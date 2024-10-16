內險股 | 相繼發盈喜獲大行唱好，股價經調整可再吼？邊隻最值博？

繼新華保險(01336)早前發盈喜，料首三季純利倍升後，中國人保(01339)、中國太保(02601)及中國財險(02328)等也相繼發盈喜，其中人保指受惠資本市場回暖，投資收益大增，料首三季純利按年增最多85%。內險股隨即獲摩通及大摩等大行唱好，經昨日(15日)急跌後，今早(16日)普遍回升，其中人保飆半成，平保(02318)及國壽(02628)亦升逾1%。值得一提，內地近期推出一系列刺激經濟及支持股市措施，包括設立5000億元人民幣「互換便利」，都對內險股有利，或可趁近日股價調整吸納。

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人保：資本市場回暖投資收益大增 料首三季純利增最多85%



中國人保公布，預期截至9月30日止首三季淨利潤338.3億至379.31億元人民幣，同比增長65%至85%，扣除非經常性損益後，預計集團首三季度淨利潤335.79億至376.49億元人民幣，同比增長65%至85%。

集團指，業績預增主因業務結構持續優化，風險防控有力有效，降本增效成果顯著，在夯實經營基礎的同時，疊加資本市場回暖影響，總投資收益同比大幅增長，淨利潤較去年同期增幅較大。

太保料首三季純利升最多七成 財險料首三季多賺最多四成

中國太保公布，預期截至9月30日止首三季純利介乎370億至394億元人民幣，按年升約60%至70%，扣除非經常性損益後，預計集團首三季度純利368至391億元人民幣，升60至70%。集團預期純利增加因投資組合中保持配置一定比例區間的權益資產，伴隨近期資本市場上漲，投資收益有較大幅度增長。

中國財險公布，預期截至9月30日止首三季度淨利潤增加約20%至40%，至介乎約232.6億至271.4億元人民幣。集團指，純利上升因業務規模穩步增長，資產配置進一步優化，受資本市場回暖影響，總投資收益同比增幅較大。集團推動高質量發展，紮實推進「八項戰略服務」，踐行「保險+風險減量服務+科技」新商業模式。

人行5000億人幣互換便利落地 頭部險企：深入研究著手準備

另外，據《證券日報》報道，人行10月10日宣布創設首期5000億元人民幣的證券、基金、保險公司互換便利後，國壽、人保、太保等頭部險企深入研究並著手準備。據了解，險資機構普遍認為，互換便利首期操作將為資本市場提供數千億元級的增量資金，同時有利於保險機構盤活存量、用好增量。

具體來看，互換便利支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成份股等資產為抵押，從中國人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。通過這項工具所獲取的資金只能用於投資股票市場。保險業界認為，這對提升資本市場的穩定性、流動性以及長遠健康發展具有深遠影響，也為保險行業的發展提供了新機遇。

摩通料市場顯著上調內險股盈測 首選國壽太保



摩通發表最新報告指，在新華保險公布盈喜後，太保、人保及財險亦發出盈喜，反映內險股今年首9個月的純利因為投資回報較高而按年升20%至115%，大致符合或勝過該行預期。考慮到內險股今年首三季的純利已經佔2024財年預期純利的80%至123%，料市場將會有顯著的盈測調整，以及在10月底公布第三季業績公告之前，將出現短期對股價的正面催化劑。內險股估值吸引，股息率平均為5%。而在公司公布第三季業績的時間附近，該行重申國壽及太保為首選，評級「增持」，目標價分別為22元及36元，同時在等待國壽的盈喜。

值得一提，根據聯交所資料顯示，摩通於上周三(9日)增持平保3729萬股H股，每股平均價49.0034元，涉資18.27億元，最新持股量增至8.18%。

大摩：料上季盈利增長強勁 新華保險國壽人保太保增長最快

摩根士丹利則指，相信內險第三季業績在各主要指標均表現理想，主要受到9月股市反彈所推動，大部分公司第三季盈利按年增長超過60%。同業的新業務價值(VNB)增長亦可能相當強勁，平均高於50%水平。財產與意外保險公司(P&C)的綜合成本率(CoR)保持健康，於第三季介乎98.8至99.6%之間。

大摩估計，內地保險公司第三季的淨利潤增長可達到29至102%，其中新華保險(料上季純利按年升102%)、國壽(料上季純利按年升90%)、人保(料上季純利按年升73%)和太保(料上季純利按年升66%)的增長最為快速。

高盛：料股票收益推動首三季盈利強勁增長 上調內險股目標價

另高盛近日發表報告指，內地推出一系列刺激措施，帶動滬深300指數上季累升16%，內險在新會計規則下，增加盈利對股市表現的敏感度，其中以國壽、新華保險及中國太平(00966)盈利敏感度最高。相信股票收益可推動內險首9個月盈利強勁增長，並上調行業全年盈利預測15%至96%，保險公司又可以將盈利增長轉化為更高的全年股息，將為股價帶來支持。不過，更高的長期債息表現，才可從結構上改善壽險盈利能力。

高盛全面上調內險股目標價，其中新華保險上調38%至22元，國壽及太保分別上調33%至18元及26.5元，平保上調27%至52元，中國太平調高35%至10.5元，人保及財險分別上調15%及17%至4.2元及12.3元，當中國壽、平保及人保都予「買入」評級。

黃瑋傑：內險股受惠保費收入增長及政策 國壽先上望19元

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑指，近期內險股走勢偏強，因基本因素已有改變，包括上半年保費收入增長不錯，再加上政策引導。內地當局除創立互換便利讓保險公司以優質資產做抵押融資再買股票外，另一政策是引導中長期資金特別是保險資金去買股票，但要留意這是雙面刃。保險公司未來於股票投入的資金規模肯定因政策引導而增大，結果只有兩個可能，其一為股市向好，保險公司投資收益可觀，業績自然好；但若股市好像放完國慶假期後急跌，投資愈多變成輸得愈慘。現時一般人認為A股已進入牛市，機會的確較高，但股市是反映經濟，故最終要取決政策是否可令經濟有起色。

不過，黃瑋傑指，市場現時傾向認為保險公司將來擴大股票投資是利多於弊，故內險股股價暫可維持強勢，國壽仍可先上望19元，若到時動力指標增強有力再升，近期最高也見過20.6元，但回得很快，要定止蝕位。至於平保，其近期高位接近60元，與現價相差頗大，若有貨仍可留下一部分，博調整完再升。

內險股今早普遍造好，平保半日升1.86%收報49.35元，國壽升1.03%報15.76元，人保升5.07%報3.94元，太保升0.36%報28.3元，財險升2.05%報11.96元，新華保險升2.61%報25.6元，中國太平升3.71%報13.98元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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