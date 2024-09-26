  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

科技股 | 美光季績佳反映AI需求強，百度股價飆逾半成，仲有邊隻科技股可追落後？

26/09/2024

　　美國聯儲局上周正式展開減息周期，且首次減息就大減半厘，有利高估值的科技股，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及美團(03690)經連日攀升後，都已創了52周新高，惟部分科技股仍較落後，當中百度(09888)近日舉辦2024百度雲智大會，旗下智能雲發布百舸AI計算平台全面升級至4.0版本，加上美國記憶晶片生產巨擘美光科技受惠AI需求，上個財季業績勝預期，百度今早(26日)趁勢飆逾半成。而近日有多隻科技股包括快手(01024)及嗶哩嗶哩(09626)等獲大行唱好，有哪些仍有條件追落後呢？

 

美光季績佳反映AI需求強，百度股價飆逾半成，仲有邊隻科技股可追落後？

（百度官網視頻截圖）

 

百度百舸AI計算平台4.0發布　模型訓練有效時長達99.5%

 

　　百度昨日(25日)舉辦2024百度雲智大會，執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖會上宣布百度百舸AI異構計算平台4.0升級發布，其支持多芯混訓、多芯適配，在萬卡集群上實現了超過99.5%的有效訓練時長。另百度創辦人、董事長李彥宏在會上指，智能體是其最看好的AI應用發展方向，因為智能體相當於PC時代的網站和自媒體時代的帳號，它可以做出非常複雜及強大的應用，將來會有數以百萬量級的智能體出現，從而形成一個龐大的產品生態。

 

　　此外，百度智能雲宣布升級旗下智能代碼助手「文心快碼」，新版本的文心快碼可憑藉「企業級代碼架構解釋」及「企業級代碼審查」兩項新功能，大幅度地提升企業編碼的開發效率與質量。目前文心快碼已經服務超過1萬家企業客戶，並幫助數百萬名中國開發者提升編碼效率，整體提升研發效率20%。

 

美光受惠AI需求上季收入盈利勝預期　下季收入指引勝預估

 

　　另值得留意，美國記憶晶片生產巨擘美光科技公布，截至8月29日止第四季淨利潤報8.87億美元，去年同期虧損14.3億美元。期內收入按年增長93%，達77.5億美元，經調整後每股盈利為1.18美元，分別高於市場預期的76.5億美元和1.11美元。

 

　　美光科技又預計新年度首財季收入將達創紀錄的85億至89億美元，高於分析師預期收入83億美元，並預計毛利率躍升至約39.5%，美光股價盤後一度升逾14%，報109.9美元。美光行政總裁在聲明中表示，強勁的人工智能需求推動數據中心DRAM產品的強勁增長。步入2025財年，公司處於歷史上的最佳競爭地位。

 

滙證籲買美團騰訊阿里　大摩升騰訊目標價至480元

 

　　值得一提，近日有多隻科技股獲大行唱好，其中滙證指，儘管宏觀經濟疲弱，仍在美團(03690)、騰訊(00700)及阿里(09988)身上看到機會，皆予「買入」評級。滙證認為，美團盈利增長在宏觀挑戰下仍具韌性。騰訊的收入組合移至高毛利業務、有紀律的成本控制，以及致力發展TSR應可推動其盈利增長及股價韌性。而阿里鑑於客戶管理收入變現，以及非核心業務虧損收窄所帶來的盈利復甦，已準備好獲重評，加上因為人工智能和公共雲的增長表現，穩健的雲盈利能力是另一個帶動因素，惟消費者情緒疲弱仍是一大隱憂。

 

　　摩根士丹利指，騰訊在中國互聯網股票中擁有最佳風險回報，其遊戲業務具有結構性優勢，各細分市場的佔有率增加，盈利可見度較高，資本管理為反彈後的下行提供支持，重申騰訊「增持」評級及列為首選，目標價由450元升至480元。大摩又指，與網易(09999)相比，更喜歡騰訊。預計2024年下半年和2025年，騰訊遊戲收入將分別年增13%和10%，同期網易遊戲收入分別下滑7%及增長2%。

 

摩通升京東目標價至155元　麥格理予快手目標價54.6元

 

　　摩通稱，自被沃爾瑪於8月底悉售持股後，京東(09618)H股及美股ADR股價已分別累計反彈24%和27%，表現好過KraneShares中概互聯網指數及主要電子商務同業同期表現，主要歸功於家電以舊換新政策的正面消息及低估值。預期京東短期內會有獲利回吐，但不認為跑贏大市表現已結束，因為見到其營收在第三季和第四季將改善至按年中單位數增長，重申「增持」評級，並將其美股和港股目標價分別由36美元及140港元，上調至40美元和155港元。


　　麥格理表示，短劇業務正成為快手近期新增長動力，擁有較強用戶吸引能力，可將用戶引流到自家平台，形成閉環，帶來外部廣告增長。管理層認為短劇有較大的商業化潛力，憧憬明年增長較顯著，推動收入及盈利穩健增長。雖然市場對直播電商的憂慮增加，但快手管理層仍相信GMV及用戶流量可保持韌性，維持GMV按年增長17%的目標。麥格理亦維持對快手的正面看法，給予「跑贏大市」評級，目標價為54.6元，對應2024年預測市盈率12倍不變。

 

　　高盛指，嗶哩嗶哩目前正轉向利潤較高的廣告及由遊戲業務驅動的更穩健、有利可圖的業務模式。因嗶哩嗶哩遊戲的生命周期較佳、廣告增長快於同業以及有利的業務組合/成本約束，相信將於2026年前實現10至15%的淨利潤率，並推動未來6至12個月市場共識上調，因此將其評級由「中性」升至「買入」，目標價176元。

