股東集體訴訟案達和解疊加雙11銷售報捷，阿里仲有得升？

涉及阿里巴巴(09988)遭反壟斷調查及螞蟻上市擱淺的股東集體訴訟案達成和解，阿里將支付4.34億美元，而市場監管總局也已於今年8月尾宣布督導阿里完成三年整改，取得良好成效，今次集體訴訟案達成和解進一步消除相關不明朗因素，阿里今早(28日)最多升逾2%至97.75元。值得一提，阿里今年雙11購物節活動已啟動，在額外投入300億人民幣消費券和紅包下，首輪售賣期報捷，首日有174個品牌成交額破億元人民幣，另阿里最近獲納入港股通之恒指系列成分股，今日生效，股價還有多少上升空間呢？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

阿里股東集體訴訟案達成和解 支付金額4.34億美元

阿里巴巴公布，其及相關現任和前任高管和董事已就先前披露有關合併推定股東集體訴訟案達成和解協議，支付4.335億美元以和解有關案件，所有被告就該訴訟中提出的全部索賠獲得全面豁免。資料顯示，訴訟因螞蟻集團於2020年11月暫緩上市所引發，當時由於國家市場監督管理總局對阿里發起反壟斷調查，部分美國投資者認為阿里未有及時提示風險而造成經濟損失，於去年3月向紐約南區法院對阿里提起集體訴訟。

阿里指，和解需滿足其他若干條件包括需經法院批准，且並不構成承認或認定訴訟所主張的索賠有任何正當理由。阿里否認任何有關過錯、責任、不當行為或損害的指控，指達成有關和解是為了避免進一步訴訟的成本和造成的干擾。



最終這項和解的金額4.335億美元佔本案可能獲得的最大賠償金額112.29億美元的3.73%，這一比例是2021、2022和2023年證券集體訴訟中估計賠償金平均數1.8%的兩倍以上，並遠超過去10年投資者損失超過100億美元的證券集體訴訟和解金佔最大賠償金額0.4%的平均比例。而阿里截至6月30日的季度財報中，已顯示了一筆金額為31.45億人民幣(4.33億美元)的股東集體訴訟的計提準備金。

淘天雙11首輪售賣報捷 首日174個品牌成交額破億人幣

另方面，阿里巴巴今年雙11購物節首輪售賣期在上周一(21日)晚上8時開始，阿里旗下淘天集團表示，首輪售賣期啟動首日，174個品牌成交額破億元(人民幣．下同)。開賣4小時，超過1.2萬個品牌成交額按年翻倍。美妝品牌表現強勁，成交額破億元品牌數達40個，17個單品成交額破億元。服飾方面，3829個服飾品牌開賣4小時成交額較去年售賣期首日翻倍，其中2083個品牌成交額翻3倍，1561個品牌成交額翻5倍。3C數碼開售首4小時，蘋果、華為、小米、索尼、vivo等12個3C數碼品牌，成交額破億元，42個品牌成交額較去年售賣期首日翻倍。另外，28個家電家裝品牌成交額破億元，205個品牌較去年售賣期首日成交額翻倍。

天貓總裁劉博表示，今年雙11適逢國內消費情緒回暖，淘天集團服務著中國最大規模、最具價值的核心消費人群，已把握先機並將繼續致力進一步提振消費信心、增強消費活力。將在今年雙11為用戶作出史無前例的投入，並支持品牌和商家獲得高品質增長。今年雙11超預期的商家和商品報名情況令人振奮，對品牌商品雙11的銷售增長充滿信心。淘寶平台事業部總裁處端表示，今年以來淘寶積極優化營商環境，通過鬆綁僅退款、升級運費險、重塑價格帶競爭力，有效治理困擾行業「三大頑疾」，幫助商家擺脫內卷。數據顯示，天貓雙11報名商家和商品進度已超預期。

阿里獲納入港股通之恒指系列成分股 今日生效

另值得一提，恒指服務公司早前宣布，因阿里巴巴已獲納入港股通並符合相關指數的快速納入規則要求，股份於上周五(25日)收市後被納入恒生港股通指數、恒生中國(香港上市)25指數、恒生港股通人工智能主題指數、恒生港股通中國科技指數、恒生港股通新經濟指數，並於今日起生效。

惠譽確認阿里信貸評級「A+」 展望負面

此外，國際信貸評級機構惠譽早前表示，確認阿里的長期外幣和本幣發行人違約評級(IDR)以及高級無抵押評級評等為「A+」，展望「負面」。

惠譽稱，此是肯定阿里保持在中國電子商務市場的領導地位、商品總價值(GMV)份額穩定，並逐步增強公司貨幣化的預期。但持續宏觀經濟挑戰和行業激烈的競爭，對阿里短期盈利能力添壓，但預計公司將保持保守的資本結構，未來三年的EBITDA總槓桿率為1倍至1.1倍。此外，阿里擁強勁的自由現金流(FCF)和大量的淨現金狀況將支持其具野心的股東回報計劃。

葉尚志：股價表現視乎新業務進展 短期料於105元遇阻

（葉尚志）



第一上海首席策略師葉尚志指，阿里近期在消息面上都偏向正面，隨著整改及相關訴訟流程完結，業務應可推展得更快。不過，阿里作為電商平台，行業競爭很大，公司與其投入更多資源於電商業務，不如善用其龐大流水及用戶數去發展其他新業務。其股價短期雖不難突破100元，但料於105元已遇到阻力，難升至之前高位近120元，除非在新業務方面有進展，否則股價難大升。在一眾科技股中，美團(03690)及小米(01810)表現應會更好，比阿里更值博。

阿里半日升1.89%收報97.15元，成交30.03億元。其他科技股表現各異，京東(09618)升0.7%報157.3元，騰訊(00700)跌1.19%報416元，美團升0.27%報185.4元，小米跌1.73%報25.5元，百度(09888)升1.21%報88.1元，網易(09999)升0.08%報124元，快手(01024)升2.83%報47.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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