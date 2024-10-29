中東局勢緩和油價大跌，中海油中石化業績迥異，三桶油齊下挫可以點揀？

以色列近日對伊朗展開報復行動，但未有攻擊伊朗石油設施，市場解讀為危險正在降溫，紐約期油昨日(28日)應聲急挫6.1%，收報67.38美元，布蘭特期油挫6.1%，收報71.42美元，創出兩年多來最大單日跌幅。而油股近日陸續公布業績，其中中海油(00883)第三季盈利按年升9%，中石化(00386)第三季盈利則倒退55%，大行對中海油看法看來較正面，惟「三桶油」今早(29日)受油價大跌影響齊下挫，可揀買哪一隻？

（Shutterstock）

以色列攻擊伊朗避開石油設施 花旗降未來3個月布油目標價

以色列上周六(26日)對伊朗展開報復行動，襲擊目標包括防空設施、導彈工廠及導彈發射基地等設施，但繞過德黑蘭石油和核設施。伊朗軍方發聲明證實，以軍導彈大部分被攔截，造成的損毀有限。更有報道指，伊朗已透過外國中間人知會以色列不會報復以軍這次攻擊。中東政治局勢對油價帶來的風險溢價正逐步消退，花旗銀行分析師團隊在一份報告中指，考慮到近期風險溢價較低，將未來3個月的布蘭特油價目標從每桶74美元下調至70美元。不過，澳洲聯邦銀行分析師Vivek Dhar指，儘管以色列在此次行動中保持了低攻擊性，但哈馬斯與真主黨的反應依舊存在較大不確定性。

另值得留意，10月石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)的會議維持當前的石油產出政策，包含從12月起計劃增產，後續政策將取決於12月1日的會議決議。惟鑑於風險溢價下滑，市場人士普遍認為OPEC+可能會推遲增產計劃，以便支撐當前油價。Evans Energy的分析師Tim Evans在報告中表示，近期油價下挫使市場在一定程度上被低估，預計OPEC+將在12月以後再行考慮增產。

中海油第三季純利按年升9% 收入跌13.5%

另外，中海油及中石化昨日公布業績，其中中海油截至2024年9月30日止第三季純利369.28億元人民幣，按年升9%，每股基本盈利0.78元人民幣。期內收入992.54億元人民幣，跌13.5%。首三季純利為1166.59億元人民幣，按年升19.5%；每股基本盈利2.45元人民幣。期內收入3260.24億元人民幣，升6.3%。首三季淨產量達542.1百萬桶油當量，按年升8.5%。其中中國淨產量達369.2百萬桶油當量，升6.8%，主要得益於渤中19-6和恩平20-4等油氣田的產量貢獻；海外淨產量172.9百萬桶油當量，升12.2%，主要得益於圭亞那Payara項目投產帶來的產量增長。第三季公司實現淨產量179.6百萬桶油當量，升7%。

中海油首席財務官王欣表示，季內收入下跌主要由於貿易收入減少，期內油氣銷售收入按年減少0.4%至863.2億元人民幣，基本沒有變化，故佔比較低的貿易收入下降對淨利潤影響不大。而影響油價的因素相當多，包括宏觀經濟、石油市場、金融工具等，造成油價大幅波動，但公司選擇用自己決定性的工作去應對油價不確定風險，例如利用科技創新去降低成本，令首三季桶油主要成本減少0.8%至約28.14美元，公司得以在首三季布蘭特期油價格下跌兩成情況下，純利可升兩成。

花旗：中海油快速增產緩衝油價波動影響 予目標價23元

花旗發表研報指，中海油第三季淨利潤為369億元人民幣，按年增加9%，符合該行預期。第三季產量為1.8億桶，按季下降2%，因受到幾個強勁颱風影響。雖然季內產量略有下降，但首三季產量仍達到5.42億桶，創歷史新高。另管理層有信心達到年初提出的產量指引目標上限。中海油在油價波動中不懈追求產量增長，今年已取得9項新發現及23項成功的油氣評估。由於中海油的快速增產速度，相信其產量增長可部分緩衝油價波動對第四季及2025財年的影響，評級「買入」，目標價23元。

滙豐環球研究指，中海油第三季純利按年增9%至369億元人民幣，符合該行預期，2024年產量指引維持不變，但鑑於年初至今累積的正面勢頭，預計產量將略高於指引上限，上調其2024年盈利預測2%，下調2025年及2026年盈利預測分別5%及6%。公司的資產負債表繼續走強，使其在進一步提高派息比率有更多空間，將H股目標價由23.4港元降至21.5港元，A股目標價由36.1元人民幣降至33.2元人民幣，維持「買入」評級。

