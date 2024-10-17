金礦股 | 金價兩連升逼近歷史高位，金礦股盈利報喜邊隻值得吸納？

中東地緣政治緊張局勢、全球主要央行預期減息、美國大選的不確定性、央行增持黃金儲備等都支持金價。國際金價連升兩日，紐約期金昨日(16日)升0.5%，收報每盎士2691.3美元。現貨金升0.42%，報每盎司2673.83美元，逼近9月26日創下的紀錄高點2685.42美元。近日有策略師、黃金業界及大行唱好金價，甚至料明年首季已可升至近3000美元。港股的金礦股今早(17日)普遍上升，其中山東黃金(01787)近日發盈喜，招金礦業(01818)則公布首三季盈利增1.4倍，紫金礦業(02899)擬斥78億元購加納Akyem金礦，哪一隻值得吸納？

（Shutterstock）

美11月料再減息兼中東局勢緊張 策略師：明年首季金價或近3000美元

根據CME的「美聯儲觀察工具」，交易員認為美國11月份減息25個基點的可能性為96%。另外，《耶路撒冷郵報》昨日報道指，一名以色列消息人士告訴美國ABC News，以色列總理內塔尼亞胡已經批准一份打擊目標清單，以回應本月初伊朗對以色列的導彈襲擊。以色列官方暫未證實上述說法。而以色列昨日對黎巴嫩首都貝魯特南部發起新的攻擊，儘管黎巴嫩表示獲得了美國有關以色列將緩和攻勢的某種形式的保證。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter A. Grant表示，美聯儲11月降息25個基點的預期更加鞏固，歐洲和英國通脹數據疲軟，提高歐洲央行和英倫銀行採取更激進寬鬆政策的預期，這導致債券收益率普遍下降，從而提振黃金價格。甚至有可能看到金價接近3000美元，這可能更像是2025年第一季的目標價。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen則指，黃金的主要看漲驅動因素包括財政不穩定風險、避險吸引力、地緣政治緊張局勢、去美元化、美國總統選舉的不確定性以及央行降息。FXStreet分析師Christian Borjon Valencia稱，地緣政治的不確定性和即將到來的美國大選，推動對黃金作為避險資產的需求。

多國央行官員發言支持增黃金儲備 LBMA調查：金價還能再漲10%

值得一提，今年以來現貨金價累升29%，表現優於美國股票和債券，並不斷攀升至歷史新高，這輪上漲在一定程度上得益於各大央行前所未有的黃金購買量。而墨西哥、蒙古和捷克等國央行的外匯儲備官員於本周一(14日)在倫敦金銀市場協會(LBMA)年度行業會議上發表講話，表態支持增加黃金儲備。他們表示，在地緣政治緊張局勢加劇和利率下降的共同作用下，未來幾年黃金在外匯儲備中所佔的比例更有可能上升。其中墨西哥銀行國際儲備主管Joaquín Tapia表示，考慮到目前面臨的環境——低利率、政治緊張局勢、美國大選以及許多不確定性——或許黃金在該行投資組合中的比例也會增加。

而在倫敦金銀市場協會的活動中，參與者預計到明年10月底，金價將升至2917.40美元左右，比目前水平高出約10%。該數字是LBMA在會議期間對交易商、精煉商和礦工進行的兩天調查的平均預測。



法巴：黃金牛市仍持續 未來一年金價有望突破3000美元

另法國巴黎銀行財富管理表示，隨著聯儲局的降息速度快於其他央行，中長期來看，美元有可能進一步貶值，加上現金存款和債券的實質收益率降低，以及各國央行和零售市場對實體黃金的需求持續，這些因素皆支持黃金樂觀的後市。回顧過去3次聯儲局降息周期，黃金價格每次都大幅上漲，且在首次降息後的12個月內，金價平均上漲約20%。黃金牛市仍在持續中，預計到明年仍將是表現最佳的主要資產類別，預期未來12個月內，金價有望突破每盎司3000美元。