 

鄧聲興：百度快手網易股價落後　料各有兩成潛在升幅

 

科技股 | 美光季績佳反映AI需求強，百度股價飆逾半成，仲有邊隻科技股可追落後？

（鄧聲興）

 

　　香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，雖然美光受惠AI需求業績理想，但百度不能與其直接比較。百度此類開發AI大模型的公司資本開支大，不似美光作為晶片生產商，愈多企業投入開發大模型對其愈有利，事實上百度在AI方面的盈利及收入未知，要視乎其大模型應用的普及性。不過，美國進入減息周期，確有利高估值的科技股，而百度股價較落後，料仍有兩成潛在升幅。另快手及網易股價同樣較落後，潛在升幅料也有兩成，惟快手估值難與過往相比，難升至52周高位約65元，而網易上次公布業績顯示遊戲業務增長放慢，與手遊龍頭騰訊沒法相比，亦不似阿里每日有20億元以上的北水淨流入，但股價往後應可重上160元。至於嗶哩嗶哩，經今日急升，股價已不再落後，不宜高追。

 

　　百度半日升6.14%收報94.15元，成交12.59億元。其他科技股亦普遍上升，騰訊升3.5%報419.6元，阿里升6.14%報94.15元，美團升5.31%報148.8元，京東升6.68%報134.2元，快手升3.72%報46.05元，嗶哩嗶哩升8.28%報147.8元，網易升3.01%報137.1元，小米(01810)升1.7%報20.9元。

 

美光季績佳反映AI需求強，百度股價飆逾半成，仲有邊隻科技股可追落後？

 

美光季績佳反映AI需求強，百度股價飆逾半成，仲有邊隻科技股可追落後？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

其他百度相關新聞：
大行報告 | 騰訊、京東、美團、網易、B站及快手最新評級/目標價
阿里巴巴入選《財富》「改變世界」排行榜全球第八位
《外資精點》高盛:嗶哩嗶哩進入利潤增長周期，上調評級至買入
《外資精點》大摩升騰訊目標價7%行業首選，股價反彈估值仍不高
《外資精點》里昂指阿里健康策略轉移有助盈利，重申優於大市評級

 

樂本健【秋日開倉26 - 27/9】保健品低至$20！► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01528

紅星美凱龍

1.590

異動股

09885

藥師幫

6.890

異動股

00700

騰訊控股

430.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01528 紅星美凱龍
  • 1.590
  • 06683 巨星傳奇
  • 3.370
  • 00288 萬洲國際
  • 6.320
  • 02688 新奧能源
  • 56.000
  • 02823 安碩Ａ５０
  • 13.890
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 17.180
  • 目標︰$17.30
  • 06690 海爾智家
  • 29.550
  • 目標︰$29.50
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.500
  • 目標︰--
  • 01113 長實集團
  • 33.250
  • 目標︰--
  • 01044 恒安國際
  • 25.000
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 97.750
  • 00700 騰訊控股
  • 430.000
  • 00388 香港交易所
  • 278.000
  • 00941 中國移動
  • 72.500
  • 00001 長和
  • 44.100
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.610
  • 目標︰$5.50
  • 02318 中國平安
  • 45.550
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 430.000
  • 目標︰$450.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/09/2024 16:13  【港股狂歡】恒指爆升795點報19924直逼兩萬，成交3千億

26/09/2024 15:02  《Ａ股行情》政治局會議指明救市方向，滬指大漲3.6%收復三千

26/09/2024 13:26  【新世界換帥】鄭志剛傳退任後設公司管理K11，專注公職及慈善

26/09/2024 14:05  《異動股》內房集體爆升龍湖飆17%，政治局會議促樓市止跌回穩

26/09/2024 13:59  《異動股》內地托市提高風險胃納，防守股全線捱沽墊底藍籌

26/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５３﹒８億元，買阿里沽騰訊

25/09/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】花旗上調理想小鵬目標價，大摩看淡內地有色水泥股

25/09/2024 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８８１，隔夜拆息較上日微軟至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

易通行 | 運輸署呼籲市民提防偽冒「易通行」的欺詐短訊新文章
人氣文章

新聞>國際動態

財富FORTUNE | 阿里巴巴入選《財富》「改變世界」排行榜全球第八位新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

熊貓經濟 | 中央送贈香港一對大熊貓順利抵港新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜回流抑或留下？每個選擇都需要勇氣，沒有誰比誰高尚！
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳新商場天河城南館開幕！150個美食、購物、藝文品牌進駐！必去Hello Kitty打卡展 + 3,000俄貨超市！有哪些人氣餐廳？即睇店舖一覽 + 交通
人氣文章

Foodie What’s On

國慶煙花餐廳大集合！升級自助餐豪食魚子醬西班牙紅蝦／270度全海景煙花食海鮮拼盤+香檳／巴士觀光+遊艇睇煙花食自助餐
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

愛是恒久忍耐？遇上脾氣壞的另一半，精神內耗也是在所難免！
人氣文章

港女講男．妮洛

錯的時間遇上對的人？經歷曇花一現的人和事，才發現結果比過程更重要！
人氣文章

Beauty

轉季乾燥對策！滋潤缺水嘴唇和雙手：Clarins護唇膏、GOD DAG LAB純素潤手霜、M19Minus膠囊護手油
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
認知障礙症｜本港10大殺手！70歲以上每10個有一個患認知障礙症！常講4句話恐是先兆？醫生：護腦7招+10大高危因素，病發率可降4成！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2024 16:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2024 16:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/09/2024 16:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞26/09/2024
易通行 | 運輸署呼籲市民提防偽冒「易通行」的欺詐短訊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金