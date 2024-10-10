科技股 | 憧憬內地再出招港股顯著反彈，科技股獲大行唱好可以點部署？

港股經兩日大幅調整後，今早(10日)顯著反彈，多隻重磅科技股亦隨大市上升，其中美團(03690)飆逾7%，阿里巴巴(09988)升逾4%，京東(09618)升6%。其實，自內地此前公布一系列刺激經濟措施，加上美國上月大幅減息半厘，科技股已再成市場焦點，普遍累積升幅達三至五成，難免要隨大市調整。值得留意，財政部將於周六(12日)召開新聞發布會，市傳將會提及增發萬億國債等事宜，大市或可繼續向上。有大行指中央刺激措施對科網產業復甦相當重要，有助行業估值重估。若看好科技股，應如何部署？

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富瑞：中央刺激措施對科網產業復甦相當重要 有助行業估值重估

富瑞近日發表研報指，過去20年的互聯網周期顯示，重大事件會引發股份出現估值重估，並改變了估值的方法，而近日中央推出的刺激措施對科網產業未來的復甦相當重要，該行根據2025年科網股相對估值、行業動態、盈利增長、與海外同業的折讓幅度的各項預測，建議投資者關注多隻科網股，相信科網股踏入2025年可維持「買入」評級。

富瑞強調，其科網股最新目標價考慮到2025年經營情況：線上購物平台受益於行業估值重估；儘管宏觀環境存在不確定性，本地服務和網上旅行(OTA)仍具有良好的盈利能見度；垂直產業處於復甦的中心，龍頭企業將受惠於市場佔有率擴張；內地互聯網行業平均市盈率約12倍，較海外同業折讓約40%至50%。而在最新政策推出前，線上購物平台估值一直處於行業低端，只有約8至9倍，較昔日最高的15至16倍，折讓約40%至50%，因此調高阿里巴巴及京東目標價，阿里由112元升至137元，京東由167元升至210元。另騰訊(00700)目標價也由490元升至540元，美團由150元升至200元，快手(01024)由70元升至78元，嗶哩嗶哩(09626)由152元升至249元。

大和：昔日「低配」中資股的市場共識已被拋棄 轉追高啤打值股

大和資本指，該行覆蓋的中資互聯網股自刺激措施公布以來大幅上升，而據該行與投資者討論所得，他們都相信是次升市有不少因素支持，而大部分長倉基金沒有足夠時間作出反應，正等候更好的入市時機，建議回調時可留意騰訊、美團、阿里巴巴、攜程(09961)及拼多多(美：PDD)。



大和又稱，大部分環球長倉基金正急於降低對中資股的「低配」水平，故此造就互聯網股急升，導致估值低殘的互聯網股如阿里已迅速回到過去3年的中位數水平，昔日「低配」中資股的市場共識已被拋棄，並轉至追求高啤打值(high-beta)股份。雖然現階段難以評估是次升浪是否與昔日不同，而且持續多久，但與2023年1月及2024年5月比較，是次的市場情緒更加樂觀，同時大部分互聯網公司的管理層均提高股東回報，為股價帶來一定支持。而互聯網股是次升市主要有兩大支持：錯失恐懼(FOMO)的交易，以及急於將「低配」的中資股倉位調升至「中性」水平；而該行與大部分投資者討論所知，市場需要看到實質的政策推動，才能判斷市場長線轉勢，但這需要數個月時間去印證，故此投資者率先行動，唯恐錯過升浪。

交銀國際：互聯網個股估值仍有上調空間 可選阿里京東騰訊美團等

交銀國際表示，9月24日以來(截至10月8日回檔後)涵蓋公司股價表現，漲幅最高60%，主要為此前因業務調整跌幅較大的公司，基本面表現穩定的公司漲幅在20至40%區間較多。目前互聯網公司個股估值水平相比2022年以來平均估值仍有上調空間，除扭虧為盈初期的高估值外。

