科技股 | 美光季績佳反映AI需求強，百度股價飆逾半成，仲有邊隻科技股可追落後？

美國聯儲局上周正式展開減息周期，且首次減息就大減半厘，有利高估值的科技股，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及美團(03690)經連日攀升後，都已創了52周新高，惟部分科技股仍較落後，當中百度(09888)近日舉辦2024百度雲智大會，旗下智能雲發布百舸AI計算平台全面升級至4.0版本，加上美國記憶晶片生產巨擘美光科技受惠AI需求，上個財季業績勝預期，百度今早(26日)趁勢飆逾半成。而近日有多隻科技股包括快手(01024)及嗶哩嗶哩(09626)等獲大行唱好，有哪些仍有條件追落後呢？

（百度官網視頻截圖）

百度百舸AI計算平台4.0發布 模型訓練有效時長達99.5%

百度昨日(25日)舉辦2024百度雲智大會，執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖會上宣布百度百舸AI異構計算平台4.0升級發布，其支持多芯混訓、多芯適配，在萬卡集群上實現了超過99.5%的有效訓練時長。另百度創辦人、董事長李彥宏在會上指，智能體是其最看好的AI應用發展方向，因為智能體相當於PC時代的網站和自媒體時代的帳號，它可以做出非常複雜及強大的應用，將來會有數以百萬量級的智能體出現，從而形成一個龐大的產品生態。

此外，百度智能雲宣布升級旗下智能代碼助手「文心快碼」，新版本的文心快碼可憑藉「企業級代碼架構解釋」及「企業級代碼審查」兩項新功能，大幅度地提升企業編碼的開發效率與質量。目前文心快碼已經服務超過1萬家企業客戶，並幫助數百萬名中國開發者提升編碼效率，整體提升研發效率20%。

美光受惠AI需求上季收入盈利勝預期 下季收入指引勝預估

另值得留意，美國記憶晶片生產巨擘美光科技公布，截至8月29日止第四季淨利潤報8.87億美元，去年同期虧損14.3億美元。期內收入按年增長93%，達77.5億美元，經調整後每股盈利為1.18美元，分別高於市場預期的76.5億美元和1.11美元。

美光科技又預計新年度首財季收入將達創紀錄的85億至89億美元，高於分析師預期收入83億美元，並預計毛利率躍升至約39.5%，美光股價盤後一度升逾14%，報109.9美元。美光行政總裁在聲明中表示，強勁的人工智能需求推動數據中心DRAM產品的強勁增長。步入2025財年，公司處於歷史上的最佳競爭地位。

滙證籲買美團騰訊阿里 大摩升騰訊目標價至480元

值得一提，近日有多隻科技股獲大行唱好，其中滙證指，儘管宏觀經濟疲弱，仍在美團(03690)、騰訊(00700)及阿里(09988)身上看到機會，皆予「買入」評級。滙證認為，美團盈利增長在宏觀挑戰下仍具韌性。騰訊的收入組合移至高毛利業務、有紀律的成本控制，以及致力發展TSR應可推動其盈利增長及股價韌性。而阿里鑑於客戶管理收入變現，以及非核心業務虧損收窄所帶來的盈利復甦，已準備好獲重評，加上因為人工智能和公共雲的增長表現，穩健的雲盈利能力是另一個帶動因素，惟消費者情緒疲弱仍是一大隱憂。

摩根士丹利指，騰訊在中國互聯網股票中擁有最佳風險回報，其遊戲業務具有結構性優勢，各細分市場的佔有率增加，盈利可見度較高，資本管理為反彈後的下行提供支持，重申騰訊「增持」評級及列為首選，目標價由450元升至480元。大摩又指，與網易(09999)相比，更喜歡騰訊。預計2024年下半年和2025年，騰訊遊戲收入將分別年增13%和10%，同期網易遊戲收入分別下滑7%及增長2%。

摩通升京東目標價至155元 麥格理予快手目標價54.6元

摩通稱，自被沃爾瑪於8月底悉售持股後，京東(09618)H股及美股ADR股價已分別累計反彈24%和27%，表現好過KraneShares中概互聯網指數及主要電子商務同業同期表現，主要歸功於家電以舊換新政策的正面消息及低估值。預期京東短期內會有獲利回吐，但不認為跑贏大市表現已結束，因為見到其營收在第三季和第四季將改善至按年中單位數增長，重申「增持」評級，並將其美股和港股目標價分別由36美元及140港元，上調至40美元和155港元。



麥格理表示，短劇業務正成為快手近期新增長動力，擁有較強用戶吸引能力，可將用戶引流到自家平台，形成閉環，帶來外部廣告增長。管理層認為短劇有較大的商業化潛力，憧憬明年增長較顯著，推動收入及盈利穩健增長。雖然市場對直播電商的憂慮增加，但快手管理層仍相信GMV及用戶流量可保持韌性，維持GMV按年增長17%的目標。麥格理亦維持對快手的正面看法，給予「跑贏大市」評級，目標價為54.6元，對應2024年預測市盈率12倍不變。

高盛指，嗶哩嗶哩目前正轉向利潤較高的廣告及由遊戲業務驅動的更穩健、有利可圖的業務模式。因嗶哩嗶哩遊戲的生命周期較佳、廣告增長快於同業以及有利的業務組合/成本約束，相信將於2026年前實現10至15%的淨利潤率，並推動未來6至12個月市場共識上調，因此將其評級由「中性」升至「買入」，目標價176元。

鄧聲興：百度快手網易股價落後 料各有兩成潛在升幅

（鄧聲興）

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，雖然美光受惠AI需求業績理想，但百度不能與其直接比較。百度此類開發AI大模型的公司資本開支大，不似美光作為晶片生產商，愈多企業投入開發大模型對其愈有利，事實上百度在AI方面的盈利及收入未知，要視乎其大模型應用的普及性。不過，美國進入減息周期，確有利高估值的科技股，而百度股價較落後，料仍有兩成潛在升幅。另快手及網易股價同樣較落後，潛在升幅料也有兩成，惟快手估值難與過往相比，難升至52周高位約65元，而網易上次公布業績顯示遊戲業務增長放慢，與手遊龍頭騰訊沒法相比，亦不似阿里每日有20億元以上的北水淨流入，但股價往後應可重上160元。至於嗶哩嗶哩，經今日急升，股價已不再落後，不宜高追。

百度半日升6.14%收報94.15元，成交12.59億元。其他科技股亦普遍上升，騰訊升3.5%報419.6元，阿里升6.14%報94.15元，美團升5.31%報148.8元，京東升6.68%報134.2元，快手升3.72%報46.05元，嗶哩嗶哩升8.28%報147.8元，網易升3.01%報137.1元，小米(01810)升1.7%報20.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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