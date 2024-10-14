內需股 | 內地9月CPI及PPI遜預期，安踏上季FILA零售額下跌股價急插，內需股可以點揀？

內地昨日(13日)公布的9月居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)均遜預期，加上周六(12日)國家財政部記者會驚喜欠奉，港股今早(14日)曾跌逾500點，內需股普遍受壓，其中安踏體育(02020)公布第三季營運數據，旗下FILA品牌零售額錄低單位數下跌，大行看法分歧，股價最多急插一成。內需股應如何選擇？體育用品股不宜沾手？

（安踏旗下FILA品牌網頁）

內地9月CPI漲0.4%創3個月低 PPI跌2.8%創6個月最大降幅

國家統計局昨日公布，9月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.4%，創3個月低位，低於市場預期的0.6%；環比則持平。首9個月CPI累升0.3%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，9月CPI同比漲幅略有回落，主要是受去年同期對比基數走高影響。9月食品價格上漲3.3%，為逾一年半最高，但非食品價格下降0.2%，為15個月來首次倒退。從環比看，CPI持平，其中食品價格上漲0.8%，漲幅比上月回落2.6個百分點，影響CPI環比上漲約0.16個百分點。非食品價格下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點，影響CPI環比下降約0.18個百分點。



統計局同時公布9月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌2.8%，連跌24個月且創6個月最大降幅，較市場預期的跌幅2.6%更差；環比下降0.6%；首9個月PPI累計下滑2%。

高盛降今年內地CPI及PPI預測 惟料潛在財政刺激措施令物價回穩

高盛將內地今年CPI預測由按年增長0.5%降至0.4%，並下調今年PPI預測，由按年跌1.6%下調至1.9%。高盛指，CPI增速放緩主要是能源價格及旅遊相關服務價格下跌，PPI跌幅擴大則受累商品價格下跌及需求疲弱影響，但預期潛在財政刺激措施將令物價回穩，因此輕微上調明年CPI及核心CPI預測。

滙豐證券則指，內地9月CPI遜預期，核心CPI放緩至按年增長0.1%，是2021年2月以來最低水平，而PPI跌幅擴大反映多個行業產能過剩，通縮壓力加劇將令中央加快推出刺激政策，應對經濟增速放緩問題。《彭博》引述仲量聯行大中華區首席經濟學家Bruce Pang表示，整體的通脹水平明顯低於政策目標，需求還是很弱，惟隨著已出台政策落地並推出新的措施，預計消費者和生產者的信心和預期都能夠得到有效提振，市場需求也會逐步恢復。

安踏FILA品牌第三季零售額錄低單位數下跌 花旗予目標價70.8元

安踏體育公布，今年第三季度安踏品牌產品零售金額(按零售價值計算)按年錄得中單位數正增長；FILA品牌產品之零售金額按年錄得低單位數負增長。期內，所有其他品牌產品之零售金額按年相比錄得45%至50%正增長。

花旗發表研報指，安踏第二財季銷售表現遜預期後，管理層在8月底下調今年指引。不過，安踏旗下FILA第三財季的銷售未達標，促使管理層撤回其全年收入指引，這凸顯FILA的結構性下滑。考慮到Nike主導的行業去庫存行動，預計FILA下半年的營業利潤或會下降，而第四季的渠道庫存風險亦在上升。無法僅僅依賴政府政策對需求的提升來簡單預測安踏所面對的逆風，又預計李寧(02331)和滔搏(06110)即將公布的業績將進一步增加投資者對中國運動服裝行業的憂慮，予安踏目標價70.8元，續予「中性」評級。

高盛：FILA品牌增長明顯放緩 惟仍有新興品牌及黃金周銷售等亮點

高盛指，相信投資者更關注FILA品牌較明顯的增長放緩，由次季的中個位數降至第三季的低個位數。公司管理層提及，因為FILA較高檔的定位及及來自潮流周期的壓力，令品牌面對更多挑戰。惟該行亦列出數個正面因素，包括新興品牌持續強勁、黃金周假期表現令人驚喜、庫存及折扣穩定，以及對今年的毛利有信心，相信股價回調將提供一個很好的切入點。繼續看好安踏的多品牌策略，以擴大市佔率及維持具韌性的毛利，管理層積極的成本控制可抵銷部分毛利向下的風險，予目標價116元，維持「買入」評級。

野村稱，安踏品牌第三季零售金額按年錄中單位數百分比增長，FILA品牌按年錄低單位數百分比下跌，與公司於中期業績公布時經調低FILA品牌的全年銷售目標一致。安踏管理層表示國慶假期的銷售勢頭強勁，根據該行最近的行業調查，安踏品牌的銷售在假期期間按年增長11%至13%(low-teens)；安踏管理層仍預期，第三季銷售勢頭轉弱後，達致全年銷售指引的不確定性增加。相信安踏已在運動服飾行業交易量下降的趨勢下進一步強化其分銷渠道，其多品牌策略將繼續捕捉差異化的消費者需求，因此維持2024至2026財年盈利預測不變，維持「買入」評級及115元目標價。

何啟俊：若安踏守穩87元可分注吸 名創優品回至33元也可吼

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，市場對中央政策的期望過高，見財政部周六記者會沒再公布更多具體政策措施，加上經濟數據仍不太好，股市即見調整，不過相信刺激經濟政策仍會陸續有來，只是中央為避免A股過於亢奮，往後料會按部就班推出政策。至於安踏，其第三季經營數據雖不理想，但庫存及折扣水平仍穩健，而股價此前已由低位升了很多，借機調整亦屬合理，公司基本因素仍穩固，可先看其能否守穩87元，該處為之前上升裂口底部兼阻力位，若能守穩可於該處分注吸納。另一體品股李寧股價走勢雖與安踏差不多，但無論財務表現及公司策略落實都不及安踏，不建議吸納。

何啟俊續指，另一內需股名創優品(09896)也可吼，公司業績穩健，兼有中國及海外業務，中國業務固然可受惠內地刺激經濟政策，海外業務則可分散風險，公司又正加快拓展兩地業務，前景看好，可於32至33元吸納。至於啤酒、餐飲及家電股都遠未回至心水買入價，暫不建議吸納。

安踏半日跌8.94%收報91.15元，李寧跌4.43%報17.24元，特步(01368)跌2.25%報6.07元。其他內需股亦普遍下跌，潤啤(00291)跌4.13%報32.5元，青啤(00168)跌0.67%報59.4元，百威亞太(01876)跌5.54%報8.86元，美的(00300)跌1.53%報83.45元，海底撈(06862)跌2.14%報16.5元，九毛九(09922)跌9.09%報3.8元，呷哺呷哺(00520)跌7.2%報1.16元，百勝中國(09987)跌1.41%報363.6元，蒙牛乳業(02319)跌2.59%報17.32元，農夫山泉(09633)跌1.25%報31.6元，惟名創優品升1.87%報35.35元，海爾智家(06690)升1.25%報32.35元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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