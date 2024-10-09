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內需股 | 十一假期消費旺，內需股獲券商唱好，可趁調整吸納？應如何選擇？

09/10/2024

　　發改委昨日(8日)雖於A股復市後再公布多項政策方針，但未見再有具體措施落實，港股趁勢獲利回吐，恒指最終跌逾兩千點，之前累積很大升幅的內需股是其中一個重災區，普遍插一兩成，不過發改委提到十一假期市場消費旺，要從消費及投資方面擴大內需，而根據最新數據，國慶假期消費行業日均銷售收入按年增25%，表現看來不算太差，儘管有數據顯示民眾出遊花費低於疫情前。有券商指政策推動消費增長持續改善消費品行業估值或可迎來重估機會。不過，內需股今早(9日)普遍繼續隨大市調整，只有少數如百勝中國(09987)回穩，可否趁機吸納？應揀買哪一類？

 

十一假期消費旺，內需股獲券商唱好，可趁調整吸納？

（百勝中國網頁截圖）

 

發改委：十一假期市場消費旺　要從消費及投資擴大內需

 

　　國家發改委主任鄭柵潔昨日在國新辦公室發布會上表示，剛剛結束的十一假期市場消費旺盛，對實現全年經濟社會發展的目標任務充滿信心，對保持經濟社會平穩健康、持續發展也充滿信心。

 

　　鄭柵潔又表示，要從消費和投資方面擴大內需。在消費方面，要將促消費和惠民生結合，包括加大對特定群體支持力度，例如國慶前對特定人群發放一次性補助，提高學生資助標準，降低學生貸款利率等。要結合「兩新」，推動大宗商品消費、設備更新、以舊換新。要擴大養老托育消費，完善生育支持政策，提高醫療水平等。擴大有效投資方面，要用好用足今年的各項資金，當中7千億元人民幣的中央預算內投資已全部下發，1萬億元人民幣的超長期特別國債亦已全部下達到地方，明年亦將繼續發行超長期特別國債。

 

國稅總局：國慶假消費行業日均銷售收入增25%　新能源車增46%

 

　　值得一提，國家稅務總局昨日公布的增值稅發票數據顯示，國慶假期消費市場展現較強活力，消費相關行業日均銷售收入按年增長25.1%。期間，基本生活類中，糧油食品銷售收入按年增長16.4%；綜合零售銷售收入按年增長9%，其中百貨零售、超市及便利店銷售收入按年分別增長34%、8.9%及4.4%。文化服務銷售收入按年增長85.2%。小吃及快餐行業銷售收入按年分別增長8.1%及9%；露營及民宿相關銷售收入按年分別增長43.2%及6.3%。在補貼政策推動下，家用電器和音像器材銷售收入按年大增149.1%。在以舊換新等政策帶動下，全國汽車新車銷量按年增長11.7%，其中新能源車按年增長45.8%。機動車充電行業銷售收入按年亦增29%。

 

　　另據國家商務部商務大數據監測，國慶假期，全國重點零售和餐飲企業銷售額按可比口徑按年增長4.5%，重點培育步行街和商圈客流量按年增長12.5%。據監測，截至10月7日，商務部汽車以舊換新平台已收到補貼申請超過127萬份，帶動新車銷售額超過1600億元人民幣；823.8萬名消費者購買八大類家電產品1178萬台，帶動銷售額超過557億元人民幣，國慶假期7天內，有251.9萬名消費者購買八大類家電產品超過374萬台，銷售額達178.4億元人民幣。期內親友聚餐、婚慶喜宴等成為餐飲消費熱點，商務部重點監測餐飲企業銷售額按年增長4.6%；在線旅遊銷售額按年增長10.9%；國慶檔電影票房收入突破21億元人民幣，按年下跌23%。

 

國慶單次出遊花費低於疫情前　經濟學家：提振信心關鍵在於財策支持

 

　　根據文化和旅遊部發布的數據，國慶假期7天，全國國內出遊7.65億人次，較2019年同期增長10.2%，但出遊總花費7008.17億元人民幣，較2019年同期僅增長7.9%。據《彭博》計算，這意味單次出遊的花費比5年前下降了2.1%，低於新冠疫情之前。

 

　　高盛經濟學家Lisheng Wang在報告中表示，人均出遊支出較低和服務價格低迷，說明國內需求仍然疲軟和消費持續降級。Pantheon Macroeconomics首席中國經濟學家Duncan Wrigley表示，提振信心關鍵在於財政政策支持，疫情後重新開放以來的模式是節假日期間消費強勁，然後出現消退。隨著政策基調的改變，這一次可能會有所不同，但前提是中國會跟進財政政策以強化仍然脆弱的信心恢復。

 

招銀國際：政策推動消費增長持續改善　消費品行業估值或迎重估

 