另渣打集團首席投資辦公室指，由於美元走軟，加上利率下行，使得持有黃金的機會成本降低，此外，許多國家的央行外匯儲備需求穩定，因此將未來12個月的黃金價格上調至每盎司2800美元，並維持看好的觀點。

山東黃金料首三季純利增最多67% 招金首三季純利增1.41倍

近日多隻金礦股亦有利好消息，其中山東黃金公布，預期截至9月30日止首三季純利18.5億至22.5億元人民幣，升37.52%至67.26%。至於首三季扣除非經常性損益之純利為18.77億至22.77億元人民幣，升46.68%至77.93%。集團指，純利上升因提高生產作業率，以及黃金價格持續上漲及併購山金國際所致。

招金礦業公布，公司2024年1月至9月之首三季業績(合併)，公司純利為8.806億元人民幣，按年大增1.41倍；期內公司收入為80.856億元人民幣，按年升26.64%。

紫金擬斥78億購加納Akyem金礦 有利提升黃金業務資源儲備

紫金礦業近日斥資10億美元(約78億港元)，收購加納Akyem金礦項目。紫金表示，在目前及未來的金價條件下，相關項目可利用資源儲量仍具較大潛力及開發前景，預期透過進一步勘察、經濟技術重新評價及技術改造，項目資源儲量及產量均可進一步提升，今次交易有利提升公司黃金業務的資源儲備，快速增加公司礦產金產量，有助實現未來5年的產量目標。

Akyem金礦項目是加納最大金礦之一，過去3年，每年黃金產量介乎9.2至13.1噸，截至去年底止，資源量1620噸，儲量2750噸，全礦山壽命周期內年均產量約5.8噸黃金。

建銀國際上調金價預測 升紫金山東黃金目標價

建銀國際近日發表報告指，由於美國聯儲局大幅減息，刺激9月金價上升7%。受惠於金價高企及收益槓桿效應推動下，香港上市的黃金股在9月升幅可觀。預計金價將面臨進一步上行壓力，因預期聯儲局在今年第四季及明年可能進一步減息；全球央行的寬鬆周期，尤其是中國的巨額貨幣寬鬆；中國刺激政策推動下，可能導致實物購買需求增強；印度市場的零售需求持續穩健；全球黃金ETF投資者的重新關注；全球機構投資者持續的淨好倉；全球央行長期組合多樣化的需求。

該行對2024至2026年各年金價預測各上調2%、6%及5%，分別達每盎司2400、2775及2850美元。另預期全球金價於2024至2026年上升24%、16%及3%。而在行業中，該行首選山東黃金和紫金。隨著金價前景改善，該行將紫金的目標價由21.5元上調至22.4元，評級由「中性」上調至「跑贏大市」；將山東黃金目標價由18元上調至22.1元，評級「跑贏大市」。

林嘉麒：金價年底可見2800美元 招金紫金靈寶黃金現價可吸

（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒指，近日地緣政局緊張，金價也未能再創新高，只能於高位徘徊，而市場現時預期美不會再大幅減息，下月只再減息0.25厘，因憂慮經濟動力不足及通脹再升溫，除非美國減息機會及次數增加，否則金價暫難再突破，甚至會出現調整，不過就算有調整應只屬短期，始終仍可炒作美國11及12月減息，加上11月初美國就舉行大選，料金價年底可升至2800美元。

至於金礦股，林嘉麒指，市場對其收入期望不會太大，業績表現則要視乎各自的營運狀況，不過相信第三、四季表現不會太差，因可受惠黃金需求增加，尤其內地息率較低，很多人都會買金。當中招金、紫金及靈寶黃金(03330)現價都可吸納，而山東黃金雖然盈利有改善，但其盈喜多少受惠去年低基數，技術走勢也一般，故對其看法較保守，股價於前頂18.5至19.5元會有阻力，回到15至16元較值博。

金礦股今早普遍上升，招金升1.33%收報13.7元，紫金升0.47%報16.96元，山東黃金升0.35%報17.06元，靈寶黃金升0.35%報2.9元，惟中國黃金國際(02099)跌0.73%報34.05元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升0.08%報1924元，價值黃金ETF(03081)跌0.06%報63.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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