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濠賭股 | 澳門十一黃金周旅客量創新高濠賭股急升，獲大行唱好可繼續追落後？

07/10/2024

　　澳門公布十一黃金周首5日出入境人次逾350萬，按年增近19%；入境旅客逾79萬人次，日均近16萬人次，其中10月3日入境旅客達17.4萬人次，創國慶假期澳門單日入境旅客量紀錄。濠賭股今早(7日)全線急升，其中銀河娛樂(00027)及金沙中國(01928)齊飆約9%。有大行指，黃金周澳門高端中場投注額顯著上升，料內地政策「組合拳」進一步提升賭客注碼，若大市勢頭保持強勁，行業估值有提升空間。事實上，很多板塊的股份都已破頂，惟濠賭股與52周高位仍有些距離，而接下來第四季有澳門格蘭披治大賽車及澳門美食節等盛事，加上聖誕節等傳統旺季，澳門全年旅客量有望迎來突破，濠賭股或仍有上升空間。

 

澳門十一黃金周旅客量創新高濠賭股急升，獲大行唱好仲有得升？

（銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖）

 

澳門黃金周首5日出入境人次升至逾350萬　按年增近19%

 

　　治安警發出最新統計，澳門在十一黃金周首5天假期(10月1日至5日)，累計出入境人次上升至超過350萬，比去年及2019年疫情前同期增加近19%，平均每日總出入境人次約為70萬。

 

　　另澳門旅遊局公布數據，10月1日至5日，澳門入境旅客超過79萬人次，日均超15.85萬人次。其中10月2日及3日入境旅客量達到16.61萬人次和17.43萬人次，連續兩天刷新國慶假期澳門單日入境旅客量的最高紀錄。

 

花旗：黃金周高端中場投注額顯著上升　料內地政策組合拳增強博彩胃納

 

　　花旗指，10月4日對澳門賭場20間高端中場賭廳的調查顯示，有關賭廳調查期間賭注2720萬，較去年10月及今年農曆新年調查分別升81%及18%。高端中場賭客數目較去年同月調查升90%至966人，人均投注金額28150元，各少於去年10月及今年農曆新年調查5%。相信內地政府的政策「組合拳」進一步強化博彩胃納。而調查當日錄得鯨客數目為62人，較去年10月及今年農曆新年升88%及51%，其中銀娛的天峰賭廳錄得15人，當中1人投注42萬；永利皇宮主席會錄得12名鯨客，當中5人合共投注110萬元。新濠天地及金沙澳門百利宮各有9名及5名鯨客，每人投注金額10萬至40萬元。

 

　　花旗指，銀娛在調查中的高端中場投注額佔比約29%，私人廳天峰錄得投注額430萬元，多於其他調查賭廳，相信與歌星劉德華在本月3日至6日在銀河綜藝館舉行演唱會有關。永利澳門(01128)高端中場市佔亦在黃金周內有所增長。

 

摩通：若大市勢頭保持強勁　澳門博彩行業估值有提升空間

 

　　另外，澳門博彩監察協調局上周公布，9月博彩毛收入為172.53億澳門元，按年上升15.5%，表現較市場預期升14.2%為佳，但按月則跌12.7%。今年首9個月，澳門博彩收入為1693.5億澳門元，按年升31.3%。

 

　　摩通指，澳門9月博彩總收入(GGR)優於預期，其復甦趨勢亦符合預期，若大市勢頭保持強勁，該行業估值仍有足夠的均值回歸空間，而毋須上調盈利或預期，仍然最看好澳門銀河，因為其獨特的盈利韌性，以及不斷改善的股東政策，繼續首選銀河娛樂，並予「增持」評級，目標價43元，而金沙中國、永利澳門及美高梅(02282)亦予「增持」評級，分別予目標價22元、8元及18.5元，另予澳博(00880)「中性」評級，予新濠(00200)「減持」評級。

 

葉尚志：黃金周旅客數據佳兼股價落後　銀娛金沙現價可吸

 

濠賭股 | 澳門十一黃金周旅客量創新高濠賭股急升，獲大行唱好可繼續追落後？

（葉尚志）

 

　　第一上海首席策略師葉尚志表示，現時市況暢旺，投資者正尋找可炒作的題材，其中濠賭股確屬不錯選擇，澳門旅客量一直都有增長，十一黃金周旅客數據也理想，惟以往市場擔心「旺丁不旺財」，旅客量上升，賭企未必可受惠，故仍需觀察往後公布的賭收有否相應增加。不過，濠賭股股價相對落後，尤其銀娛及金沙，記得去年初內地復常，恒指最高升至22700點，當時銀娛股價也有55元，金沙則達30元，現時恒指升至23000點，銀娛及金沙股價反遠不及當時，相信仍有追落後的炒作空間，現價可吸納，惟美高梅現價相對當時仍升了不少，值博率較低。

 

　　濠賭股今早全線造好，銀娛升8.84%收報43.1元，金沙升9.27%報22.4元，美高梅升4.27%報12.7元，永利澳門升5.92%報7.52元，新濠升5.5%報5.56元，澳博升4.97%報3.17元。

 

澳門十一黃金周旅客量創新高濠賭股急升，獲大行唱好仲有得升？

 

澳門十一黃金周旅客量創新高濠賭股急升，獲大行唱好仲有得升？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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