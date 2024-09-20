電動車股 | 傳歐盟推遲對華電動車加稅表決，車股全線上升惟未宜高追

據報歐盟推遲對中國進口電動車加徵關稅的投票，中國商務部長王文濤會見歐委會執行副主席東布羅夫斯基斯，雙方一致同意繼續推動價格承諾協議談判。車股今早(20日)全線上升，其中蔚來(09866)宣布旗下樂道新車L60正式上市，據說銷售「爆單」，股價曾飆近半成；小鵬(09868)董事長何小鵬近日駕駛全球首款AI汽車P7+亮相，並指將繼續與阿里雲合作拓展AI算力，股價半日飆8%。比亞迪(01211)連同多隻車股獲大行唱好，惟高位似乎開始受壓，今早僅微升。事實上，多隻車股都已累積頗大升幅，看來不宜高追。

（小鵬汽車網頁截圖）

王文濤晤歐委會執行副主席 推動價格承諾協議談判



據《環球時報》報道，在中國商務部長王文濤訪歐之際，歐盟據報將推遲對中國進口電動車加徵關稅的投票。美媒Politico引述3名歐盟外交官表示，歐盟原定在9月25日舉行的會議上進行投票，而這項議程目前已經取消，但沒有說明原因，目前也沒有確定新的投票日期。他們猜測，最有可能的投票日期是9月30日。報道還稱，為了進行投票，歐委會首先需要正式與各國政府分享其反補貼調查的最終結果，但目前歐委會還沒有動靜。



王文濤正向歐洲各國積極游說，他早前強調，面對歐盟對華電動汽車反補貼調查，中方會談判磋商到最後一刻。當地時間19日上午，王文濤在歐盟總部會見歐委會執行副主席東布羅夫斯基斯，就反補貼案進行全面、深入、建設性的磋商。據商務部網站消息，雙方會談明確表達了通過磋商解決分歧的政治意願，一致同意繼續推動價格承諾協議談判，全力致力於通過友好對話磋商達成雙方均能接受的解決方案。中方敦促歐方切實落實中法歐三方領導人重要共識，積極行動相向而行。如果歐方執意實施不合理徵稅措施，中方將堅定作出必要反應，維護企業正當權益。

內地9月前半月新能源車銷量按年增63% 按月增12%

另值得一提，中國乘用車市場信息聯席會公布數據顯示，9月1日至15日，乘用車市場零售82.8萬輛，按年增長18%，按月增長12%；全國乘用車廠商批發86.8萬輛，按年增長9%，按月增長45%。今年以來，累計零售1429.3萬輛，按年增長3%；累計批發1680.8萬輛，按年增長4%。



數據又顯示，9月1日至15日，乘用車新能源市場零售44.5萬輛，按年增長63%，按月增長12%；全國乘用車廠商新能源批發44.1萬輛，按年增長49%，按月增長29%。今年以來，累計零售645.4萬輛，按年增長37%；累計批發712萬輛，按年增長32%。

中銀國際料汽車行業估值可大幅反彈 籲買蔚來比亞迪

中銀國際近日發表研報指，香港整體汽車股股價年初至今仍落後於各基本面指標，兩者的差別主要是因為市場對宏觀市場及汽車行業的悲觀情緒。今年第四季是傳統汽車旺季，料在擁有強勁產品周期，而且估值處於歷史低位的代工廠商帶動下，整體行業估值會大幅反彈。該行看好蔚來、小米(01810)及吉利(00175)，而理想(02015)雖然缺乏短期催化劑，但仍看好其中長期增長前景。其中蔚來即使短期的季度虧損較高，受較強的新產品周期帶動，有機會出現有意義的虧損收窄及現金流改善，維持「買入」評級及目標價9美元。



至於比亞迪，該行認為，需要繼續緊密留意其年初至今高檔化較慢的進展、新能源汽車公司的競爭，以及公司每月的銷量數據，維持「買入」評級及目標價265元。

大摩：比亞迪海外銷量強勁 升目標價至230元

另摩根士丹利指，比亞迪在東協地區及歐洲的車型定價將繼續保持競爭力，預期今年海外銷量達到45萬台，即9月至12月的每月銷量約為4.6萬台，較8月的3.1萬台上升48%。由於比亞迪銷量強勁，上調其於2024/25/26年度盈利預測10%/5%/5%，以反映DM-I5.0車型更強勁的銷售表現及更佳的毛利率狀況，予「與大市同步」評級，並將目標價由209元升至230元。

比亞迪子品牌方程豹昨日(19日)宣布，豹8是全球首款同時支持安卓、鴻蒙、iOS三系統手機NFC車鑰匙，以及鴻蒙、iOS雙系統手機UWB車鑰匙的汽車，支持華為、小米、OPPO、vivo、榮耀、realme、一加、蘋果、三星等99%的主流手機品牌，支持超600款手機機型。首發支持華為Mate XT非凡大師手機UWB車鑰匙。據此前報道，比亞迪方程豹與華為在8月簽訂智能駕駛合作協議。豹8將成為比亞迪旗下華為乾崑智駕首搭車型，同時也是全球首款搭載華為智駕的硬派車型，預計今年三季度後搭載華為乾崑智駕ADS 3.0正式上市。

