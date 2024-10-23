潤電配股抽水曾插逾一成，股息率吸引可趁機吸

華潤電力(00836)宣布折讓半成配股予母公司華潤集團及第三方，淨籌近72億元，用於增加現金儲備及償還財務負債。潤電今早(23日)低開半成後，跌幅一度擴大至11.2%，低見18.42元約一個月低位。惟值得留意，近期省間電力現貨市場正式運行，電力市場化交易範圍進一步擴大，市場對電力股業績預期抬升，另內地近日公布9月全社會用電量按年增8.5%，昨日(22日)中資電力股普遍造好，而潤電急跌後，股息率已超過7厘，較其他電力股吸引，或可趁機吸納。

（華潤電力網頁截圖）

潤電折讓半成配股予第三方及母企，淨籌近72億元



華潤電力今早公布，向不少於六名承配人，以較上日收市折讓約5.06%每股19.7港元配售1.985億新股，約佔經擴大後的已發行股本的3.96%，集資淨額約為38.87億港元。華潤電力另外向控股股東華潤集團，以折讓約5.06%每股19.7港元配售1.68114億新股，約佔經擴大後的已發行股本的3.25%，集資淨額約為33.1億港元。兩項配股合共淨籌近72億元，比同系今日上市的華潤飲料(02460)集資額約50億元更高。

公司預計集資將用於增加現金儲備，以供營運及一般企業用途，以及償還財務負債(包括商業借款及其他應付款項)。公司指，進行配售事項旨在進一步擴大公司股東的股本基礎、優化公司的資本架構及支持公司的健康及持續發展。

省間電力現貨市場正式運行，國元證券：火電盈利穩定性有望鞏固

值得一提，昨日中資電力股普遍造好，其中華潤電力收市升近3%。消息面上，10月15日省間電力現貨市場轉入正式運行，全國統一電力市場體系架構初步建成。國元證券指，預期全國電力市場化交易範圍進一步擴大，有利實現電力資源的優化配置，並將極大促進新能源的消納；而火電為電力系統穩定運行提供重要的支撐作用，現貨市場中可根據價格變化靈活調節出力，盈利穩定性有望進一步鞏固。

浙商證券表示，省間電力現貨市場轉入正式運行，通過進一步發揮電力價格訊號，引導電力資源的跨區域經濟高效配置，建議關注火電央企、抽蓄以及綠電板塊。其中綠電估值已處價值窪地，尤其是港股綠電普遍處於破凈狀態。民生證券分析師鄧永康發布的研究還顯示，試運行以來月度省間電力市場交易電量呈現穩步擴容態勢。

內地9月全社會用電量按年增8.5%，首9個月增7.9%

此外，國家能源局近日發布數據顯示，9月份全社會用電量8475億千瓦時，按年增長8.5%。其中第一產業用電量121億千瓦時，按年增長6.4%；第二產業用電量5379億千瓦時，按年增長3.6%；第三產業用電量1652億千瓦時，按年增長12.7%。城鄉居民生活用電量1323億千瓦時，按年增長27.8%。1月到9月，全社會用電量累計74094億千瓦時，按年增長7.9%。

另國家統計局公布數據顯示，9月份規模以上工業(以下簡稱規上工業)發電量8024億千瓦時，按年增長6%，增速比8月份加快0.2個百分點，顯示電力生產有所加快；規上工業日均發電267.5億千瓦時。今年首三季度，規上工業發電量7.06萬億千瓦時，按年增長5.4%。

潤電9月售電量按年增24.3%，首9個月增7.8%

華潤電力則公布，今年9月附屬電廠售電量達到1864.7萬兆瓦時，按年增加24.3%，其中附屬風電場售電量達到355.9萬兆瓦時，增加52.6%；附屬光伏電站售電量達到61.6萬兆瓦時，增加97.6%。

今年首9個月集團附屬電廠累計售電量達到1.54億兆瓦時，按年增加7.8%，其中附屬風電場累計售電量達到3206.3萬兆瓦時，增加12.1%；附屬光伏電站累計售電量達到524.6萬兆瓦時，增加165.2%。

熊麗萍：潤電配股給母企負面影響較小，息率較高估值合理可短線吸納

（熊麗萍）

今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指內地電力需求變動不會太大，電力股除了火電股受煤炭價格影響，股價較波動外，主要看估值及股息。而電力股早前升過一輪經調整後，普遍息率有5至6厘，若想買「中特估」股份，又不想太集中於內銀或電訊股，不妨考慮吸納，但要留意其表現相對飄忽。

熊麗萍續指，電力股中，潤電一向表現較好，因為以南面電力發展為主，惟近期股價回落較急，而今次配股是配給母公司，不是在市場集資，負面影響較小，始終現時若在市場抽水會十分敏感。不過，不論配股給何人，股數發行都會增加，每股盈利及派息也相對攤薄，短線會有些少影響，往後則要看整體電力行業及公司本身因素，而因其股價跌得較急，息率相對高一些，現時達7厘幾，市盈率也合理，只有7、8倍，若進取些，可趁其受配股因素影響吸納，博短線上升。

潤電半日跌5.83%收報19.54元，成交21.31億元。其他中資電力股表現各異，中國電力(02380)升0.82%報3.7元，華能國電(00902)跌0.22%報4.57元，華電國際(01071)跌2.6%報4.12元，中廣核電(01816)跌1.32%報2.98元，龍源電力(00916)升6.26%報7.3元，中廣核能(01811)升3.4%報2.43元，大唐新能源(01798)升2.2%報2.32元，大唐發電(00991)無升跌報1.58元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

《說說心理話》關於「沉迷成癮」：點預防同戒甩鋪癮？最重要改變一樣嘢！追星都算成癮？► 即睇