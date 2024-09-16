高盛報告 | 高盛削本港銀行股目標價，商業房地產令不良貸款率升

高盛對六間本地銀行評級

高盛發表研究報告指，由於香港與內地商業房地產的風險敞口，香港銀行的不良貸款一直在上升，恒生銀行(00011)今年上半年不良貸款率創30年來新高，又指對於香港商業房地產，其隱含不良貸款率普遍上升，佔香港商業房地產債務總額的14%，而中小企則為55%。此外，如果該行假設最壞的情況，即EBIT較2023財年水平下降25%或50%，則隱含不良貸款率可能進一步升至22%及39%，超過亞洲金融風暴的高位。



該行指出，納入該行的虧損預期後，該行對本地銀行股2024至2025財年每股盈利預測平均下降5%-8%，而2026財年每股盈利相對不變，維持渣打集團(02888)、中銀香港(02388)、滙豐控股(00005)的「買入」評級，以及恒生銀行的「沽售」評級。



該行表示，參考對滙豐在亞洲金融風暴的經驗等因素，預計香港商業房地產貸款的預期信貸損失將在2024財年至2025財年升至3.5%。這意味著在基礎情況以及熊市預測下，未經修訂的每股盈利將分別有8%及25%的下行風險，而香港本地小型銀行受影響最大，而渣打則受影響最小。

表列該行予相關目標價及評級:



目標價(元) 評級



滙豐控股(00005) 84->82 買入



渣打集團(02888) 87 買入



中銀香港(02388) 27.7->26.3 買入



恒生銀行(00011) 101->95 沽售



東亞銀行(00023) 10.7->9.6 中性



大新銀行集團(02356) 6.9 中性

撰文:經濟通採訪組

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