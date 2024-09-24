港交所 | 港股創近4個月高成交急增，IPO市場有望復甦，港交所飆半成仲有上升空間？

自美國聯儲局上周宣布減息，港股量價齊漲，上周五(20日)成交達1768億元，是近4個月以來高位，恒指也創下3個月新高。而今早(24日)在內地降準、降息、降存量房貸利率等多重利好下，恒指再升逾3%，再創近4個月高，半日成交已近1200億元，港交所(00388)亦受帶動飆逾半成。除大市表現回暖，近年集資王美的(00300)此前首掛表現理想，亦有望帶動IPO市場復甦，港交所高層早前就表示，大型新股接踵而來，有100隻新股正審批中，美銀及滙豐環球研究都給予港交所約300元目標價。在多項利好因素刺激下，其股價可能仍有上升空間。

（資料圖片）

陳翊庭：大型新股接踵而來 有信心今年集資額重返全球前列

（港交所網站）

港交所行政總裁陳翊庭早前在美的上市儀式後見記者表示，現時對於大型新股看法由「指日可待」變成「接踵而來」，審批中的新股有100隻，當中不乏集資額逾10美元的IPO。另現時港交所已進行約200億美元再融資額，表現造好。而繼中證監於較早推出數項惠港措施及阿里巴巴(09988)成功納入港股通後價量齊升，加上環球減息，種種訊號皆利好集資市場。她有信心今年港股IPO集資額可重返全球前列，而計及美的，現時集資額一定達到全球首5名位置，期望之後外圍市場環境許可，大型新股可在年底前上市。



對於早前有智庫報告指中國影響力等將長期破壞香港作為全球金融中心的地位，陳翊庭回應指，絕對不擔心國際金融中心角色被削弱，由於中央特別支持香港在金融層面發力，且反問若本港國際金融中心地位不保，為何又有暫為今年全球第二大IPO美的集團在港上市。她亦提到，上月底人民銀行行長潘功勝會見訪京的港交所主席唐家成時，領導層一致地非常支持香港，及鞏固香港作為國際金融中心地位。

值得一提，現時有多隻新股準備在港上市，其中內地第三大音視頻PaaS服務商七牛智能科技再度遞表，阿里巴巴旗下淘寶中國有份持股，其餘投資者包括Magic Logistics及啟明基金等。另據路透旗下IFR引述知情人士指，經營「怡寶」等品牌的華潤飲料最快本周四(26日)啟動香港IPO預路演工作，公司據報於8月初已獲港交所批准上市，目標於10月份掛牌，集資額介乎5億至10億美元(約39億至78億港元)。此外，廚具品牌卡羅特(02549)昨日(23日)起至26日招股，於10月2日掛牌，集資最多7.5億元。

陳茂波：大市交投改善新股市場回暖 大環境逐步轉為相對利好

另外，財政司司長陳茂波近日在網誌指，美國聯儲局上周減息半厘，強化金融市場對環球息率逐步回落的預期。寬鬆的金融環境利好資產市場氣氛和工商業的經營環境。雖然在聯繫匯率制度下，可以預期未來本港利率走勢將會跟美息大致相同，但下調速度與幅度須視乎本地的資金流向和市場情況。



他亦提到，本港股市回升至兩個多月高位，大市交投亦有改善，新股市場亦逐步回暖，以及上市公司的後續融資活動亦見活躍。而本港持續錄得資金淨流入，單計今年首7個月，銀行總存款額比去年底增加了約4%至16.8萬億元。在大環境逐步轉為相對利好的背景下，更需要進一步加大力度推廣香港市場，在投資風險胃納逐步回升和投資者追逐較高回報的時候，為香港市場開拓更寬廣、更多元化的資金來源，包括下月底將率領代表團到訪中東，冀推動更深和更多領域的交流和合作。

打風不停市昨日起實施 許正宇：標誌香港進一步與國際接軌

（Crystal攝）

此外，港交所昨日起實施「惡劣天氣不停市」新安排，香港證券及衍生產品市場將在惡劣天氣(即懸掛八號或以上颱風信號或發出黑色暴雨警告)下如常運作，當中包括首次公開招股、滬深港通北向和南向交易、衍生產品假期交易、收市後交易時段在內的所有證券和衍生產品市場。財經事務及庫務局局長許正宇在社交媒體專頁上稱，惡劣天氣不停巿的安排是金融巿場一項重要改革，並經過周詳部署，確保平穩有序。該改革措施自2023年施政報告公布以來，不足一年就落實，標誌著香港進一步與國際巿場接軌。

另方面，港交所表示，香港ETP(交易所買賣產品)市場，包括ETF(交易所買賣基金)和槓桿及反向產品，今年迎來新產品上市潮。年初至9月16日，新上市的產品數目達到28隻，不但超過2023年全年數字，更將ETP產品總數目提高至192隻。今年新上市產品在8月份之平均每日成交額已達到6260萬元。其中較矚目的新上市ETP莫過於亞洲首隻比特幣反向產品，該反向產品於7月在港交所上市，為投資者提供捕捉比特幣價格變動的新工具。隨著亞洲首批6隻虛擬資產現貨ETF於4月在香港上市，連同於2022年12月及2023年1月上市的亞洲首批3隻虛擬資產期貨ETF，香港虛擬資產ETF市場的市值於8月底已增長至超過32億元，反映投資者反應正面，此市場具備增長潛力，目前港交所共有10隻虛擬資產ETP可供選擇。

美銀：新股及阿里入港股通影響有限 惟料減息對交投有正面作用

美銀近日發表研報指，單單阿里巴巴獲納入港股通，對整個市場交投量短期影響仍有限。阿里獲納入港股通後，佔港股總交投約1至2%，或南向資金的6至13%，惟未能確認新增的交投量是否來自內地，抑或僅屬其他互聯網股的倉位轉移。另方面，近期來自內地的大型IPO以及有機會上市的公司將帶動今年全年集資額達900億元，超越去年水平。不過，近期或即將上市的大型新股大多數已在A股上市，其H股發行或只是A股投資轉移，對本港市場交投量貢獻微少。再者，即將上市的大型新股均於去年宣布，自此，亦再無內地大型公司宣布啟動港股IPO計劃。

不過，美銀預期減息將對港交所交投量有正面作用，維持港交所「買入」評級，目標價298元。滙豐環球研究也看好港交所，給予「買入」評級，預期港交所收入、市場估值、集資額等都將受惠於減息周期，目標價300元。

黃瑋傑：大市成交及IPO暢旺有助估值修復 若升穿248元上望265元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，港交所股價主要受大市成交及IPO市場影響，美的上市後表現不錯，港交所最近亦有高層指有100間公司排隊申請上市，當中有不少集資額達10億美元或以上，而截至美的上市前，大部分IPO集資規模較小，如果往後有集資額較大的公司上市，IPO市場料會再度暢旺，再加上大市成交維持到平均每日達1000億甚至1200億，會增加港交所估值修復方面的動能。以現時市況，港交所股價應不會回落太多，之前於220元做了個雙底，當時就是最好買入機會，現時要看有否機會回至約236元才買入，上面則要留意100天線及250天線阻力，分別為245及248元，若都能升穿，以之前所做雙底220元計，量度上升目標可達264至265元。

港交所半日升5.73%收報254.8元，成交30.27億元。恒指升598點或3.28%，收報18845點，成交1179.44億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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