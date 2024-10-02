  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

內房股 | 一線城市放寬限購，內房獲大行唱好齊飆，邊隻仍值博？

02/10/2024

　　中央連日來傾力救市，繼降準、減息、降首付比例後，再由一線城市領頭大力放寬限購，繼深圳及上海分別下調二套房首付比例至20%及25%，廣州全面取消限購後，北京亦放寬限購，將首套房首付比例降至15%，二套房降至20%，並縮短非京籍居民購房繳納社會保險或個人所得稅年限。隨著當局不斷出招，內房股再獲大行唱好，今早(2日)普遍急升，民企內房升幅尤其驚人，當中世茂(00813)半日飆近九成，哪隻內房仍值博？

 

（世茂網頁截圖）

 

北京最低首付比例降至15%　縮短非京籍購房社保個稅年限

 

　　雖比上海廣州深圳晚了一步，北京終於也趕在國慶前，9月30日晚上發布通知，進一步優化調整北京市房地產相關政策。北京發布《關於進一步優化調整北京市房地產相關政策的通知》，自10月1日起施行。其中，落實國家關於降低存量房貸利率政策，引導商業銀行穩妥有序將存量房貸利率降至新發放貸款利率附近。居民家庭購買首套商品住房，商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%。購買二套商品住房，商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於20%。

 

　　同時，非北京市戶籍居民家庭購買五環內商品住房的，繳納社會保險或個人所得稅的年限，調整為購房之日前連續繳納滿3年及以上；購買五環外商品住房的，繳納社會保險或個人所得稅的年限，調整為購房之日前連續繳納滿2年及以上。符合北京市經濟社會發展需要的高層次和急需緊缺人才購買北京市商品住房的，繳納社會保險或個人所得稅的年限，調整為購房之日前連續繳納滿1年及以上。另對二孩及以上北京市戶籍居民家庭購買商品住房，申請公積金個人住房貸款的，可貸款額度上浮40萬元。

 

上海深圳放寬限購　廣州全面取消限購

 

　　上海市住建委則於9月29日晚發布通知，放寬上海住房限購政策，提出縮短非滬籍居民購買外環外住房所需繳納社保或個稅年限，從「購房之日前連續繳納滿3年及以上」調減為「購房之日前連續繳納滿1年及以上」，通知自今年10月1日起施行。深圳市多個部門同日聯合公布樓市新政，包括放寬深圳戶籍居民的限購政策，每個家庭限購2套住房，成年單身人士限購1套住房，其中在鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明、大鵬新區共7個分區可再買多一套房。廣州則宣布，取消居民家庭在當地購買住房的各項限購政策，措施即日起正式實施。


　　另外，深圳的首套住房個人房貸最低首付比降至15%，二套住房個人房貸最低首付比降至20%。上海則將首套房貸最低首付比降至15%，二套房貸最低首付比降至25%，實行差異化政策區域的二套房貸最低首付比例為20%。

 

滙證：樓價穩定將是最大催化劑　薦買越地中海外潤地龍湖等

 

　　滙證發表研報指，寬鬆的融資環境及更多支持政策出台，推動內房股表現更早出現轉折的預期。市場似乎已消化房地產市場觸底的確定性，並普遍認為內房股表現出現轉折的時間點為2025年，而並非早前預計的2026年。另外，投資者現時擔心在強勁的政策順風中錯失良機，從而推動持續的風險態度。而發展商或會在黃金周期間迅速採取行動，乘勢而上，廣州、深圳、成都的部分土地以高溢價出售，至於上海的豪宅項目亦持續熱銷，因此內地樓價穩定將會是內房股表現最大的催化劑。

 

　　滙證相信在中央政策推動下，內房行業將會整體受惠，尤其在一線城市擁有大量投資的發展商應該會明顯受惠，推薦越秀地產(00123)、綠城中國(03900)、中海外(00688)、潤地(01109)、龍湖(00960)、華潤萬象生活(01209)及貝殼(BEKE.US)，均予「買入」評級，其中越地目標價由6.4元升至8.2元，綠城由9.7元升至11元，中海外由15.5元升至19.4元，潤地由29.6元升至35.6元，龍湖由15元升至20.5元，華潤萬象生活由38.4元升至44.2元。

 

大摩料第四季銷售顯著回升　中海外越地等國企或跑贏同業

 

