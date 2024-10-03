科技股 | 大行齊升目標惟美大手減息機會降兼連日急升要回氣，科技股可趁機吸？

港股昨日(2日)在北水休市下仍勁升1310點，成交逾4300億元，其中科技股成為升市火車頭，科指飆升8.5%。惟港股在短短6日累升逾4000點後，今早(3日)終要顯著回吐，而美國昨日公布俗稱「小非農」的ADP私人企業就業職位數據強於預期，削弱對聯儲局再次大幅降息的市場預期，亦不利科技股表現。不過，內地早前推出多項救市措施，有大行相應上調科技股目標價，或可趁股價回調吸納。

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美9月ADP數據強於預期 下月減息半厘機率僅約34%

美國ADP私人企業就業職位9月增加14.3萬個，高於預期的12.5萬個，並結束連續5個月放緩局面。ADP報告指上月私人企業招聘回升，反映就業市場即使有疲軟迹象，但整體仍然穩健。ADP數據被視為本周五(4日)公布的非農數據前瞻，市場預期9月非農就業職位增長14萬個，失業率維持在4.2%。就業數據向好，令下月美國聯儲局再大手減息半厘的誘因降低，利率期貨顯示，下月減息0.25厘機率為65.8%，減息半厘機率為34.2%。



貝萊德行政總裁Larry Fink認為，美國經濟持續增長下，即使聯儲局政策有進一步放寬空間，但幅度或不如市場預期大。雖然地緣政局緊張，但經濟擴張及企業盈利向好，市場未出現系統性風險，即使下月大選在即，亦不會帶來大變化，目前大部分政策會引發通脹的機會多於通縮，因此傾向預期聯儲局下月不會大幅度減息。

渣打：恒指最樂觀上望24500點 看好科技及通訊服務股

渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，自9月24日內地公布包括減息、支持樓市和穩定股市在內的措施以來，恒生指數強勁上升超過20%。目前估值仍然合理且投資者持倉仍偏低，該行對近期動力或持續持謹慎樂觀看法。該行在6月的下半年環球市場展望中提到恒指樂觀情境為20000至22000點，由於政策刺激力度已超出預期，該行的基本情境區間更新為20000至22500點。而上升趨勢能否持績，將取決於重大財政政策和發債的支持措施能否及時有效落實、通縮壓力是否消退、信心恢復和地緣政治風險會否減輕。

鄭子豐提及，如果即將推出的財政措施超過2萬億元人民幣，並有效提振信心和刺激消費，大市有機會升至該行最新的樂觀情境區間22500至24500點。他建議留意中美股票的機會型策略，部署高股息非金融業國企股、內地非必需品消費、科技、通訊服務股等政策受惠股，以及美國通訊服務、科技股、大型銀行股及健康護理股等。聯儲局啟動減息周期，未來12個月或再減150個基點，經濟軟著陸延續6至12個月機會率達60%，軟著陸下股市尤其是美股料向好；中國股票受惠於政策、估值仍合理和持倉不擠擁，短期或繼續反彈。

滙證：比美大型科網股仍有折讓 中國科網股目標價平均升23%

滙證發表研報指，中國當局大舉出台一系列支持措施，推動科網股顯著反彈，滬深中國網路ETF(KWEB.US)自9月23日以來上升32%，對比同期恒指升16%。雖然滙豐研究團隊所覆蓋的中國互聯網企業平均估值倍數已回升至去年初水平，但預期相比起美國大型科網股仍有一定折讓，間接為行業估值帶來支持。

滙證認為，本地服務、電商和教育等子行業在大幅波動後能提供更好的風險回報比，因此較看好美團(03690)、快手(01024)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)及拼多多(PDD.US)，由於政策轉向，相應將估值中的監管風險溢價去除，平均將中國互聯網企業的目標價上調約23%，其中美團目標價由172元升至220元，快手由60元升至75元，另將騰訊(00700)目標價由500元升至570元，均維持「買入」評級。

