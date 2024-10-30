渣打(02888)第三季列帳基準除稅前溢利按年升1.7倍

渣打集團(02888)公布，其截至今年9月底止第三季業績，稅前基本溢利為18.07億元(美元．下同)，按固定匯率基準計算上升41%；除稅前列帳基準溢利為17.22億元，按年升1.72倍，勝預期，按固定匯率基準計算上升1.8倍，每股基本盈利39.8美仙。



期內，基本經營收入上升11%至49.04億元，按固定匯率基準計算則上升12%。列帳基準經營收入49.5億元，按年升9%。

渣打首三季除稅前列帳基準溢利按年升32%

首三季除稅前列帳基準溢利為52.14億元，按年升32%，除稅前基本溢利為57.64億元，按年升25%，按基本基準計算之每股盈利為138.5美仙。

渣打第三季淨息差1.95%，信貸減值支出1.78億美元

淨利息收入上升9%（按固定匯率基準計算）至26億元(美元．下同)，部分由於短期對沖利率到期所致；非淨利息收入上升15%（按固定匯率基準計算）至23億元。



第三季淨息差為1.95%，按年升32個基點，經營支出在通脹及業務增長的帶動下增加3%至29億元，按固定匯率基準計算則增加2%，部分被效率提升所抵銷，信貸減值支出為1.78億元，包括與財富管理及零售銀行業務相關的1.77億元（該項支出按季增加，主要與韓國電子商貿平台的2100萬元額外撥備有關）和企業及投資銀行業務的淨回撥1000萬元



第三季集團普通股權一級資本比率為14.2%，高於13-14%的目標範圍，已反映今年7月宣布進行的15億元股份回購而導致的62個基點全面影響，每股有形資產淨值為15.09元，自今年6月30日以來上升65美仙，有形股東權益回報為10.8%，上升4個百分點。

渣打升今年經營收入指引，至2026年股東分派目標逾80億美元

渣打集團第三季業績，按固定匯率基準計算，提高今年經營收入指引增長率至靠近10%，但不包括兩個重大項目，另修訂2025、26年指引，包括經營收入於2023至26年按5%至7%複合年增長率增加；2025增長預期則將低於5%至7%的範圍。



另外，該行料每年錄得正收入與成本增長差，不包括兩個重大項目；巴塞爾協議3.1的首日影響目前預期接近中性。

計劃至2026年向股東累計回饋至少80億元，高於較早前指引

渣打亦稱，計劃於2024至26年向股東累計回饋至少80億美元，較先前指引的至少50億美元增加；有形股東權益回報(RoTE)由10%穩步增長，於2026年接近13%，並在其後繼續提升。

渣打:5年內斥15億美元拓財管等業務，擬出售或重整部份業務

渣打集團公布第三季業績稱，會加倍投資於財富管理業務以吸納更多富裕客戶，其中在財富管理及零售銀行業務方面，將於5年內投資約15億美元於客戶經理及投資顧問、財富方案，以及提升諮詢服務、跨境服務和數碼營運的能力，較先前計劃增加一倍。



另外，集團將重整大眾零售業務，以提供資金支持財富管理及零售銀行業務的投資，並將繼續檢視單一借貸產品及組合是否符合其策略目標，從而優先考慮較高增長及較高回報的資產。



渣打亦稱，正在物色機會出售全部或部分少數未能配合整體發展策略的業務，使資源集中服務企業及投資銀行業務客戶和財富管理及零售銀行業務富裕客戶的跨境需求。渣打預期，該等行動將於未來18至24個月內完成，由此財富方案業務收入料保持雙位數的增長。

中期目標金融機構客戶對企業及投行業務收入佔比升至約六成

此外，渣打目標於中期內，將金融機構客戶對企業及投資銀行業務的收入佔比提升至約60%，並將跨境(網絡)收入的百分比提高至約70%。

撰文：經濟通採訪組

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