　　摩根士丹利指，最新的數據顯示其所追蹤的30個主要地產商在9月的合同銷售按年跌44%，按月則升2%，國企繼續跑出。料在更強的政策支持下，住宅市場氣氛較佳，第四季的銷售將會按季顯著回升。在內地史無前例提出阻止房價繼續下跌後，該行短期對內房行業技術上抱更具建設性看法。相信近期內房股上升，主要由投資氣氛改善所帶動，而未來數個月內房合約銷售有否顯著增加，將屬內房股能否持續跑贏大市的關鍵。


　　大摩稱，繼續看好受惠於住宅及消費的個股，如潤地及華潤萬象生活，而如中海外、綠城中國及越秀地產等具防守性的國企地產商或會在強勁的第四季銷售下跑贏同業。

 

花旗：10月迎來轉捩點銷售將回升　首選貝殼潤地


　　花旗表示，根據克而瑞(CRIC)數據，9月35家上市內房銷售1770億元人民幣，為年初至今第二低，按年跌42%(8月跌27%)，按月跌1%。單計9月，保利發展(滬:600048)、中海外、潤地及萬科(02202)的銷售領先，但有9家上市內房如新城發展(01030)、融創中國(01918)、合景泰富(01813)及寶龍地產(01238)等均創年初至今新低。至於綠城中國及越秀地產按年跌幅有所收窄。


　　花旗預期，內房10月迎來轉捩點，因中國量化寬鬆(QE)政策重心轉移，相信在10月將採取更多擴張性財政措施，而政策寬鬆預期(如一線城市)、財政措施後續行動和銀行資本重整，加上人民幣匯率預期改善及政府對房地產及股市的關注，將是10月的利好因素。料在10月初地方政策公布後，內房10月的銷售將回升，估計第四季銷售按年跌幅收窄至15%，於內房股首選貝殼(02423)及潤地。

 

熊麗萍：房市仍要靠信心恢復及經濟好轉　央企國企內房較值博

 

內房股 | 一線城市放寬限購，內房獲大行唱好齊飆，邊隻仍值博？

（熊麗萍）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指內房之所以爆升，最重要是早前中央政治局會議提到要促進房地產市場止跌回穩，而之前中央就只提出如何解決積存樓房問題，市場預期要令房市止跌回穩一定會有政策配合，跟著就有很多涉及按揭、息率等政策推出，之後廣州、北京等一線城市取消或放寬限購。她說，現時房市疲弱，就算放寬也不擔心出現過熱情況，現可先看今次黃金周會否多了人去睇樓。不過，內房已預早炒升很多，而要真正解決問題，不是單靠上述幾項政策便可做到，始終要視乎隨著政策推出可否令人恢復信心，以及經濟會否慢慢好轉，積存樓房才可逐漸售出，事實上供應仍很多需時消化。

 

　　至於是否買入內房尤其近期升得較多的民企內房，熊麗萍指，很難給予建議，惟如果對內房有信心料可再升，建議也只吼央企或國企內房，雖然它們會升得較慢，但市況波動下若未能跟貼，它們的值博率會較高。值得一提，就算有政策推出，三四線城市的問題仍很難解決，因之前在市旺時沒考慮人口及需求是否配合猛起樓，現時既然有政策配合加上樓價已跌了很多，若想買樓尤其是買第二套房一定會先考慮一二線城市，故對三四線城市佔比較多的內房股要特別小心。

 

　　內房股今早普遍急升，其中民企內房升幅驚人，融創升41.99%收報3.72元，世茂升87.39%報2.08元，旭輝(00884)升64.05%報0.73元，萬科升39.6%報10.4元，龍湖升28.86%報19.38元，雅居樂(03383)升74.67%報1.31元，富力地產(02777)升47.97%報2.19元。國資背景內房升幅相對克制，中海外升12.31%報17.88元，潤地升10.83%報31.75元，越秀地產升24.21%報7.9元，綠城升17.47%報10.76元。另貝殼升18.54%報70.65元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

其他內房相關新聞：
大行報告 | 內房股、新能源車股最新評級／目標價，股市轉旺港交所上望？一表盡掌握
《中國房產》機構：首9月保利銷售額奪冠，料10月樓市止跌企穩
【提振內房】廣州全面取消限購帶動樓盤睇樓量飆3倍，成交雙位數
寶龍地產(01238)修訂重組支持協議，降同意費率
《國企紅籌》越秀地產(00123) 附屬近10億人幣購廣州住宅地
融創中國(1918)新票據及轉換債未還本金升至共逾67億美元
【提振內房】北京放寬限購，最低首付比降至15%、二套房20%