摩通亦下調中海油目標價逾6%至22元，並下調今、明兩年每股盈利預測7%及25%，以反映明年布蘭特原油期貨預測跌至每桶70美元，但指中海油上季純利勝預期，主要受惠於颱風對油田設施造成的損壞較預期少，加上成本控制良好，以及實現油價表現理想，而管理層維持今年產量及資本開支指引，重申「增持」評級。

中石化第三季純利按年跌55% 經營收益跌50.9%

中石化截至2024年9月30日止第三季，按國際財務報告會計準則編制，純利80.31億元人民幣，按年跌55.2%；每股基本盈利0.066元人民幣。期內經營收益125.7億元人民幣，跌50.9%。首三季按國際財務報告會計準則編制，純利451.1億元人民幣，按年跌16.6%，每股基本盈利0.373元人民幣，期內經營收益635.91億元人民幣，跌19.8%。

中石化解釋，第三季純利按年大跌，主要由於去年第三季油價呈單邊上行走勢，今年第三季油價快速下跌，令庫存收益按季大幅減少，以及石油石化產品毛利下降所致。期內資產減值損失5.09億元人民幣，主要受油價下行影響，部分貿易原油、成品油等存貨跌價損失有所增加。產量方面，中石化首三季油氣當量產量3.86億桶，按年增2.6%，其中，天然氣產量1048.14十億立方英尺，增5.6%。

花旗：中石化第三季純利符預期 惟較偏好中石油

花旗指，中石化第三季純利大致符合預期，予目標價5.3元，評級「買入」。首9個月內地對原油需求稍為惡化，但化工板塊中，乙烯相等需求維持正面，煉油每桶核心EBIT較去年改善，扭轉匯兌因素對定價機制影響。惟中石化第四季核心下游業務利潤能力按季提升空間有限，就算勘探及開發受惠於冬季期間較高的氣價，但仍受制於季節性因素。化工EBIT或進一步下跌，可見未來2至3年資產減值風險，由於化工下行周期延長。該行持續偏好中石油(00857)多於中石化，由於較強的自由現金流能力及潛在派息率上升空間。

摩根士丹利稱，中石化第三季業績不及預期，淨利潤按年跌55%至80億元人民幣，按季亦跌56%，大幅低過該行及市場預期，主要受累於庫存損失和對沖虧損。中石化季內上游業務表現符合該行預期，天然氣實現價格可能按年及按季均錄增長。下游業務方面，煉油和銷售分部可能受約60億元人民幣的庫存損失拖累。化工分部方面，經營虧損按季增長8%，與行業趨勢一致。至於企業及其他業務對盈利的負面影響最大，該分部的EBIT轉為虧損23億元人民幣，相對於第二季為盈利26億元人民幣，主要由於聯合石化所產生的對沖虧損所致，予目標價5.63元，評級「與大市同步」。

黃瑋傑：油價料低位徘徊 中海油業績較佳現價可吸

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，有分析指以色列及伊朗今次做場戲，讓以色列挽回一些面子，亦有指美國要以色列不要攻擊能源及核設施，只襲擊軍事設施，且不要造成民眾死傷，伊朗看來也不會有反擊行動。因地緣局勢無進一步升級，對油價不利，但跌至現水平，隨著利淡因素已反映，再大跌可能性不大，往後料會於低位徘徊。而現在除了擔心需求弱，近期美國公布的經濟數據偏強也令美元強勢，惟若今周密集公布的數據中有些表現較差，令美元轉弱，油價在有些超賣下或有反彈。至於石油股股價往往走在業績及相關事件前面，中海油及中石化都受第三季末段油價回落拖累，賺少很多，但股價過去一段時間跌了很多，已預先反映業績。

黃瑋傑續指，因經濟差令中石化的石油石化產品需求減弱，導致有降價壓力令毛利下跌。中海油表現相對沒那麼差，產量維持增長，第三季淨產量升7%，當中原油產量升7.6%，天然氣產量升5.2%，而實現油價也比較平穩，頭三季每桶油主要成本減少0.8%至約28.14美元，若油價有70美元，其利潤不差。再者，中海油第三季共有兩個新發現並成功評價5個油氣構造，頭9個月則共有5個新發現。因此，中石化股價不斷下行，由月初高位5.47元已跌了差不多1元，難料何時見底，反而中海油業績較好，股價也較強勢，昨日最低見18.34元，公布業績後也不肯跌穿18元，18.5元已可買入。至於中石油，其股價昨日已跌穿250天線，處於弱勢，加上同類股份業績麻麻，事實上「三桶油」業績表現都受油價及宏觀經濟因素影響，出現驚喜可能性很低，中石油也宜待今日公布了業績後才考慮。

「三桶油」今早齊下跌，中海油跌2.03%收報18.32元，中石化跌3.33%報4.36元，中石油跌2.86%報5.77元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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