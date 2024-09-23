小米 | 手機銷量超越蘋果兼預告發布Note 14系列，小米創近3年高仲有得升？

小米(01810)定於本周四(26日)發布Note 14系列產品，另有市場研究機構數據顯示，小米8月手機全球銷量超越蘋果，排名第二，再加上小米三折疊手機專利近日曝光，又傳小米汽車重整團隊，加快發展智能駕駛業務。受多個利好消息刺激，小米今早(23日)股價曾飆逾4%至20.8元，為2021年11月以來高位。

（小米官網截圖）





市場機構報告：小米8月手機銷量超過蘋果 排全球第二

據市場研究機構Counterpoint數據，小米8月手機全球銷量超越蘋果，排名第二，僅次於三星，這是小米繼2021年8月之後首次超越蘋果。雖然上月小米智能手機銷量按月保持平穩，但同期蘋果手機銷量出現季節性下滑，因此造就小米成功登上「二哥」寶座。報告提到，小米在今年上半年表現相當不錯，年增率22%，成為增長最快的智能手機品牌之一，尤其在低價市場的布局成效顯著。隨著基數效應逐漸減弱，下半年增長可能放緩，但仍有望全年實現強勁雙位數增長。

Counterpoint研究總監Tarun Pathak指，小米今年採取更精簡的產品策略，集中精力在每個價格區間開發一款旗艦型號，並積極拓展新市場。在低於200美元(約1560港元)的價位，小米表現尤其搶眼。當中Redmi Note 13系列的5G機種在印度、拉丁美洲、東南亞、中東及非洲等市場特別受歡迎，也為小米贏得可觀的市佔率。不過，報告指，小米能否坐穩「二哥」位置仍存在變數，因為隨着iPhone 16系列推出，蘋果或有望在未來幾個月收復失地，奪回第二甚至第一寶座。

周四發布Note 14系列產品 小米：史上最優雅Note手機

另外，近期手機市場焦點集中在正式開賣的iPhone 16系列與華為Mate XT三摺屏手機上，而小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍今日也在微博發文表示，定於本周四(26日)晚上7時發布Note 14系列產品，Note系列新10年首款作品將開啟品質大換代。小金剛在進化，更抗摔、更防水、更長續航。

此前，Note 14 Pro系列的部分配色已公布，Pro版提供了暮光紫、幻影青、鏡瓷白和子夜黑等四種配色，而Pro+版則提供了星沙青、鏡瓷白和子夜黑三種配色。對於Note 14 Pro+的評價，小米高管王騰表示這是有史以來最優雅的一款Note手機，採用了曲面邊框和四曲背部設計。目前關於新機具體配置信息尚未公布，但可以期待在發布會上會有更多驚喜，另外在這次發布會上還將同時推出小米Redmi Buds 6耳機產品。

小米三折疊手機專利曝光 數碼大V：暫沒聽說商用量產

而繼華為正式發布三折疊手機Mate XT之後，小米三折疊手機專利近日曝光。國家知識產權局公布的專利顯示，小米獲得了一項「手機及其主體」的外觀設計專利，展示了小米三折疊手機設計。信息顯示，小米於2022年12月21日提交了該設計專利，展示了兩種設計方案，專利權人為北京小米移動軟件有限公司。



專利草圖顯示，小米三折疊手機背面採用水平放置的攝像頭方案，水平放置了3個攝像頭，並配有一個LED閃光燈。不過，這款機型是否存在以及是否投入實際研發生產，目前尚無確切消息。微博數碼大V「數碼閒聊站」發布微博消息表示，小米只是有三折疊的技術儲備，但產品落地是另一回事，暫時沒聽說有商用量產計劃，並提到小米目前專注於大小雙折疊產品線。

傳小米汽車重整智能駕駛團隊 目標年內交付端到端智駕

（趙嘉駿攝）

另方面，內地媒體「36氪」上周末引述消息人士報道，小米旗下小米汽車智能駕駛團隊近期已完成新一輪組織架構調整，把原有「感知」和「規控」兩個二級部門重組合併為「端到端算法與功能部」，負責量產方案開發，目標是於年內交付端到端智駕。

報道指，小米汽車智能駕駛由此進入新一輪加速期，將從傳統模組化開發，全面轉向端到端大模型的技術路線。新階段下，小米的核心目標將是新方案的快速落地與體驗場景的擴大。報道又稱，原負責預研工作的「自動駕駛」團隊，也成為重點發展部門，同步推進L3/L4級自動駕駛產品的研發與落地。

何啟俊：小米手機定位中低端市場受歡迎 短期上望22元

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，近期手機市場不乏正面消息，當中蘋果及華為新機據報銷情理想，售價被炒高，可見需求不太差。此外，現時新機往往附有AI功能，本已有機會掀起換機潮，而多家公司同時推新機更有助縮短換機周期。至於小米8月手機銷量超過蘋果不令人意外，因其產品定位中低端市場，過去一兩季出貨量已跑贏市場平均水平，而除美國等個別國家外，環球經濟不太好，相信小米的中低端手機仍會繼續受市場歡迎。股價方面，小米已突破之前高位20.5元，而其歷史高位達30元以上，短期向上機會較大，可先上望22元，但22元料有較大阻力，若大成交下突破才有望再上。另值得留意，美團(03690)此前已連升多日，料需整固，應會有資金轉炒小米。

小米半日升3.87%收報20.65元，連升6日，累計升幅9.14%，成交24.33億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.41%報387元，美團跌1.91%報133.3元，阿里巴巴(09988)升0.57%報87.7元，京東(09618)升1.95%報114.8元，百度(09888)跌0.47%報85.05元，網易(09999)升0.65%報124.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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