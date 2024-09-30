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內銀股 | 寬鬆政策超預期，標普惠譽料內銀淨息差受壓，寧捨內銀取內險

30/09/2024

　　內地近日不斷推出救市措施，人民銀行昨日(29日)宣布10月底前下調存量房貸利率，滬廣深分別取消或放寬住房限購措施。隨著人行降準及7天期逆回購利率降息上周末落地，內銀股憂寬鬆政策繼續超預期，上周五(27日)已普遍逆市下跌。雖然人行強調，近期利率調整對銀行淨息差影響屬中性，但兩大評級機構標普及惠譽指，政策會導致銀行淨息差及盈利能力繼續受壓，內銀今早(30日)再逆市下挫，工行(01398)、建行(00939)、中行(03988)都跌逾2%，農行(01288)更跌逾3%，內銀未止跌看來未到吸納之時。

 

（Shutterstock）

 

標普料銀行淨息差及按揭貸款質量受壓　存款利率降25基點才能抵銷

 

　　上周召開的政治局會議罕見同時提及降準降息後，人民銀行隨後火速行動，宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，同時將7天期逆回購操作利率下調20個基點至1.5%。人行行長潘功勝上周二(24日)預告的降準降息均全部落實。而據《路透》報道，人行在回覆關於「周二宣布的利率調整政策」的提問時強調，近期發布的利率增量政策對銀行淨息差的影響總體保持中性。總體來看，本次利率調整對銀行收益的影響屬中性，銀行的淨息差將保持基本穩定。

 

　　不過，評級機構標普發表報告直指，人行宣布的貨幣政策可能會給中資銀行的淨息差和按揭貸款質量帶來壓力。雖然存款準備金率下調至少50個基點將小幅緩解利潤率所受影響，這些政策可能導致銀行淨息差下降約20個基點，可能導致其資產回報率下降約14個基點。平均存款利率需下行約25個基點，才能抵銷影響。

 

惠譽：若大面積實施利率調整　銀行淨息差及盈利能力將續受壓

 

　　另一評級機構惠譽也指，內地政府公布的經濟支持措施或將加劇內銀的盈利壓力，但目前尚不清楚這些措施是否足以提振有效信貸需求。內地政府計劃對六家大型商業銀行增加核心一級資本，這表明政府致力於維持銀行財務指標穩定，以助力這些銀行在支持實體經濟方面發揮關鍵作用。

 

　　惠譽預估，2018至2022年間發放的存量房貸利率目前為4%左右，這意味銀行存量房貸利率下調空間約50個基點，以與2024年6月新增房貸加權平均利率(3.45%)保持一致。2023年8月中資銀行已依照監管指導下調過部分存量房貸利率，最新公告可能預示，若大面積實施此等利率調整，銀行的淨息差和盈利能力將繼續受壓。而目前尚不清楚這一輪存量房貸利率調整涉及的範圍。假設存量房貸的30%、50%或70%將面臨利率下調50個基點，且不考慮存款利率進一步下調的影響，預估2025年銀行業淨息差或將分別收窄2個基點、3個基點、4個基點，對淨利潤的影響幅度分別為2%、3%、4%。由於國有銀行的房貸敞口相對較高，其所受影響的程度將大於小型銀行。

 

滬深降二套房首付比例但未跟足　10月底前降存量房貸利率

 

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資料圖片

 

　　值得一提，人民銀行和國家金融監管總局昨日發布通知，優化個人房貸最低首付比例。通知稱，對於貸款購房的居民家庭，全國層面的商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付比例統一為15%。通知發出後，上海和深圳分別發布細則。其中深圳的首套住房個人房貸最低首付比降至15%；二套住房個人房貸最低首付比降至20%。上海則將首套房貸最低首付比降至15%；二套房貸最低首付比降至25%；實行差異化政策區域的二套房貸最低首付比例為20%。這兩大一線城市均未將二套房最低首付比直接降至人行政策下限。

 

　　另人民銀行昨日深夜宣布，完善商業性個人住房貸款利率定價機制，允許滿足一定條件的存量房貸重新約定加點幅度，促進降低存量房貸利率。市場利率定價自律機制同時發布倡議，各間商業銀行原則上應在今年10月31日前，對符合條件的存量房貸開展批量調整，預計平均降幅0.5個百分點左右。

 

　　此外，上海市住建委昨晚發布通知，放寬住房限購政策，縮短非滬籍居民購買外環外住房所需繳納社保或個稅年限。深圳市亦放寬深圳戶籍居民的限購政策，每個家庭限購2套住房，成年單身人士限購1套住房。另廣州宣布取消居民家庭在當地購買住房的各項限購政策。

 

溫傑：救市資金來自內銀，寧吼內險

 

內銀股 | 寬鬆政策超預期，標普惠譽料內銀淨息差受壓，寧捨內銀取內險？

（溫傑）

 

　　凱基投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，內險多於內銀，上周二至四(24至26日)傳內地增資一萬億曾令內銀爆上，若救到經濟對內銀確有幫助，但到了上周五(27日)及今日內銀都下跌，如果多番救市錢從何來，其實都是來自內銀，息差收窄也不會改變。

　　因此，溫傑指，傾向吼內險為主，因內險收入除了來自保費，也來自投資收益，債券那部分本已大賺，現加上A股向好，投資收益可說「賺到笑」，而若基金可借錢買貨，它們一定是買高息大藍籌包括中資金融股。惟內險股價也已升了很多，現宜先行逐步減持，待回落再買。

 

　　內銀股今早普遍繼續向下，建行半日跌2%收報5.87元，中行跌2.41%報3.64元，工行跌2.34%報4.6元，農行跌3.19%報3.64元，交行(03328)跌0.84%報5.94元，中信銀行(00998)跌0.81%報4.91元，惟郵儲行(01658)升0.22%報4.61元，招行(03968)升1.96%報38.95元。內房股則繼續爆升，其中龍湖(00960)升19.1%報16.34元，中海外(00688)升5.07%報16.18元，潤地(01109)升3.58%報28.9元，越秀地產(00123)升5.35%報6.5元，萬科(02202)升12.89%報7.53元，雅居樂(03383)升14.29%報0.72元，富力(02777)升25.45%報1.38元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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