6億人幣 天齊中期轉虧52億人幣

值得一提，贛鋒鋰業及天齊鋰業早前已公布業績，其中贛鋒中期淨虧損7.59億元人民幣，而去年同期純利58.77億元人民幣，不派中期息。收入95.25億元人民幣，按年跌47.4%；毛利10.63億元人民幣，跌74.1%；毛利率11.2%，跌11.5個百分點。

天齊中期虧損約51.98億元人民幣，去年同期純利64億元人民幣，不派中期息。收入64億元人民幣，按年跌74.18%；毛利33.1億元人民幣，跌84.6%；毛利率為51.8%，下降35.28個百分點，主要是由於受市場行情變化影響，鋰產品銷售均價大幅下跌所致。資本支出約25億元人民幣，按年增加約8.3億元人民幣。

瑞銀降贛鋒目標價至17.7元 高盛降天齊目標價至19元

瑞銀上周發表研報，將贛鋒鋰業2024至2026財年每股盈利預測分別下調至0.06元、0.08元及1.14元人民幣，主要由於預期內地鋰價有進一步下行風險；電池行業競爭激烈，預期2024至2026財年電池業務盈利較低；贛鋒鋰業財務成本較高；2024年金融資產公允價值變動將出現非經常性損失。預期贛鋒鋰業於2024至2026財年期間將繼續「燒錢」，料公司將於2024財年繼續以72億元人民幣的資本開支，完成鋰及電池項目的建設，然後在2025及2026財年出現放緩。綜合上述因素，將贛鋒目標價由46.96元降至17.7元，評級由「買入」降至「沽售」。

另高盛稱，天齊鋰業上半年剔除一次性項目後經常性虧損為31億元人民幣，不及該行及市場預期，因此將公司今年經常性虧損預測擴大至22億元人民幣，未來兩年經常性盈餘削減10%至16%，以反映今年較低的基準鋰價格預測。高盛維持對鋰供求及價格前景的負面看法，因供應量持續大量過剩，維持天齊「沽售」評級，目標價由22元降至19元。

何啟俊：鋰電池業仍供過於求 贛鋒天齊前景難看好不值博

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，對鋰行業及鋰價都不太看好，雖然預計全球包括中國新能源車銷量及滲透率都會持續增長，但正因如此，此前吸引了很多廠商及礦商一窩蜂投資相關產業，令鋰供應遠大於需求，料未來兩年行業仍面對供過於求局面，個別鋰礦暫緩增產影響短暫，無改大局。而鋰價近日雖由每噸7萬元人民幣的低位略為反彈，但仍低於令鋰礦企業達收支平衡的底線(即每噸8萬元人民幣)。因此，贛鋒及天齊盈利前景仍難看好，今日股價只是跌得多後出現反彈，不建議吸納，即使新能源車股近日走強，料也難帶動鋰礦股繼續反彈，始終兩者業務分屬上下游，此前股價表現也差天共地。

贛鋒半日升8.75%收報16.9元，成交2億元。天齊升12.34%報20.85元，成交9721萬元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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