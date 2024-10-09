跌市重災區 | 國慶假一線城市樓市火熱，新華保險料首三季盈利倍升，內房內險可以點部署？

港股經昨日(8日)急瀉逾二千點後，今日(9日)仍未止跌，部分板塊縱有利好消息也未能幸免，其中內地一線城市國慶期間樓市火熱，但不少內房股今日繼續下跌，昨日插逾兩成的龍湖(00960)再跌3%。另外，新華保險(01336)發盈喜，料首三季純利升最多逾1倍，股價最多飆9%，一度帶動其他內險股造好，收市卻全線倒跌。同屬跌市重災區，內房及內險股應如何部署？

（龍湖網頁截圖）

國慶假北京新房落訂量同比翻一番 深圳新房成交量大漲10倍

內地一線城市北京、上海、廣州和深圳在國慶前夕取消或放鬆樓市限購，刺激國慶期間睇樓量和成交量。據內媒《第一財經》報道，國慶期間，北京新房下定量比去年翻一番、二手房成交量達去年同期2.6倍；廣州80%的新房項目到訪和成交量明顯增長，有區域假期前3天日均成交環比漲超500%；深圳方面，國慶假期新房成交量同比大漲10倍；上海國慶前6天的新房成交面積，較上年同期翻倍。



其中廣州取消持續14年的樓市限購政策，為樓市帶來明顯「活水」，番禺的龍湖御湖境項目國慶黃金周期間，日均來訪量為平時的兩倍，每日近200組，置業顧問接待時間持續到晚上12點是常態。此外，保利置業(00119)、越秀地產(00123)、萬科(02202)、中海外(00688)等房企均宣布超額完成業績，其中越秀廣州區域截至10月4日已超額完成國慶業績指標，來訪破16245組，較之前上漲282%，成交超1009套，上漲302%。

大摩料内房10月銷售按月中雙位數增長 偏好潤地綠城中海外等

摩根士丹利發表弄報指，内地大型房地產開發商銷售額在十一黃金周好於預期，平均同比增39%，是9月合約銷售額的86%。預計10月非常有可能錄得按月中雙位數增長，同比降幅將收窄，其中華潤置地(01109)、綠城中國(03900)、中海外、建發國際(01908)、越秀地產表現良好。

大摩預計，隨著情緒改善，未來數周内趨勢强勁，但是銷售的可持續性仍然是支持行業跑贏大市的關鍵，建議投資者增持同時受惠地產及消費股票，例如華潤置地及華潤萬象生活(01209)，其近期因投資者情緒改善而股價上漲，行業可能出現回調。同時偏好防禦性強的開發商，例如中海外、綠城中國和越秀地產，它們由於第四季度銷售强勢，也可能跑贏大市。

滙證：內房估值已普遍高於5月時水平 偏好潤地龍湖中海外等

滙證指，該行以今年4至5月政策驅動的升市作為參考，對內房行業估值進行背景分析。只有3隻股票包括中海外、華潤置地和建發國際的股價與5月的峰值持平或更低，而其他開發商的估值已明顯超出了5月的水平。考慮到本月較早前的房地產市場拐點，中海外及潤地的風險/回報仍具有合理吸引力。

滙證認為，這次反彈的可持續性需要用基本面來證明。在銷售額激增的推動下，貝殼(02423)第四季度之盈利將有明顯的上升空間，將其ADR目標價由24.4美元升至34.3美元，維持「買入」評級。開發商方面，一旦房價找到底部並且減值得到逆轉，毛利率就會穩定，從而推動開發商的收益上行，目前最偏好貝殼，之後是潤地、龍湖及中海外，物管股則看好華潤萬象生活，均予「買入」評級。中海外、潤地、龍湖及華潤萬象生活之目標價分別維持19.4元、35.6元、20.5元及44.2元不變。

新華保險料首三季純利升1.15倍 資本市場回暖使投資收益大增

新華保險預期截至9月30日止首三季淨利潤186.07億至205.15億元人民幣，同比增長95%至1.15倍，扣除非經常性損益的淨利潤預計為186.44億至205.56億元人民幣，同比增長95%至1.15倍。

