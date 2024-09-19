家電股 | 以舊換新政策顯效兼美的上市表現佳，家電股獲券商唱好股價飆升可以點揀？

內地家電巨頭美的集團(00300)本周二(17日)上市表現理想，收市高招股價近8%，今早(19日)再飆近一成，帶動其他家電股飆升，其中海爾智家(06690)升近8%，海信家電(00921)飆14%。消息面上，商務部等四部門早前發布關於進一步做好家電以舊換新工作的通知，每件家電產品最高補貼2000元人民幣，獲各地積極響應，全國大部分省市已發布細則並已開始實施。家電股獲多家券商唱好，指以舊換新政策已開始在白色家電銷售中顯現成效，是否仍可追入？可揀買哪一隻？

（美的集團網頁截圖）

（Kelvin攝）

美的周二首掛升近8% 董事長方洪波：上市有助加快全球化

美的集團本周二首掛，一度高見60元，高招股價9.4%，最終收報59.1元，較招股價高7.8%。值得一提，美的據報國際配售反應熱烈，獲高瓴投資(Hillhouse Investment)和新加坡政府投資公司(GIC)分別考慮認購逾10億美元(約78億港元)及約5億美元(約39億港元)股份，國際配售提早一日截飛，最終以招股價上限54.8元定價，集資額增至逾310億元，是本港3年半以來最大新股。

美的集團董事長兼總裁方洪波在上市儀式上表示，進入香港市場有助於集團加快全球化進程，並會繼續推進科技領先、用戶指導、數字驅動、全球突破戰略，鞏固公司作為科技公司的全球領先地位。

大部分省市已發布家電以舊換新細則 每件最高補貼二千元人幣

值得留意，商務部等四部門辦公廳早前發布關於進一步做好家電以舊換新工作的通知。通知提到，各地要統籌使用中央與地方資金，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機8類家電產品給予以舊換新補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過2000元人民幣。而在7月時，國家發改委、財政部發布《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，統籌安排3000億元人民幣左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。此次發布的通知便是對《若干措施》的具體落實。

通知發布後，各地積極響應，全國大部分省市均已出台家電以舊換新政策實施方案。截至9月17日，全國已有約30個省市自治區發布家電以舊換新細則，對具體補貼品類及幅度、實施方式等做出具體規定，其中絕大部分已經開始實施。

國信證券：政策效果有望逐步釋放 光大證券：白電龍頭估值可修復

國信證券指，內地8月家電零售止跌回升，白電線上線下零售表現回暖；以舊換新政策效果有望逐步得到釋放，拉動國內家電需求；家電8月出口額增長12%，外銷延續良好增長。

光大證券稱，白電業績穩健，股息率高，配置價值凸顯。白電龍頭的業績增長由多因素決定(更新需求、利潤留存、海外業務、產品升級)，房地產竣工對於業績的影響有限；白電龍頭的動態股息率在5%以上，明顯高於10年期美債/中債收益率，當前對內外資的吸引力都較強，持續看好白電龍頭估值修復。

麥格理：地區政策反應正面 料行業第四季銷售最受惠

麥格理指，中國較早前宣布為更換家用電器的消費者提供補貼，地區政策反應正面。相信政策已開始在白色家電零售銷售中顯現成效，估計擁有較高一級或二級能源效益電器的銷售貢獻及市場領導者將較受惠。資料顯示，部分已實施政策的地區零售業已出現增長。自政策實施以來，海爾在湖北地區的零售額按年增長率達30%。相信零售銷售額轉化為品牌收入尚需時間，而各間公司亦需要與當地政府就補貼金額達成協議，目前預期行業第四季的整體銷售將最為受惠。在行業中首選海爾智家，其次是美的(深:000333)，另京東(09618)同樣會受惠於政策。

花旗稱，美的集團在港招股以上限定價，反映市場對家電股有需求。而在內需股中亦偏好家電股，給予「增持」評級，以舊換新政策將有助提升下半年銷售，不過，由於空調渠道庫存較高，面對的銷售壓力較大，行業中偏好海爾智家(06690)多於美的，給予海爾智家AH股及美的A股「買入」評級。

招銀國際表示，海爾智家第二季銷售增長放緩令人感到小意外，但利潤率改善令人印象深刻，對公司仍充滿信心，因為在政府補貼、潛在減息、新產品推出及歐盟業務利潤率轉佳等因素支持下，下半年在中國及海外業務的前景均不錯，將其2024至2026財年淨利預測微調+1%/-1%/-1%，以反映中國及歐盟地區的銷售增長較預期放緩，但營運槓桿及效率提升則優於預期，維持「買入」評級，目標價由31.24升至31.58元。

陳樂怡：美的或快速納港股通短線爆發力強 海爾料26元遇阻

（陳樂怡）

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，以舊換新補貼加碼對家電銷情會有些幫助，但行業能否進一步復甦仍要看出口表現，且在內地房市低迷下新屋入伙減少，本土家電銷售受拖累，正處下行周期。不過，近期傳出內地對內房政策有所跟進，會下調存量房貸利率，加上8月內地經濟數據欠佳及美國減息，市場憧憬內地政策加碼，以穩經濟、撐內房及支持消費，帶動家電股等相關股份急升，而美的上市表現對家電股也有帶動作用。

陳樂怡續指，在家電股中較看好兩大龍頭美的及海爾智家，其中美的上市反應理想，可能會快速獲納入港股通，短線爆發力較強，加上上市時獲不少機構「入飛」，而散戶反應一般，應會有投資者跟進。不過，美的股價經一輪飆升後，現時估值已接近海爾智家，股價可能會較波動，往後表現要看業績及政策利好等。海爾智家則料升至26元會遇到阻力，而海信家電收入增長頗快，且有股份回購激勵，但盈利增長不及前兩者。

多隻家電股急升，美的半日升9.65%收報64.8元，海爾智家升7.91%報25.25元，海信家電升13.98%報22.5元，TCL電子(01070)升7.92%報5.04元，創維集團(00751)升1.08%報2.81元，JS環球生活(01691)升1.95%報1.57元，VESYNC(02148)升1.99%報4.11元。京東亦升5.37%報109.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

其他家電股關新聞：

【美國減息】恒指半日升318點破百天線，內房強勢本地地產跟上

《中資異動》美的集團(00300) 上市第二日續升6%，家電股普漲

【你點睇】美眾院通過法案，香港駐美經貿辦恐遭關閉，你是否支持中方對此作出強烈反制？► 立即投票