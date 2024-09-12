美核心CPI升溫本月難大幅減息，友邦滙控齊造好邊隻更值博？

美國公布8月核心消費者價格指數(CPI)按月增0.3%，為4個月以來最大增幅，分析指聯儲局下周難減息50基點，銀行股及保險股今早(12日)普遍造好，其中友邦(01299)升近4%，滙控(00005)升0.7%。美國加息對銀行股有利，可令息差擴闊有利增加利息收入，而保險股也可一定程度上受惠，因加息令債券息率上升，可增加其所投資債券的債息收益，現時美國可能只會慢慢減息，或有利其股價表現。其中滙控據報正考慮將商業銀行及投資銀行業務合併，以降低開支，另正考慮退出馬爾他業務。而友邦早前公布中期新業務價值按年增25%至24.55億美元創歷史新高，並增派中期息。滙控近日股價回至近66元，友邦今早升穿多條平均線，哪隻更值博？

（Shutterstock）

美8月核心CPI月增幅創4個月新高 聯儲局難降息50基點

美國勞工統計局昨日(11日)公布8月CPI按年增2.5%符合預期，較前值年增2.9%進一步放緩；然而不包括食品和能源成本的核心CPI則按月增0.3%，高於市場預期與前值的增0.2%，為4個月來最大增幅，同比升幅為3.2%，反映核心通脹增速有止跌跡象。數據抑制了市場對聯儲局降息幅度的預期。華爾街分析指，高於預期的核心CPI數據將使聯儲局主席鮑威爾9月更難降息50基點。

根據芝商所FedWatch工具，聯儲局下周降息25基點的機率升至83%，降息50基點的機率降至17%。不過，11月降息50基點的機率為54.4%，降息25基點的機率為36%。

據報滙控擬合併工商金融及投資銀行業務 以削減開支

滙控新任行政總裁艾橋智9月2日履新後不久，即擬對集團內部作調整。外電引述知情人士指，滙控正考慮合併工商金融及投資銀行，以消除角色重疊的職位，並削減開支，此舉將把環球銀行及資本市場業務以及工商金融業務整合一起。環球銀行及資本市場業務主要服務於大型跨國公司，包括公司的交易和投資銀行部門。若兩部門合併落實，將成為滙控最大收入來源，每年貢獻約400億美元，並涉及逾9萬個員工，但不排除部分重複的後勤職位會被削減。消息指，滙控尚未有最終決定，潛在重組的詳情仍可能有變。

另據《彭博》報道，滙控在馬爾他證券交易所發表聲明稱，已通知當地分公司董事，正開展策略檢討，尋找如何處理所持馬爾他業務70%股權。報道指，滙控近年已出售多項主要業務，包括加拿大業務及法國零售銀行業務，公司表示也可能審查其他業務。

花旗：滙控亞洲盈利能力比渣打強 在香港擁獨特地位

值得一提，花旗上周發表研報指，對滙控及渣打集團(02888)在亞洲的盈利能力進行了深入分析，認為滙控似乎處於更有利的地位，其在亞洲的業務更加集中，業務組合更優越，效率更高等，即使央行降息，這也應該會繼續支持盈利能力，渣打已採取了許多明智的策略步驟，但仍然很難看到它如何能夠與滙控的回報狀況相匹配，並看到公司目標的適度下行風險，予匯控「增持」評級，予渣打「中性/持有」評級。



花旗提及，滙豐在香港擁有獨特的地位，為香港740萬人口中的540萬人提供銀行服務，幾乎在所有產品中都排名第一，這使得該公司在香港的利潤遠高於其同行，並且佔滙豐亞太區利潤的一半以上。

友邦中期新業務價值升25%派息增5% 美銀予目標價92.2元

另邊廂，友邦保險早前公布，截至2024年6月底止中期錄得新業務價值上升25%至24.55億美元，創歷史新高；銷售增加17%至45.46億美元的年化新保費，新業務盈利能力有所提升，新業務價值利潤率上升3.3個百分點至53.9%。公司派中期股息每股44.5港仙，較去年同期增加5.2%。期內友邦內涵價值營運溢利達53.5億美元，每股增加29%。內涵價值營運回報為16.5%，較2023年全年的12.9%有所上升。每股稅後營運溢利自2023至2026年的複合年均增長率目標為9%至11%。

美銀證券發表研報指，友邦今年上半年新業務價值以固定匯率計算，按年增25%至24.6億美元，以實質匯率計算，按年增21%。由於2023年第二季的基數非常高，今年第二季新業務價值按年放緩至11%，但仍略高於市場預期。AlA中國內地和香港業務帶領新業務價值增長，部分原因是2023年第一季基數相對較低，新興市場的增長前景樂觀且股東回報有所提高，予目標價92.2元，維持「買入」評級。

摩根士丹利表示，看到友邦的進一步催化劑，包括香港和東盟地區的更高增長，以及其關鍵財務指標的改善趨勢等，小幅上調其2024至2026財年新業務價值按固定匯率計算的增長預測，從19%/13%/12%上調至21%/13%/13%，以反映內地、香港和東盟地區更高的增長動能。由於營運差異的改善，將2024至2026財年的每股營運盈利預測上調1%，由於投資差異和營運差異優於預期，預期2024至2026財年每股隱含價值將增長4%至5%，目標價由86元升至88元，予「增持」評級。

郭家耀：友邦新業務強勁上望60元 滙控近65元也可吼

（郭家耀 facebook截圖）

宏匯資產管理投資總監郭家耀表示，聯儲局一向比較謹慎，預計下周先減息四分一厘，始終經濟未見出現很大問題，應可避過「硬著陸」，不妨為未來留下更多減息空間。至於滙控及友邦可揀買哪一隻？友邦股價走勢更強，看來更值博，此前市場憂慮其內地業務增長放緩，但自業績公布後見其新業務價值表現強勁，證明市場過分憂慮，加上集團積極回購，股價績後表現向好，料可上望60元。而滙控股價其實亦跑贏大市，減息周期開始無疑會影響其利息收入，惟現時看來美國減息步伐不會太快，加上派高息可支持其股價，料仍於65至70元上落，回至近65元也可吼。

友邦半日升3.95%收報55.3元，成交12.98億元。滙控升0.68%收報67元，成交3.45億元。其他銀行股及保險股亦普遍上升，渣打升0.78%報77.55元，恒生(00011)升0.85%報89.5元，東亞(00023)升0.32%報9.34元，保誠(02378)升0.63%報63.6元，宏利(00945)升0.75%報214.8元，惟中銀香港(02388)跌0.35%報22.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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