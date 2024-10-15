股市T+1 | 港交所陳翊庭：明年上半年就本港股市應否推行T+1發表白皮書

美股市場於今年5月底落實將交易標準結算周期，由交易日後兩個營業日(T+2)縮短至T+1。港交所(00388)行政總裁陳翊庭接受傳媒訪問時表示，現時香港股市波動，市場對於資金「出入要快」的訴求更為強烈，交易所將於明年上半年就本港股市應否推行T+1發表白皮書，讓市場初步消化後再作理性分析及討論。

技術問題不大

她指，當局希望先讓市場展開客觀及詳盡討論；期間港交所會「先做功課」優化系統，目標明年底前技術上準備好T+1，惟對於最終是否推行，她強調會「全盤考慮」市場持份者意見，只有在充足依據的情況下才會推進諮詢。

暫難預測實施時間

陳翊庭指，轉行T+1的主要障礙並非技術問題，按照目前港交所現貨市場結算平台(Orion Cash Platform，簡稱OCP)的系統升級計劃，於明年底便可於技術層面支援改行T+1結算。「問題是市場是否準備就緒。



她解釋，T+1概念無非是提高效率，做到貨如輪轉，惟交收周期壓縮，也會增加營運風險並推高成本。她坦言，現時談及實施時間表言之尚早，就算市場同意推行T+1，各家公司都要調整流程，或涉及人手、技術及配套變更，也有各自的預算。因此市場何時以及如何推進，取決於收集意見後是否有充分依據展開諮詢。

撰文：經濟通採訪組

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