該行看好電商、OTA、遊戲及教培行業未來表現。後續選股邏輯為，基本面向好，下半年及2025年業績表現確定性強且有上漲潛力的公司，包括阿里巴巴、京東、騰訊、美團、攜程(09961)及同程旅行(00780)。

大摩大幅調升美團目標價至215元 升騰訊目標價至570元

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摩根士丹利指，內地一系列刺激政策下，美團增長前景更加強勁，將公司2025至28年盈利預測上調15至25%，目標價亦大幅調升72%，由125元升至215元，評級仍為「增持」。十一黃金周期間，可見美團的本地服務店內消費和遊客消費激增，預期公司第三季核心收入和營業溢利分別按年上升19%及37%。

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大摩亦上調騰訊目標價約19%至570元，指偏好騰訊多於網易(09999)，估計騰訊第三季收入按年增長7%，經調整經營溢利增長16%，並預期遊戲收入持續強勁，將按年增長12.5%，遊戲總流水增長約20%，跟第二季相若，其中國際遊戲收入流水料大增30%至40%，旗下《地下城與勇士》收入亦持續強勁，估計第三季總收入達95億元人民幣。此外，騰訊廣告、金融科技及企業服務兩項業務收入，預期第三季分別增長15%及2.5%，隨著消費改善及政策轉向，相信未來將有改善，維持「增持」評級，屬行業首選。

聯儲局會議紀要揭內部分歧 多人主張9月只減息0.25厘

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惟值得一提，聯儲局在9月會議上減息0.5厘，惟會議紀要顯示，官員對這一決定存在意見分歧。幾名與會者指，下調0.25厘將符合循序漸進的政策正常化路徑，將使決策者在經濟形勢發生變化時有時間來評估政策的限制程度，他們更支持只減息0.25厘。不過，最終對減息0.5厘投反對票的只有理事鮑曼一人。

本周稍後市場將關注CPI通脹數據，而交易員在上周公布強勁的非農就業數據後，一直在削減降息押注，互換數據顯示，即使是聯儲局下次會議降息25個基點的可能性也不到100%。

林家亨：恒指兩萬點值博率高 阿里100元以下可吸美團未宜追入

（林家亨）

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指暫時恒指保歷加通道中軸線即20天線約處於19600點，估計於19600至20000點形成很強力支持，未來幾日走勢很重要，而昨日(9日)曾跌穿20200點，短線適合於該水位撈底，較穩陣則在20000點以下才入市，但過去兩日波幅大，20000點附近已有很好值博率。要留意市場對中央財政政策的憧憬比之前降準更大，因財政政策是用「真金白銀」，對實體經濟刺激快得多，貨幣及財政政策這一組合拳對後市肯定更有利，恒指未來一周即使再向下也只屬短期調整，中長線應有力再創新高。

林家亨績指，阿里保歷加通道中軸線暫處於96元，短期很大機會回至100元以下，若想吸納起碼要在100元以下才考慮，未來相信會隨大市反彈。至於美團，其境外版Keeta近日正式上線沙特首都利雅得，美團於中國累積多年送外賣服務經驗，在全球已是首屈一指，到其他地方發展都具優勢，相信可與當地文化慢慢磨合，但沙特佔其市場不足1%，不需太快斷定成敗，而此消息對股價刺激不會太大。不過，美團上次公布業績，盈利升幅遠大於市場預期，每送一單外賣穩賺2.3元人民幣，之前很多分析員只估賺1.7元人民幣，兩者差距很大，惟其股價累積升幅很大，就算再升都會有短線調整，現價暫不建議追入。而騰訊保歷加通道中軸線暫處於420元之下，回至該處才見合理價值。

一眾科技股今早普遍隨大市上升，騰訊半日升2.4%收報444.6元，阿里升4.37%報107.4元，美團升7.59%報198.4元，京東升6%報171.3元，快手升2.26%報52.05元，百度(09888)升2.67%報101.8元，嗶哩嗶哩升4.35%報180.1元，小米(01810)升3.65%報24.15元，惟網易跌0.36%報137.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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