集團指，前三季度加大對權益類資產的投資，提升權益類資產的配置比例，同時加強保險負債端的品質管理、優化業務結構。近期資本市場回暖上漲，使前三季度投資收益同比大幅增長，令前三季度淨利潤同比較大增長。

中金上調內險股目標價 建議謹慎追高個股惟提防回調風險

中金發表研報，近期保險板塊快速上漲，上漲邏輯已經過於依賴資產端的股票收益，這一邏輯有一定道理，但需要注意的是，股票投資收益在不同年份之間波動較大、不可簡單用今年三季度以來的股票投資收益推演後續長期盈利表現，當前市場對於保險公司股票投資收益預期已經較高，短期再超預期空間可能較為有限。

中金續指，從今年4月以來持續看多壽險投資機會，最初的邏輯是市場高估了資產負債匹配程度較高的優質公司的利率風險，這些公司即便不考慮股票投資的增厚，核心盈利趨勢有望長期穩中向上；當前優質壽險估值並未達到合理水平、仍有修復空間、未來股價或將波動向上，但由於近期情緒的快速釋放或許需要較為謹慎地對待潛在波動，建議當前謹慎追高保險板塊個股，惟要防股票高收益預期炒作結束後的回調風險，同時建議關注後續各項政策落地情況，靜待確定性更高的布局機會。該行上調多隻內險股目標價，太保(02601)由30.2元升至39元，平保(02318)由55.65元升至66.9元，國壽(02628)由16.7元升至19.6元，新華保險由22.7元升至26.1元，中國太平(00966)由12.5元升至17.3元，中國人保(01339)由3.59元升至4.9元，財險(02328)由11.8元升至12.5元。

熊麗萍：平保本季或再上試60元 內房宜揀龍湖越地中海外等

（熊麗萍）

今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指往後公布業績預告的內險股有機會如新華保險般有好表現，就算純利未必同樣倍升，第三季肯定比去年有較大增長，惟要留意原因必定與投資相關，因第三季市況好轉，新華保險也提到做了很多直接投資，而此類股權投資難以估計投資了甚麼，但若整個投資市場仍向好，以及內地經濟慢慢好轉，保險公司投資收入肯定會增加，惟要看其保險業務是否同時有改善，尤其是新業務增長，此方面就要等進一步公布業績時才知道。不過，對股價應會有所帶動。事實上，昨日保險股亦跌了很多，其中平保之前不算升得很多，昨日卻一下子由60元跌穿50元，惟樂觀些看，第四季有機會再上試60元，但要看有否政策配合而大市再回升，相信機會頗大。

至於內房股，熊麗萍指，內地房市是否回暖要看個別城市，全國房地產政策都已變得寬鬆，其中一線城市尤其廣州都全面取消限制，救市方向已較明確，令買家信心增大，不怕買完後樓價又再跌，但若全國政策同時放寬，相信買家會先揀一線城市，其次是二線城市，三四線城市則暫不會揀，所以若要買內房股，會揀一二線城市物業佔比較多的內房如龍湖，甚或只揀央企或國企內房如越秀地產及中海外，會揸得較安心。至於近期炒得熾熱、問題多負債重的民營內房，走勢大上大落，買了後要睇得很緊，故只宜揀一線內房。事實上，就算政策放鬆甚至減了按息，是否那麼快就有人去炒樓令人懷疑，始終需要時間消化供應，仍要小心。

內房股今日普遍繼續下跌，中海外跌4.13%收報14.4元，潤地跌2.7%報25.25元，越秀地產跌5.31%報6.06元，綠城跌4.25%報8.34元，龍湖跌3.09%報12.54元，萬科跌8.55%報6.85元，融創(01918)跌3.85%報2.25元，惟世茂(00813)升3.09%報1.67元，富力地產(02777)升3.07%報1.68元，雅居樂(03383)升0.95%報1.06元。至於內險股，新華保險跌1.88%報26.05元，國壽跌3.32%報15.72元，太保跌3.21%報27.1元，平保跌4.18%報48.15元，人保跌3.95%報3.89元，財險跌5.17%報11.74元，中國太平跌1.01%報13.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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