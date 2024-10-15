芯片股 | 英偉達股價再創新高，芯片股逆市造好，中芯獲指數基金增持可看高一線？

人工智能(AI)芯片巨頭英偉達(Nvidia)獲高盛上調收入預測及目標價，昨日(14日)股價上漲2.4%收報138.07美元，再創歷史新高，市值達3.4萬億美元，成為美股第二大上市公司，帶動港股的芯片股今早(15日)也逆市造好，其中中芯國際(00981)近日獲內地一隻指數基金ETF增持逾961萬股A股，市場正好再炒作其芯片技術突破美國封鎖，股價連續兩日急升逾4%，或可看高一線？

英偉達市值升至3.4萬億美元成美股第二大 高盛升目標價至150美元

英偉達股價昨日上漲2.4%，收於138.07美元，超過6月18日創下的135.58美元歷史高點，市值達3.39萬億美元，成為僅次於蘋果(市值3.52萬億美元)的美股第二大上市公司。今年以來，英偉達股價已上漲近180%，自2023年初以來飆升逾9倍。

英偉達被認為是AI興盛的最大受益者，該公司的圖形處理器(GPU)被用於創建和部署先進的AI模型，為ChatGPT和類似應用程式提供支援。瑞穗的分析師表示，頂級科技公司每年花費十億甚至上百億美元在AI建設，英偉達佔有該市場很大一部分，控制著約95%的AI訓練和推理芯片市場。另高盛最新報告指，與包括黃仁勳的英偉達管理層開會後，對AI後續的推論能力將推動未來算力需求感樂觀，上調英偉達2025、26及27年的收入預測，並將目標價從135美元上調至150美元。

中芯獲易方達科創50ETF增持逾961萬股 境內持股比逾5%

（Shutterstock）

另外，中芯國際於上周五(11日)晚發布公告，易方達上證科創板50ETF增持公司境內股票961.62萬股，增持比例為0.48%。本次增持後，易方達上證科創板50ETF持有中芯國際境內股票約1.087億股，佔公司境內總股本的比例為5.47%，佔公司總股本的比例為1.36%。中芯指，易方達上證科創板50ETF為在上海證券交易所上市交易的ETF，以緊密跟蹤上證科創板50成分指數，中芯為該指數成分股，有關基金持有其股票或持股變動根據基金投資策略進行投資。這一變化並未改變中芯的控股股東和實際控制人狀態，但無疑為市場傳遞了一個積極的訊號：在科技創新和產業升級的大背景下，中芯作為半導體行業的佼佼者，正受到愈來愈多資金的青睞。

另一芯片股ASMPT(00522)則公布，董事會最近接獲一獨立第三方作為潛在要約人一份關於該集團可能私有化的非約束性初步接洽，討論仍處於初期階段。集團指，尚未與潛在要約人就任何要約達成任何協議。目前尚不確定該初步非約束性接洽是否會促成就與有關股份提出的要約。

半導體業出現回暖跡象惟分化加劇 與AI相關產品需求較強勁

而從半導體行業供需情況看。近期半導體行業出現回暖跡象，特別是與AI相關的產品需求較為強勁，但不同細分市場的半導體需求未呈現一致性的堅挺。國際半導體產業協會(SEMI)報告顯示，今年第二季全球矽晶圓出貨量與上季相比增長7.1%至30.35億平方英寸，但與去年同期相比仍減少了8.9%。SEMI認為矽晶圓市場在數據中心和生成式AI相關產品的強勁需求推動下正在復甦。

AI之外不同細分市場的復甦進程並不同步。據市場研究機構TechInsights 9月更新的數據，半導體市場分化已加劇。其中AI數據中心高需求下，存儲IC庫存第二季下降了4%。由於消費電子產品繼續消化庫存，今年第2季OEM(代工)IC庫存水準高於預期。受汽車和工業需求疲軟影響，非存儲IC庫存也略高於預期水準。由於今年終端市場需求較令人失望，非AI細分市場的IC製造商正在努力應對庫存積壓的問題。

中信證券：半導體業受益多方面利好帶動 有望迎來更好表現

中信證券認為，過去一年在雲端算力和存儲漲價拉動下半導體周期整體顯著修復，目前處於溫和復甦狀態。展望2025年，全球半導體產業規模有望持續成長，雲端算力高景氣有望持續，同時期待端側AI成為拉動半導體產業繼續上行的新增長點。國內半導體產業作為科技新質生產力的底層基座，受益政策支持、周期反轉、增量創新、國產替代多方面利好帶動，並在端側AI領域參與度更高，有望在下一階段迎來更好的表現。

另值得一提，美國擬再收緊芯片出口管制措施，彭博引述消息人士表示，拜登政府官員討論限制英偉達和超微半導體(AMD)等美國公司先進AI芯片的銷售，以限制一些國家的AI能力。消息稱，為了國家安全利益，新規將對某些國家的出口許可設定上限。知情人士表示，官員將重點放在波斯灣國家，這些國家對AI數據中心的需求愈來愈大，且有雄厚財力提供資金。

高盛：AI及電動車等技術進步將帶動需求 上調中芯華虹目標價

高盛上周上調中芯及華虹半導體(01347)目標價15%，最新分別看25.7元及31.3元，維持「中性」及「買入」評級。該行表示，內地晶圓代工廠將受惠於本地半導體需求增加，中芯及華虹亦會進一步擴大產能以應付需求，雖然投資者憂慮導致產能利用率下降及價格低迷，但相信AI、電動車等技術進步將帶動半導體需求，可消耗額外產能。

不過，高盛指，華虹明年預測市盈率(PE)24倍，處於歷史區間，中芯明年預測PE約28倍，接近歷史平均水平，從估值角度看，再上空間有限。

黃瑋傑：中芯前景麻麻 惟憧憬突破美國技術封鎖股價強勢

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，中芯一直要與其他較先進的芯片製造商在先進製程方面競爭，不斷追趕對方，人家已可製造2、3納米芯片，中芯之前據講造到7納米。他形容中芯前景麻麻，最近股價急升因有傳其能突破美國技術封鎖，就算不用光刻機也造到5納米芯片，惟有些投行質疑就算做到可能良率都會較低，售價不會便宜，不過始終技術突破帶給市場的憧憬較大，令其近期股價見強勢，昨日不止守住10天線，更逆市上升，往後就要看公司是否真的有突破技術封鎖的能力。

至於ASMPT，黃瑋傑指，公司獲初步接洽私有化，但若現時才買入博私有化成事有一定風險，因最後可能未能達成協議，始終只是初步接洽，惟若低位有貨可博其私有化成事重上100元，如不跌穿90元可繼續持有，若持貨較多亦可先沽出一部分獲利。

芯片股今早普遍造好，中芯升4.32%收報27.8元，ASMPT(00522)升2.34%報93.9元，華虹半導體升0.43%報23.25元，上海復旦(01385)升2.18%報16.86元，晶門半導體(02878)升3.57%報0.58元，惟宏光半導體(06908)無升跌報0.88元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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