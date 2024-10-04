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油股 | 中東局勢緊張油價創逾一個月高，三桶油齊造好應如何部署？

04/10/2024

　　中東緊張局勢升級，據報以色列為報復日前伊朗向其發動導彈襲擊，考慮攻擊伊朗石油設施，美國總統拜登稱正與以方討論有關可能性，市場愈來愈擔憂中東衝突擴大，擾亂該地區原油供應。國際油價連升3日，昨日(3日)再飆半成，至逾一個月高位。「三桶油」今早(4日)齊造好，其中中海油(00883)已連升5日。有分析師指，石油斷貨危機已迫在眉睫，油價不排除會飆至每桶100美元。若看好油價，「三桶油」應如何部署？

 

（Shutterstock）

 

以色列或攻擊伊朗石油設施　拜登：正討論有關可能性

 

　　伊朗報復以色列對哈瑪斯及真主黨領袖的斬首刺殺行動，周二(1日)向以色列發射了200多枚彈道導彈，以色列官員透露考慮攻擊伊朗戰略基建報復，美國總統拜登被問及美國是否會支持以色列攻擊伊朗石油設施時，提到正與以方討論有關可能性。市場對地緣局勢不穩影響國際原油供應憂慮急升。隔晚油價急飆逾5%，且連升第3個交易日；紐約期油飆5.2%或3.61美元，報每桶73.71美元，為自8月29日以來高位；倫敦布蘭特期油升5%或3.72美元，報每桶77.62美元，為自8月30日以來高位。

 

　　此外，《路透》昨日公布的一項調查顯示，石油輸出國組織(OPEC)9月石油產量降至今年迄今最低水平，因動亂給利比亞供應造成干擾，以及伊拉克在履行石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)減產協議方面取得了進展。調查發現，OPEC在9月的產量為2614萬桶/日，比8月修正後的產量減少39萬桶/日，其中利比亞產量降幅最大，達到30萬桶/日。另數據顯示美國9月服務業擴張速度為2023年2月以來最快，緩解美國經濟硬着陸的擔憂，提振原油需求前景預期，也給油價提供支撐。

 

分析師：中東戰火或影響石油供應　油價或再升至100美元

 

　　MST Marquee能源分析師Saul Kavonic指，中東戰火衝突可能影響石油供應，供應中斷危機已迫在眉睫。經歷長期「地緣政治風險疲勞」後，這些戰場事態發展可能會改變遊戲規則，但在此期間，交易員多不理會中東和烏克蘭局勢造成的石油斷貨危機。由於伊朗佔全球石油供應量高達4%，如今伊朗面臨以色列襲擊的風險，還有可能招來國際嚴厲制裁，可能會使油價再次升至每桶100美元。

 

　　能源集團Rapidan總裁Bob McNally也表示，以色列戰爭進入新階段，預估以色列對伊朗的報復規模將大到不成比例，能源投顧公司Bison Interests資訊長Josh Young則說，伊朗石油基礎設施遭受襲擊、石油供應中斷的可能性愈來愈大，預測若伊朗石油出口被中斷，油價將飆升至每桶100美元以上。

 

滙豐：OPEC+稍後增產會推動供應過剩　下調今明兩年油價預測


　　不過，滙豐近日下調今明兩年的油價預測，指OPEC+今年稍後增產會推動明年出現供應過剩。滙豐報告指，市場預期OPEC+會延長限產，但該行認為OPEC+會在明年第二季開始還原限產所減少的生產，OPEC+產油提早回復對油價愈來愈不利。OPEC+計劃12月起每月增產每日18萬桶，其顯著的剩餘產能及非油組國家增產仍然穩固，但需求增長在能源轉型下放緩。預測明年全球石油供過於求每日60萬桶，包括明年首季淡季的每日逾100萬桶供應過剩。

 

　　滙豐下調對布蘭特期油及紐約期油今年預測至每桶分別79.6及75.7美元，明年預測各下調每桶6.5美元，至每桶分別70美元及67美元。

 

溫鋼城：紐油或可升至85美元　中海油上望24元中石油先看7.3元

 

油股 | 中東局勢緊張油價創逾一個月高，三桶油齊造好應如何部署？

（溫鋼城）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城，他指雖然伊朗佔全球石油供應量4%，但該國未必全部石油設施都因受攻擊而停產，但心理方面影響較大，而油價借此藉口上升很正常，其中紐約期油現價約73.7美元，之前約於65美元形成雙底，頸線於72美元水平，現也只升穿該條頸線，而周本臨近市場會較為觀望，料不會大手沽貨，油價可能再升多些，下一阻力位約為77美元。其實油價正常應處於65至80美元之間，而如果計及戰爭溢價，升至85美元應已足夠，加上天氣轉冷的季節性因素令能源需求回升，油價及煤價又有得炒。

 

　　至於油股如何部署？溫鋼城指，中海油由此前21.8元高位跌下來，可先以此為目標，如成功突破再上望近期高位23.9元，但經濟環境較複雜，內地今次救市是否成功仍存在疑問，始終樓房市場引發的泡沫頗難解決，惟若救市成功，帶動股市及油市升至高位，中海油應不難上試之前高位24元，有貨可繼續持有。另外，通常「三桶油」會輪流上升，中海油先升，跟著中石油(00857)，然後輪到中石化(00386)，故中石油再升機會大，惟要先突破約7.5元以上的橫行區阻力，該處亦是蟹貨區，有貨同樣可繼續持有，先上望上次高位7.3元，跟著看8.6元。至於中石化，通常油價太高對其不太有利，之前約於5.5元有個雙頂位，若再升有機會觸及該處。

 

　　「三桶油」今早齊上漲，中海油升2.15%收報21.35元，中石油升2.9%報6.74元，中石化升2.33%報5.28元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

其他油價/油股相關新聞：
《菲常論證－溫蕎菲》中東衝突加劇，避險資金流入石油股
《異動股》油股全線上升，以色列或攻打伊朗石油設施油價飆5%

 

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