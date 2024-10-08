高息股 | A股復市爆升港股卻急回吐，高息股防守性強可再吼？

內地早前連環出招救市，A股今日(8日)在國慶假後復市再爆升，滬綜指高開10%，深成指更高開12%。不過，發改委今早雖然舉行記者會再公布多項跟進政策方針，但整體未見再有具體措施落實，港股隨即趁勢獲利回吐，恒指最多跌逾兩千點至20762，之前累積很大升幅的內需及內房股最傷，普遍插一至三成。有大行警告，要關注A股過熱及中國政府兌現刺激政策的風險。市況大上大落，此時是否應再吼滙控(00005)、內銀及電訊等防守性較強的高息股呢？

（資料圖片）

大摩：應關注A股過熱及政府兌現政策風險 景順：一些股票估值已過高

摩根士丹利發表研究報告稱，中國境內股市情緒的改善空前，這可能推動該行衡量A股市場情緒的指標很快接近過熱門檻，因此，投資者應該關注A股市場過熱，以及中國政府兌現最近宣布刺激政策的風險。大摩警告，對IPO和上市公司股東減持股票的長期限制，可能為潛在的盛衰周期奠定基礎。此外，投資者還面臨中國經濟所需的政策刺激力度與政策制定者可能實施的刺激力度之間存在差距的風險。中國需要10萬億元人民幣的刺激措施，而監管部門只可能在兩年內每年投入2萬億至3萬億元。此外，外部風險還包括地緣政治不確定性、聯儲降息路徑和美國大選。

除了早前警告這波16年來最強勁的反彈行情可能轉向崩盤的野村，景順香港及中國首席投資總監馬磊亦指，短期內，市場情緒可能會過度膨脹，但人們最終會回歸基本面，「由於此次反彈，一些股票已經變得估值過高，這些股票缺乏基於其可能盈利表現的明確價值主張。」

內地支持國有大行補充核心一級資本 銀行信貸資金嚴禁違規進入股市

發改委今早舉行新聞發布會，介紹「系統落實一攬子增量政策扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況。鄭柵潔主任在發布會表示，支持國有大型商業銀行補充核心一級資本。

另外，隨著A股賺錢效應激增，各路資金紛紛湧入股市。人行主管的中國《金融時報》今日引述金融機構指，金融管理部門已對商業銀行進行了窗口指導，要求金融機構應當高度重視投資者適當性管理和投資者保護，強化內控和合規管理，嚴控加槓桿。報道指，銀行信貸資金嚴禁違規進入股市，這是商業銀行必須堅持的金融監管紅線。

人行早前宣布要創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展。第一項是創設證券、基金、保險公司互換便利，支持其通過資產質押從人行獲取流動性，首期操作規模5000億元人民幣，第二項是創設股票回購、增持專項再貸款，首期額度3000億元人民幣。不少專家已指，兩項工具不是所謂的「央行下場入市」。

中金：國有內銀仍有較穩健股息回報預期 惟股價彈性或有限

中金發表最新研報指，9月下旬人行、金融監管總局、中證會就多項金融政策的出台進行預溝通，此後已有部分落地。若內銀信貸需求、利率價格、資產質量、財富配置風險偏好跟隨政策的出台趨於企穩改善，則調整內銀股投資建議由股息策略至優質彈性標的，包括招行(03968)、寧波銀行(深:002142)等；國有大行方面仍有較為穩健的股息回報預期，但股價彈性可能有限，H股上漲空間或大於A股。

中金又指，政策鼓勵金融支持經濟，也兼顧考慮金融的支持能力。預計上市銀行利潤和分紅的穩定性仍可期待，金融系統性風險發生的概率較低。當前內銀H股估值平均相當於預測今年市帳率0.43倍，投資安全性較高，是較好的底倉型品種。

高盛：內地7至8月電訊服務收入勝預期 上調三大電訊商目標價

另外，高盛近日發表的研報指，內地電訊服務業收入在7至8月分別按年升3.3%及1.2%，合計增2.3%，增速比第二季快，反映行業增長受惠穩定的手機數據收入而出現靠穩訊號，上述兩月的數據走勢勝過該行預期，維持中移動(00941)、中電信(00728)及中聯通(00762)「買入」評級。

高盛輕微調整三大中資電訊股的預測，以反映手機的每個用戶平均收入好過該行預期，導致2024至2026年的EBITDA預測最多上調2%，中移動目標價由84元升至84.3元，中電信由5.4元升至5.41元，中聯通由7.6元升至7.8元。

滙控昨共回購近769萬股 涉資5.42億元

滙控昨日(7日)於英國及香港市場合共回購768.52萬股，共涉資5.42億港元。當中，滙控於英國購入329.08萬股，每股價格介乎6.888至6.985英鎊，每股加權平均價為6.9473英鎊。另於香港購入439.44萬股，每股價格介乎70.2至70.95港元，每股加權平均價約70.4366港元。

自8月1日開始回購以來，滙控已回購合共約2.976億股普通股，總代價約25.786億美元。

大摩：在利率下降環境下 滙控渣打定位較恒生中銀為優

大摩早前發表研報指，在美聯儲上月降息50基點後，滙豐銀行宣布將最優惠利率和活期儲蓄存款利率下調25基點，其他銀行亦相繼跟隨。這符合該行看法，即最優惠利率和儲蓄利率的下降速度將為美聯儲降息速度的一半。假設美國在明年底前會再降息約150基點。在利率下降的環境下，香港銀行的關鍵在於較佳的貸款或費用收入成長、信貸風險下降、成本控制及資本風險能在多大程度上幫助抵銷凈息差對股本回報率(RoE)的壓力。若RoE能持續接近大摩預測水平，則該等銀行總股東報酬率(TSR)應可維持雙位數水平。滙控及渣打集團(02888)定位較恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)為優。

黃偉豪：減息周期下部分高息股值博 電訊股內銀股可分注吸

（黃偉豪）

獨立股評人黃偉豪表示，港股今早大幅回吐主要因國慶假期間升得過急，加上內地當局今早舉行的記者會在政策上未見再有太大驚喜，惟對港股後市看法仍維持正面。當然，在市況波動下部分高息股也可吼，始終它們在環球減息周期下顯得更吸引，其中以中資電訊股最值得吸納，因行業不太受經濟影響，首選現金流強勁的中移動，現價可先買一注，70元以下再加注，另中電信在互聯網相關業務發展迅速也可吼，惟中聯通股價較波動不太建議買入。

另黃偉豪指，內銀估值吸引，雖受內地減息影響，股價會較反覆，但以中線收息而言同樣可取，尤其是四大行相對中小型銀行，息差受減息影響較小，其中建行現價可先買一注，待跌至5.6元再加注。而滙控雖同樣派高息，但股價仍位處高位，沒怎麼調整，料再升空間不大，現價不建議吸納。

中資電訊股今早隨大市下挫，中移動跌3.94%收報74.3元，中電信跌5.7%報4.63元，中聯通跌7.82%報7.07元。內銀股亦下跌，建行(00939)跌2.59%報6.02元，中行(03988)跌2.82%報3.79元，工行(01398)跌2.28%報4.72元，農行(01288)跌3.38%報3.72元。另滙控跌0.64%報69.9元。本地公用股方面，中電(00002)跌2.05%報67.05元，電能實業(00006)跌0.31%報48.65元，港燈(02638)跌0.94%報5.25元，煤氣(00003)跌2.3%報6.37元，長江基建(01038)跌1.53%報51.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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