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中國中藥私有化計劃告吹，股價曾瀉逾四成可否撈底？

21/10/2024

　　中國中藥(00570)上周五(18日)晚公布，國藥集團擬私有化的計劃告吹，因先決條件之一境外直接投資未獲批准。集團日前已預告私有化進程受阻，期間股價已蒸發11.6%，今早(21日)則一度暴跌44.5%至2.12元，創2013年3月以來新低。而中國中藥未宣布國藥提私有化前，股價於約3元附近徘徊，惟早前又公布中期盈利按年跌63.5%，若想撈底要小心。

 

中國中藥私有化計劃告吹，股價曾瀉逾四成可撈底？

（中國中藥網頁截圖）

 

中國中藥私有化建議失效　因境外直接投資未獲批准

 

　　中國中藥公布，有關要約人國藥集團共裕通過計劃安排方式將該集團私有化建議，及撤銷上市地位之先決條件未履行及建議失效。集團指，於上周五，先決條件之一即境外直接投資批准仍未得到滿足，先決條件最後截止日期並未延長，故私有化建議於上周五失效，計劃文件將不會寄發，且股份在香港聯交所的上市地位將不會撤銷。有關建議的要約期已結束。除非獲執行人員同意，要約人或要約人一致行動人概不得於建議遭撤回或失效日期起計12個月內，宣布對該集團作出要約。

 

　　值得一提，中國中藥及國藥集團共裕上周三(16日)收市後已聯合公布指，由於預計在先決條件最後截止日期或之前，不太可能獲得尚未獲得的境外直接投資批准，要約人和控股股東正尋求投資者集團同意以延長先決條件最後截止日期。

 

　　而中國中藥是於2月時公布，要約人國藥集團提出私有化，並建議撤銷中國中藥的上市地位。每股計劃股份為4.6元，較其當時停牌前股價3.43元溢價34.11%，涉及所需現金總額約156.45億元。惟中國中藥停牌前其實已連升幾日，由2.89元升至3.43元，2月27日復牌後再飆24%至4.26元，此後大部分時間於該高位附近徘徊。

 

中期盈利跌63.5%至2.1億人幣　大摩：降評級因中藥配方顆粒跌價

 

　　事實上，中國中藥8月尾公布的中期業績表現麻麻，截至6月30日止未經審核之中期盈利2.1億元人民幣，按年跌63.5%，不派中期息。期內收入83.85億元人民幣，跌9.9%；毛利40.6億元人民幣，跌14.6%；毛利率48.4%，跌2.7個百分點，因中藥配方顆粒在集採後銷售價格下降，除稅前盈利2.99億元人民幣，跌57.6%。

 

　　摩根士丹利早前發表研報，略下調中國中藥目標價2.1%，從4.7元降至4.6元，下調2024至2030年盈利預測3%至15%，主要考慮中藥配方顆粒的進一步降價，評級從「增持」降至「與大市同步」。

 

溫傑：私有化失敗股價自然打回原形　先看基本因素不宜急撈

 

　　凱基投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，中國中藥可否趁今日股價大跌撈底，要先看私有化前是甚麼價位，因私有化一定會有溢價，現在私有化失敗自然打回原形。至於中國中藥現價是否處於合理水平，就要看基本因素如業績表現等，惟今早低位2.12元，高位3.25元，股價很波動，反正在如此能見度低情況下，應不會有人大手買貨，宜先觀望股價走勢，並先看基本因素再判斷是否買入。

 

　　中國中藥半日跌34.29%收報2.51元，成交18.32億元。其他醫藥股表現告異，石藥(01093)跌0.3%報6.55元，中生製藥(01177)跌1.59%報3.72元，翰森製藥(03692)跌2.95%報21.4元，石四藥(02005)跌1.26%報3.91元，聯邦制藥(03933)跌0.37%報10.66元，國藥(01099)升0.75%報20.25元，康臣葯業(01681)升1.63%報8.13元，潤藥(03320)升2.76%報5.95元。

 

中國中藥私有化計劃告吹，股價曾瀉逾四成可撈底？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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