花旗升騰訊目標價至535元 維持買入評級列為首選股

花旗指，內地最新貨幣及財政政策或刺激企業和品牌廣告支出，以促進尤其是「雙十一」期間銷售。隨使用時長及有效用戶參與度增加，可見視頻號會進一步獲得更高的廣告開支份額。此外，宏觀經濟潛在復甦或推動線上、下活動，並令支付交易收入增長復甦。更重要的是淘寶和微信之間加緊合作，如淘寶接入微信支付，應有利於騰訊今年第四季及明年的支付和線上廣告收入。隨消費情緒改善，相信亦利好公司遊戲收入。

為反映上述因素，花旗將騰訊2024至26年預期收入及經調整純利上調0.2%至4.3%，並將其目標價由527元升至535元，維持「買入」評級及列為首選股。另預計阿里巴巴、京東和拼多多等電商公司將在「雙十一」增加對微信營銷支出，以推動用戶流量及GMV增長。

花旗升阿里目標價17%至135元 升美團目標價至192元

花旗亦上調阿里巴巴港股及美股目標價17%，其中港股目標價由115港元升至135港元；美股目標價由116美元升至136美元，維持「買入」評級。花旗指，相信最新貨幣及財政政策似乎會改善財富效應，同時推動消費情緒及意欲。預期阿里會加快投資市場推廣，以推動「雙十一」GMV。由於淘天收取服務費及逐步採用新推出的廣告系統，預期公司客戶管理收入(CMR)增長逐步提升，並於未來數財季與GMV更一致增長。

另花旗表示，由於中國政府積極刺激經濟政策的支持下，食品配送、當地服務消費、酒店和旅遊預訂等消費需求可能改善，以及騎乘出租車或共享單車活動和雜貨零售需求增加，故將美團目標價由155元上調至192元，維持「買入」評級。另外，基於正面刺激政策，考慮到家電產品消費推動潛在正面影響，以及最新AI智能手機及家用產品升級意願，相信利好京東今年第四季及明年增長前景，上調其美股目標價27%，由41美元升至52美元，評級「買入」。

林家亨：A股升勢可帶動港股續升 騰訊上望489元阿里現價可吸

（林家亨）

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指雖然恒指近日累積升幅大，技術上顯示超買，但要留意所有技術指標都是用來配合基本因素，若基本因素大變，例如中央突然推出重大政策「灌水」一萬億元，甚麼技術位也可突破。而A股於2007及2015年都曾出現大升浪，現時只是開始，雖然恒指短短3星期升了逾4000點，短線會有些反覆，但以往中央推出政策可拉動A股少則3個月，長則年半，A股升勢將可帶動港股，料恒指每次回落都會有之前買貨太少的基金入市，相信兩萬點暫成鋼鐵支持位，很難回至該處，料回至21000幾點已有很多基金及散戶願意入貨。

而在科技股中，林家亨指，騰訊賺緊錢較穩陣，而其旗下所持三四十隻股份等同一隻迷你ETF，當中更有很多於美國上市，大市一升，其旗下股份價值都會升很多。事實上，集團業務一向經營良好，亦持有很多公司股份。事實上，騰訊曾分派過美團及京東股份，而未來快手也有機會分派。騰訊股價往後應可重上485至489元。而快手由50元起已升了20%，短線會有回吐壓力，尤其升至5月初時頂線約63元形成雙頂，一定會有獲利盤出現，但公司已有盈利，股價仍有潛在升幅。至於阿里，可趁現時回至110元以下買入，長線表現仍樂觀。

一眾科技股今早普遍回吐，騰訊半日跌2.13%收報460元，阿里跌5.73%報108.8元，美團跌1.83%報193.6元，京東跌8.97%報165.5元，快手跌6.26%報56.2元，網易(09999)跌1.75%報157.6元，百度(09888)跌6.08%報108.2元，嗶哩嗶哩(09626)跌8.89%報215.2元，小米(01810)跌2.29%報23.45元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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