蔚來李斌指樂道L60銷售「爆單」 大摩予目標價47.4元

蔚來則於昨日舉行樂道L60發表會，會上宣布第二品牌樂道L60正式上市，9月28日(下周六)起交付。蔚來高級副總裁、樂道汽車總裁艾鐵成指，樂道L60標準續航價格20.69萬元人民幣起，相比預售價低1.3萬元人民幣，較特斯拉Model Y起售價低4.3萬元人民幣；長續航力23.59萬元人民幣。而以電池租用方案購買14.99萬元人民幣起。據內媒報道，蔚來董事長李斌今日在交流會上談及樂道訂單情況時表示，蔚來慣例不發訂單數，總之就是一句話——爆單。

摩根士丹利指，蔚來樂道L60(包括標準60kWh電池)起售價為20.69萬元人民幣，比預售價低1.3萬元人民幣，而BaaS車型(不包括60kWh電池)則便宜5.7萬元人民幣，售價僅為14.99萬元人民幣，出乎市場意料。加上高達4000元人民幣的早鳥現金折扣，以及當地政府1萬元人民幣的以舊換新補貼，預示著更高的訂單轉化和銷售預期。估計蔚來未來15天股價將上升，發生概率達70%至80%，予目標價47.4元，評級「增持」。

何小鵬駕駛全球首款AI汽車P7+亮相 續與阿里雲拓AI算力



另邊廂，小鵬汽車董事長何小鵬昨日在2024雲棲大會駕駛全球首款AI汽車P7+亮相，該車款搭載業內領先端到端大模型。何小鵬表示，過去2年小鵬與阿里雲共建的AI算力規模提升超過4倍，小鵬將繼續與阿里雲的AI算力合作，加速推動端到端大模型拓展自動駕駛上限，提升下限。內地傳媒指，今年5月，小鵬在內地率先實現端到端自動駕駛量產上車，並在全國範圍內迅速落地。為進一步保持先發優勢，小鵬早前宣布每年投入35億元人民幣用於研發，其中7億元人民幣用於算力訓練。

招商證券國際指，展望9月份進入汽車行業旺季，供需有望持續走強。補貼加碼助推動旺季效應，經濟型新能源車彈性高，料比亞迪及吉利最受惠。另外，A級車市場容量近800萬輛，新能源滲透率偏低。繼比亞迪元Plus後，吉利銀河E5及小鵬的Mona 03等新車銷量先後爆發，A級純電車已具高性價比及高智慧化的優勢，開始大規模搶先燃油車市場份額。小鵬Mona新車爆款提升產品周期確定性，將其目標價由36元升至50元。

溫鋼城：歐盟最終決定難料且行業競爭大 車股宜趁高減持

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪股價已升至上次高位，亦處於保歷加通道頂部，KD線RSI也處於超買區，有貨減倉更實際。雖然西班牙首相桑切斯早前訪華後，說服了歐盟在對華電動車加徵關稅問題上進行協商，但個別國家尤其出產汽車的法國及意大利相信立場仍很強硬，最終歐盟如何決定難料，加上歐盟委員會主席馮德萊恩頗聽「美國話」，而本次加徵中國電動車關稅某程度上是由美國帶起，美國先徵收雙倍關稅，接著加拿大及歐盟亦跟隨。總之，新能源車未來變數較多，比亞迪升至現時高位近250元，不如先食胡，且亦擔心股神巴菲特又再於高位沽貨。比亞迪可待回至230元或以下再吼，甚至可吼其他股份，始終電動車市場競爭很大，雖然比亞迪發展成熟較著數，但料其毛利仍會因競爭而受壓縮。

溫鋼城續指，其他車股如小鵬及蔚來等都已升至高位，亦宜先行減倉，若從高位回調約5%甚至可清倉。事實上，港股是否很強勢令人懷疑，近期表現的確有改善，但不見得各個板塊都「撻得著」，可將資金轉去其他板塊如科技股及保險股，若鍾意長揸寧可揀高息股，如吼近期也見回落的中移動(00941)。

新能源車股今早全線上升，比亞迪半日升0.08%收報245.2元，小鵬升8.01%報38.45元，蔚來升3.9%報42.65元，理想升4.15%報86.6元，零跑(09863)升1.47%報24.1元，小米亦升0.81%報19.96元。傳統車股亦普遍上升，吉利升6.01%報9.88元，長汽(02333)升0.85%報11.88元，廣汽(02238)升2.15%報2.38元，東風(00489)升3.05%報2.03元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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