　　招銀國際發表最新研報指，政策推動消費增長持續改善，內地消費品行業估值或可迎來重估機會，雖然內地零售市場銷售增長仍然受壓，但與9月相比已錄得進一步改善，細分行業當中家電及服裝零售業銷售增長超出預期，而運動服裝、餐飲和旅遊等行業則基本符合預期，目前將行業評級上調至「跑贏大市」。

 

　　招銀國際偏好海爾智家(06690)、特步(01368)、安踏(02020)、江南布衣(03306)、波司登(03998)、百勝中國、達勢股份(01405)以及亞朵(ATAT.US)，均予「買入」評級，其中海爾智家目標價31.6元，特步國際6.7元，安踏107.8元，江南布衣17.6元，波司登6元，百勝中國294.9元，達勢股份81.2元。

 

招商證券薦潤啤蒙牛安踏百勝中國等　指質量落後但具追趕潛力

 

　　招商證券國際指，為了在今輪上升周期中精選出贏家，該行對28家香港及內地消費品牌進行研究，料在基本面改善的支持下，盈利質量良好的績優股將在下一階段的反彈中迎來另一波重估機會。該行推薦8隻質量落後但具追趕潛力的股份，包括華潤啤酒(00291)、蒙牛(02319)、百勝中國、安踏、特步、珀萊雅(滬:603605)、茅台(滬:600519)、伊利(滬:600887)。此外，巨子生物(02367)  、泡泡瑪特(09992)、名創優品(09896)及普拉達(01913)均具備結構性增長驅動力，盈利前景清晰可見。如李寧(02331)即將公布的零售銷售數據符合預期，其當前的股價顯得極具吸引力，不容忽視。


　　該行又指，雖然目前的漲勢只是復甦周期反彈高峰的一半，但估計牛市將繼續，儘管可能會出現偶爾回調。政策的積極變革可能會釋放消費潛力，帶來積極的財富效應，但這可能需要數個季度才會顯現。此外，工資仍然是家庭的主要收入來源，財政刺激措施是推動全面復甦的關鍵。

 

溫傑：內需股中線具潛力惟只宜分注吸納　可吼啤酒餐飲家電等   

 

內需股 | 十一假期消費旺，內需股獲券商唱好，可趁調整吸納？應如何選擇？

（溫傑）

 

　　凱基投資策略部主管溫傑表示，發改委昨日舉行的記者會的確令市場失望，但本來發改委工作就只牽涉結構性改革及長遠發展等，若涉及財政方針及發債規模就應由財政部負責，只是市場過度樂觀，但或仍可憧憬財政部近日會再有講話。至於內需股因之前升得多，自然在跌市中成為投資者沽貨鎖定利潤對象，加上當局沒再提到派錢措施也令人失望。而黃金周乃出遊消費旺季，加上A股上升帶來財富效應，對政策有憧憬、投資氣氛好轉引發開戶潮，民眾於今次黃金周較願意消費也屬正常，惟短期效應過後就要看當局會否再推出針對消費的政策，以及整體經濟有否改善，相信起碼要看多一兩個月。

 

　　溫傑續指，恒指由23000點跌至今日最低20200點，料第一波升浪已完結，往後會以橫行為主，以等候進一步政策及經濟數據公布，現階段會先吼此前受冷落的高息股，例如中移動(00941)等中資電訊股，始終若大市再有調整其風險較低。至於內需股中線應有潛力，但只宜分注吸納，並要預期買入後可能要捱價，當中啤酒、餐飲、乳業及家電股都可考慮，其中家電股受惠以舊換新政策，美的(00300)上市表現理想，並可憧憬房市回穩。體品股則不宜吸納，Nike近日公布業績，對未來展望審慎，尤其對大中華區，公司第三季庫存很多，料要減價促銷，連Nike都如此表現，安踏、李寧等下半年銷售更令人擔心。

 

　　內需股今早普遍下跌，潤啤跌2.27%報30.15元，青啤(00168)跌3.12%報54.4元，百威亞太(01876)跌5.54%報8.86元，海爾智家(06690)跌2.94%報31.4元，美的跌4.04%報80.75元，海底撈(06862)跌3.17%報15.88元，九毛九(09922)跌7.97%報3.81元，呷哺呷哺(00520)跌2.5%報1.17元，百勝中國升1.44%報351.8元，蒙牛乳業(02319)跌5.49%報16.88元，農夫山泉(09633)跌3.05%報30.25元，波司登跌0.64%報4.63元，李寧(02331)跌4.24%收報17.18元，安踏升0.67%報97.15元，特步跌5.71%報5.94元。

 

十一假期消費旺，內需股獲券商唱好，可趁調整吸納？

 

十一假期消費旺，內需股獲券商唱好，可趁調整吸納？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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