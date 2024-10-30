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海爾智家上季收入微升股價下挫，仍獲券商升目標可吼位吸納？

30/10/2024

　　海爾智家(06690)昨日(29日)收市後公布業績，第三季純利按年升13%至47.3億元人民幣，惟收入僅增0.5%至673.5億元人民幣，毛利率則升0.1個百分點至31.3%。海爾智家績後獲多家券商上調目標價，料其第四季業績持續改善，惟股價今早(30日)卻跌逾3%，將於今日公布業績的美的集團(00300)及海信家電(00921)也齊下挫。惟數據顯示，在以舊換新政策作用下，內地9月家用電器和音像器材類零售額按年增20.5%，家電股或可趁股價進一步回調吸納。

 

（海爾智家網頁截圖）

 

海爾智家第三季純利按年升13%　收入增0.5%

 

　　海爾智家公布，今年第三季純利為47.3億元人民幣，按年增長13.15%，基本每股收益0.51元人民幣；收入673.5億元人民幣，增長0.47%。集團今年首9個月純利151.5億元人民幣，按年增長15.27%；收入2029.7億元人民幣，增長2.17%。集團前三季毛利率30.8%，升0.1個百分點。其中內地市場持續推進採購、研發及製造端數位化變革、構建數位化產銷協同體系，毛利率同比提升；海外市場通過搭建採購數位化平台提升成本競爭力、通過全球供應鏈協同提升產能利用率，毛利率同比提升。

 

　　海爾智家指，公司積極抓住以舊換新機會、充分發揮在高端品牌、全品類陣容、多管道布局等方面優勢，驅動零售增長：上季度終端零售逐月改善，其中卡薩帝零售增幅高於整體水準。

 

中銀國際：第三季國內業務承壓　惟補貼改變格局

 

　　中銀國際發表報告指，海爾智家第三季國內業務承壓，但補貼改變格局；其業務延續第二季表現，收入增長仍疲弱，但展現較佳的淨利潤按年增長。業績反映海爾透過數字化和改革，達到持之以恒的效率提升。短期內在以舊換新的補貼創造積極的需求下，海爾智家國內業務會呈現頗具韌性的業績，預期高端品牌卡薩帝會對政策提振更為敏感。海外業務則較預期略為疲弱，但預期美聯儲和歐洲央行等央行降息後，會對後續需求帶來一定支持。


　　中銀國際維持海爾智家「買入」評級，目標價由30元升至34.5元，因對海爾的改革進展，以及公司全年實現淨利潤15%按年增長這兩方面保持信心。

 

麥格理：料第四季業績持續改善　升目標價至40.5元

 

　　麥格理稱，海爾智家第三季收入按年增0.5%，較該行及市場預期低2.4%及1.9%。由於控制開支，令淨利潤按年升13.2%，較該行及市場預期高1.6%及3.4%。預期公司第四季業績持續改善，料收入增長達高單位數，超過公司的中單位數目標，且管理層預期10月份的增長勢頭將持續至未來兩個月。管理層指，中央以舊換新政策利好其高端品牌卡薩帝，國慶黃金周期間線上和線下銷售分別按年增長超過100%和60%。美國業務方面，公司合同渠道優勢，令其在房地產市場可能因減息而回暖的情況下，繼續擴大市場份額。歐洲及南亞業務方面，估計今年有望呈雙位數增長及按年升40%。

 

　　麥格理將海爾智家今明兩年的淨利潤預測上調0.7%及2.3%，預期公司今年淨利潤增長15%，與管理層目標一致，主要由於持續的數碼化推動效率提升。相信公司更多轉型措施已就位，推動利潤率增長，重申其「跑贏大市」評級，目標價升9%至40.5元。

 

中金：受惠以舊換新政策料內銷逐步回升　升目標價至37元

 

　　中金表示，海爾智家第三季業績符合該行預期。其中毛利率同比提升0.1個百分點至31.3%，在推行數字化平台建設的同時抵銷了成本上行、海外競爭及內需疲軟所帶來的負面壓力。另相信海爾智家費用率持續優化，盈利能力亦將穩步提升。公司受惠於以舊換新政策，因在全國較為完善的渠道布局充分參與該次補貼，預計9月以來海爾內銷表現將逐步回升，海外市場將持續提升市佔率，上調其目標價12%至37元，對應2024年16.5倍的市盈率，維持「跑贏行業」。

 

　　野村指，雖然海爾智家在以舊換新政策前中國内需及歐美市場表現平平，但集團在鞏固供應鏈和數字化運營方面的持續努力，致使集團第三季盈利能力持續改善，毛利率達31.3%，銷售、管理及行政費用(SG&A)比率達18.9%，上調其A股目標價12%，由39.3元人民幣升至44元人民幣，維持「買入」評級。

 

　　摩根士丹利指，海爾智家第三季業績符合預期，期待在第四季出現更好趨勢。料其第四季收入按年增長有望加速至中至高單位數，主要受到國內市場家電以舊換新支持，以及經常性純利在持續的增效措施下在望按年增長15%以上，予「與大市同步」評級。

 

內地9月家用電器和音像器材類零售額增20.5%　智能家電增逾30%

 

　　值得一提，國家統計局數據顯示，在消費品以舊換新政策的作用下，前三季度限額以上單位家用電器和音像器材類零售額同比增長4.4%；9月，家用電器和音像器材類零售額增長20.5%，比8月大幅加快17.1個百分點，今年以來首次實現20%以上的高增長，其中智能家電增速超過30%。此外，1至8月，家電行業營業收入1.26萬億元人民幣，同比增長4.0%；利潤1022億元人民幣，同比增長3.4%；出口819億美元，同比增長19.3%。

 

　　商務部數據顯示，截至10月24日，1363.5萬名消費者購買了中央明確的8大類家電產品1984.3萬台，帶動銷售額913.4億元人民幣。家裝廚衛方面，初步統計，截至10月24日，各地家裝廚衛「煥新」補貼產品約630萬件，累計帶動銷售額190億元人民幣。

 

黃偉豪：政策利好料於第四季業績開始浮現　海爾27.5元可吸

 

海爾智家上季收入微升股價下挫，仍獲券商升目標可吼位吸納？

（黃偉豪）

 

　　獨立股評人黃偉豪表示，海爾智家業績表現一般，事實上第三季內地經濟數據差，不單止海爾智家，很多中資股業績表現都麻麻，難免利淡股價。不過，家電股除了受惠以舊換新補貼，內地早前推出一系列政策尤其提振樓市政策，也對其有利，例如下調存量房貸利率令業主可將節省下來的錢用作消費，而在政策作用下，近期亦見內地樓市交投轉趨活躍，隨著新屋入伙購置家電需求增加，其利好作用料於家電股第四季業績開始浮現，盈利表現應會更好，其中海爾智家可於近50天線約27.5元吸納。至於美的及海信家電，則宜待公布業績後再部署，其中美的可繼續憧憬獲納入各類指數並料獲北水加持，中長線值得看好，惟安全起見，績後若見其守穩70元才吸納。

 

　　海爾智家半日跌3.19%收報28.85元，成交2.87億元。其他家電股也普遍下跌，美的跌5.13%報73.05元，海信家電跌3.92%報24.5元，TCL電子(01070)跌2.37%報5.35元，創維集團(00751)跌0.97%報3.08元，JS環球生活(01691)跌1.25%報1.58元，VESYNC(02148)跌4.12%報3.96元。

 

海爾智家上季收入微升股價下挫，仍獲券商升目標可吼位吸納

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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