 

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08291

港娛國際

0.086

異動股

02453

美中嘉和

14.540

異動股

00288

萬洲國際

6.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08291 港娛國際
  • 0.090
  • 02453 美中嘉和
  • 14.960
  • 00288 萬洲國際
  • 6.220
  • 02977 京基金融國際－舊
  • 0.920
  • 02601 中國太保
  • 30.350
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 20.600
  • 目標︰$23.16
  • 02628 中國人壽
  • 16.600
  • 目標︰$16.60
  • 01836 九興控股
  • 14.800
  • 目標︰$17.50
  • 06862 海底撈
  • 18.440
  • 目標︰$17.30
  • 06690 海爾智家
  • 33.500
  • 目標︰$29.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 109.900
  • 00388 香港交易所
  • 363.600
  • 00941 中國移動
  • 74.950
  • 00700 騰訊控股
  • 463.600
  • 02318 中國平安
  • 53.950
報章貼士
  • 01836 九興控股
  • 14.800
  • 目標︰--
  • 01065 天津創業環保股份
  • 3.220
  • 目標︰$4.00
  • 00837 譚木匠
  • 5.650
  • 目標︰$8.50
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 23.850
  • 鋰電 More
  • 01211 比亞迪股份
  • 294.800
即時重點新聞

03/10/2024 12:45  《午市前瞻》恒指料兩萬一有初步支持，公用股捱沽過後現價可買

03/10/2024 12:24  《新股上市》畢馬威:香港第三季重奪全球IPO市場第四位

03/10/2024 12:07  恒指曾吐千點後半日回穩至跌700點，藍籌僅一股升，科指股全跌

03/10/2024 10:26  《中概異動》全線科技股大幅回吐，京東、嗶哩嗶哩挫逾9%

03/10/2024 09:59  《新股上市》Lalamove母企遞表上市，半年賺1.8億美元

02/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１２１億元，買阿里沽美團

03/10/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】滙證、富瑞唱好科技股，德銀上調汽車新勢力目標

03/10/2024 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒７６８６，一周拆息較上日升至４﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指六連漲終見回吐 港股投資組合點配好？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新能源車股｜9月交付數據理想，確認出現「金九銀十」？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

京城近觀｜壽司郎北京開店受熱捧新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

天氣轉涼︱強烈東北季候風生效！市區最低氣溫22度 天文台預測重陽節天氣點？邊日最乾燥？熱帶氣旋山陀兒會威脅香港？即睇香港9天天氣預報
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

老錢家族的傳承 最懂Old Money的男人Ralph Lauren的人生，從零開始創立百億時尚帝國
人氣文章

玩樂 What’s On

沙田新開全港首個仙人掌植物園50款仙人掌＋多肉植物，集多個罕有品種／南美風情＋玻璃球餐車打卡位
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀維港靚景餐廳翻新！滋補響螺燉湯、脆皮牛坑腩、惹味金榜醬煮大蝦、阿參醬星斑腩，中菜注入馬六甲娘惹元素超驚喜
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀酒店經典法國餐廳！星級女廚上任新菜單：奢華布根血鴨胸、清香鮮甜帝王蟹撻、香煎海螯蝦配頂級魚子醬，延續傳統高貴！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

放棄婚姻模式是止損的方法？世人眼中離經叛道的「開放式關係」，竟是無望者的逃生口
健康好人生 Health Channel
人氣文章
自測健康 中4項患冠心病風險增562%？1招可逆轉！研究發現：遺傳＋不健康生活易心臟病發、中風！
人氣文章
平衡力新文章
人氣文章
今集講沉迷、上癮！每日都要打機=上癮？從心理學度看成癮：點解會沉迷？怎樣才算上癮？一個關鍵指標！邊類人最難以自拔？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2024 13:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2024 13:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/10/2024 13:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/10/2024
港股 | 午市前瞻 | 恒指六連漲終見回吐 港股投資組合點配好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列企圖塑造中東新秩序，反危及國際秩序

02/10/2024 18:26

大國博弈

恒指 | 恒指升超900點突破二萬二，去年2月以來首見

02/10/2024 11:21

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處