小米 | 雷軍預告快公布智駕技術突破，小米獲高盛唱好連日造好可再吼？

小米(01810)董事長雷軍近日在一個活動上表示，小米SU7本月全力衝刺2萬輛交付量，並透露快將公布智能駕駛技術的新突破，加上於今年「雙11」手機銷量理想，上季手機出貨量也穩守全球第三，商務部最近又公布家電以舊換新購買人數突破1000萬，已帶動銷售逾690億元人民幣。高盛指投資者低估人工智能物聯網(AIoT)對小米貢獻，將其目標價升至27.8元。小米繼昨日(17日)逆市升1.8%後，今早再升3%，於一眾科技股中算是表現較好，且已由此前高位約26元調整近一成，或可再吼。

（資料圖片）

雷軍：小米SU7本月衝刺2萬輛交付 快將公布智駕技術突破

小米集團創始人、董事長雷軍在昨日舉辦的2024世界智能網聯汽車大會上表示，小米SU7將在本月全力衝刺2萬輛的交付量，此前已連續4個月銷量突破1萬輛，而在蘋果放棄造車後，小米汽車力爭成為相容蘋果生態最好的車。小米汽車預計11月將提前完成全年10萬輛的交付目標，並力爭全年達到12萬輛。

雷軍又透露，集團今年研發費用預計達到240億元人民幣，明年預計超過300億元人民幣，並且很快公布小米汽車智能駕駛技術的突破。值得一提，近期小米汽車智能駕駛團隊已完成組織架構調整，將「感知」和「規控」兩個部門合併為「端到端演算法與功能部」，專注於量產方案開發，目標是年內實現端到端智能駕駛的交付。同時，原負責預研的「自動駕駛」團隊也成為重點發展部門，推進L3/L4級自動駕駛產品的研發和落地。

雙11首日手機銷量小米奪冠 上季全球手機出貨量穩守第三

今年「雙11購物節」提早於本周一(14日)晚上8時開鑼，首日手機銷量排行榜單出爐，小米位居榜首，vivo緊隨其後，而蘋果僅列第五。而Redmi K70至尊版登上單品累計銷量榜首，iPhone 16系列的銷量則未如預期般火爆，僅有一款機型上榜，且銷量不及前代產品iPhone 15 Pro Max。在國產機型單品銷量Top10中，小米系與華為系均佔據重要地位，其中Redmi K70至尊版穩居首位。儘管在銷量上小米表現出色，但在品牌銷售額Top10的榜單中，蘋果依然穩居榜首，華為緊隨其後。小米雖未能超越vivo，但其多款產品熱銷仍為其在雙11期間贏得了顯著的市場份額。

另外，根據市場研究機構Canalys最新報告，2024年第三季度，全球智能手機出貨量同比增長5%，連續四個季度實現增長。其中三星智能手機出貨量佔全球的18%，以微弱優勢力壓蘋果，佔據市場第一寶座。蘋果市場份額達18%，位居第二。小米以14%的市場份額，繼續保持第三大智能手機廠商的地位。在印度和拉美市場強勁增長的支持下，OPPO以9%的市場份額今年首次重返市場第四。vivo則以兩位數的增長率，以及9%的市場份額，躋身前五。

另IDC公布，2024年第三季全球智能手機出貨量按年增長4%至3.161億部。其中三星手機出貨量按年跌2.8%至5780萬部，市佔率由上年同期19.6%降至18.3%，仍排名第一。蘋果iPhone出貨量升3.5%至5600萬部，市佔率下跌0.1個百分點至17.7%，排名第二。小米手機出貨量增3.3%至4280萬部，市佔率由13.6%降至13.5%，排名第三。OPPO排名第四，出貨量增5.9%至2880萬部，市佔率9.1%。vivo排名第五，出貨量增22.8%至2700萬部，市佔率8.5%。

商務部：家電以舊換新購買人數突破1000萬 已帶動銷售逾690億人幣

另方面，商務部昨日表示，目前全國家電以舊換新申請和購買人數分別突破2000萬和1000萬人。根據商務部全國家電以舊換新數據平台，截至10月15日，2066.7萬名消費者申請，1013.4萬名消費者購買8大類家電產品1462.4萬台，享受131.7億元人民幣中央補貼，帶動銷售690.9億元人民幣。下一步將指導督促地方加強政策宣傳和資金監管，推動家電生產、流通企業搶抓「金九銀十」、「雙11」等重要消費節點，疊加企業讓利，充分釋放政策效應，推動家電以舊換新工作取得扎實成效。

商務部等四部門8月印發《關於進一步做好家電以舊換新工作的通知》，對消費者購買2級及以上能效或水效標準的8類家電產品給予補貼。目前31個省(區、市)和新疆生產建設兵團均已啟動家電以舊換新加力支持政策，制定與中央政策相銜接的實施方案。

高盛：投資者低估AIoT對小米貢獻 升目標價至27.8元

高盛近日發表研究報告指，持續看到小米在「Human x Car x Home」策略下令人鼓舞的走勢，尤其對其第三季人工智能物聯網(AIoT)強勁的數據充滿信心，這得益於在關鍵垂直領域(如白色家電、高端電視)和國內以舊換新計劃的持續市場份額增長，將其目標價由27.5元上調至27.8元。由於小米現價相當於2025年核心市盈率低於14倍，估值依然吸引，重申「買入」評級。

高盛指，小米致力成為內地空調市場的首三位，並計劃自2025年起，將白家電出售至海外市場，當中東盟為第一站，而小米的AIoT展現毛利率持續向上趨勢，今年料升至19%，但投資者低估AIoT對小米的貢獻，以及AIoT與智能手機的成本效應，相信2026年可佔小米核心毛利約30%。預期AIoT收入佔2024年白家電約19%，為2021年的3倍，意味白家電已成為並可能繼續是小米重要的收入或盈利推動力。

高盛上調小米AIoT第三季及第四季的收入預測各5%，及2025至2026年的預測3%，亦上調今年至2026年集團收入及經調整純利0至2%。該行稱，雖然小米SU7 Ultra原型車在德國紐柏林賽道的測試因天氣條件而延遲，但仍預期10月將是小米一個強勁的月份，主要反映在三個方面，包括SU7交付量的增加，在月底前推出的小米15系列，以及從10月14日開始的雙11促銷活動。

陳樂怡：有多個催化劑估值具重估空間 23元可吸上望26.2元

（陳樂怡）

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，小米近期有多個催化劑，市場對其AIoT有憧憬，本月底前又會推出新手機，兼且受惠雙11銷售及家電以舊換新政策。除手機及家電外，加上汽車業務發展，令小米估值具重估空間。雖然其汽車產能仍有限制，但作為新興勢力，銷量卻能持續快速爬升，已具一定市場認受性，集團也正爭取全年交付量達到12萬輛。值得留意，小米將於11月公布第三季業績，料可反映政策利好，股價短線應可繼續向上，可於23元附近買入，上望之前高位26.2元。

小米半日升3.03%收報23.8元，成交16.6億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升1.16%報417.4元，美團(03690)升3.94%報176.9元，阿里巴巴(09988)跌2.44%報96.1元，京東(09618)跌2.33%報151.1元，百度(09888)無升跌報90.8元，網易(09999)升1.85%報126.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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