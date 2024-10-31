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比亞迪 | 績優獲大行唱好股價卻急跌，趁好消息出貨未屆吸納時？

31/10/2024

　　比亞迪(01211)公布第三季業績，純利按年升逾11%至116億元人民幣，收入增24%至2011億元人民幣，季度收入首次超越美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)，績後獲大行普遍唱好，惟年初至今其股價已累計上升近四成，可能因大戶趁好消息出貨，今早(31日)最多跌逾半成。值得一提，歐盟近日決定自今日起對所有中國製電動車加徵最高35.3%額外關稅，令昨日(30日)車股全線下挫。比亞迪績優卻捱沽，看來仍未到吸納之時。

 

比亞迪績優獲大行唱好股價卻急跌，恐續趁好消息出貨未屆吸納時？

（比亞迪網頁截圖）

 

比亞迪第三季純利升11%收入增24%　首三季多賺18%

 

　　比亞迪公布，截至9月30日止第三季純利約116億元人民幣，按年升11.47%，每股盈利4元人民幣，扣除非經常性損益之純利109億元人民幣，升12.7%，營業收入2011億元人民幣，升24%，加權平均淨資產收益率7.48%，跌0.87個百分點。值得留意，比亞迪季度收入首次超越特斯拉(Tesla)，比亞迪第三季收入折算為282億美元，超越Tesla第三季收入的251.82億美元。

 

　　比亞迪首三季純利則為252億元人民幣，按年升18%，每股盈利8.68元人民幣，扣除非經常性損益之純利232億元人民幣，升19.9%，營業收入5022億元人民幣，升19%，加權平均淨資產收益率17.15%，跌0.59個百分點。另銷售費用為239.2億元，增38.9%，因廣告展覽費和折舊及攤銷增加所致，研究及開發費用為333.2億元，增33.6%，因職工薪酬及物料消耗增加。此外，比亞迪早前已公布銷量數據，第三季新能源車銷量達113.49萬輛，按年增長37.7%；前三季累計銷量為274.8萬輛，按年增長32.1%。

 

花旗：盈利及銷量前景業內最好　升目標價至500元

 

　　花旗發表研報指，比亞迪第三季業績符合該行預測，估算季內每車輛單位純利9300元人民幣，較第二季8500元人民幣上升；整體汽車毛利率亦受惠於較好的規模經濟效應，大幅好於預期。公司第三季業績強勁，電動車毛利率亦勝預期，為反映2024至26年電動車銷量、整體純利預測獲上調，以及較好的汽車毛利率預測，上調其A、H股目標價2.4%至2.5%，分別由449元人民幣升至460元人民幣，以及由488港元升至500港元，投資評級維持「買入」。

 

　　花旗又維持比亞迪行業首選股，開展90日正面催化劑觀察，並預計明年首季盈利及銷量前景為行業最好。另外，最新目標價亦反映公司2025、2026年市盈率分別為24、19倍，相對現時同期預測市盈率14、11倍有上升空間。

 

野村：第三季業績強勁毛利率勝預期　予目標價375元

 

　　野村稱，比亞迪第三季業績強勁，符合預期，受惠於乘用車出貨量按年增長37%，不過收入略低於該行預期5%。公司第三季毛利率按季擴闊3.2個百分點至21.9%，超出預期，受惠於業務規模以及上游成本削減等成本優化措施，維持「買入」評級，目標價375元。

 

　　高盛表示，比亞迪第三季收入符合預期，淨利潤較市場預期高出11%，但較該行預測低12%。在銷量上升的情況下，帶動毛利率按季擴闊3.2個百分點，實現規模經濟效益。雖然比亞迪毛利率較預期高，但受到經營開支增加所抵銷。展望未來，預計比亞迪在今年餘下時間內將會持續推出新車型，進一步推動銷量增長，預計第四季銷量將按季增長12%至126.7萬輛，毛利率將穩定在21.4%，因此維持「買入」評級，目標價359元不變。

 

里昂：料第四季每車淨利潤持續改善　予目標價380元

 

　　里昂指，比亞迪第三季純利按年增長11.5%，毛利率按季改善3.2個百分點，略勝市場預期。撇除來自比亞迪電子(00285)的收入，預計第三季的每車淨利潤為9300元人民幣，按季升8.7%，並預期比亞迪第四季每車淨利潤將持續改善。長遠而言，比亞迪在新車型、渠道擴張和更多工廠的推動下，出口和利潤潛在增長空間大，重申其「跑贏大市」評級，目標價380元。

 

　　摩根士丹利稱，比亞迪第三季純利錄116億元人民幣，按年增11.5%，按季增28.1%，大致符合市場預期。撇除比亞迪電子貢獻約15億元人民幣盈利，預期比亞迪期內每輛汽車單位利潤達約9300元人民幣，高於第二季的8500元人民幣和首季的6600元人民幣。毛利率表現亦超出預期，第三季回升至21.9%，對比該行預測為約20%。相信公司全年銷量可超越400萬輛，並可能在第四季實現盈利回升，預計公布第三季業績後其股價不會出現重大反應，惟維持「與大市同步」評級，目標價230元。

 

比亞迪 | 績優獲大行唱好股價卻急跌，趁好消息出貨未屆吸納時？

（Shutterstock）

 

歐盟今起對華電動車加徵額外關稅　惟指仍可協商

 

　　值得一提，歐盟委員會周二(29日)發布消息稱結束反補貼調查，決定自今日起對所有中國製電動車在現行10%基礎關稅外，加徵最高35.3%的額外關稅。除非達成解決方案，否則措施將為期5年，不過歐盟委員會在稅率上差別對待不同車企，其中比亞迪需要繳付17%額外關稅，吉利(00175)繳付額外關稅18.8%，被指不合作的上汽集團(滬:600104)加徵稅率為35.3%。

 

　　歐盟委員會同時為將來是否落實關稅留下伏筆，表示中歐將繼續努力探索符合世貿規定的「替代解決」方案，同時對與個別出口商單獨進行價格承諾談判持開放態度。另《路透》報道指，歐中雙方正在考慮有關最低價格承諾方案，並同意11月1日舉行新一輪談判。

 

林家亨：單車利潤增速勝過Tesla　惟「金九銀十」已過恐續捱沽

 

比亞迪 | 績優獲大行唱好股價卻急跌，趁好消息出貨未屆吸納時？

（林家亨）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指比亞迪經歷了2024年上半年大減價，今次業績可說是難能可貴。整份業績最重要看其單車利潤，第一季為6869元人民幣一架，第二季升至8855元人民幣，第三季則剛好升穿一萬元人民幣，雖然稍低於去年第三、四季最高逾1.2萬元人民幣，但對比Tesla，其最高單車利潤兩年前為6.7萬元人民幣，今時今日卻跌至不足3萬元人民幣，足足比最高峰時跌了五成，比亞迪則只跌了兩成，增長速度比Tesla優勝，至少抗跌能力較高。純以業績而論，比亞迪業務表現很好，尤其在保持高單車利潤之餘，亦要面對大減價。再者，其銷量保持第一，且差不多是唯一有信心於2024年銷量百分百達標的車企，業績也的確已達到預期。

 

　　林家亨續指，比亞迪股價今日下跌完全與業績及歐盟加徵關稅無關，唯一有關是「金九銀十」已過去，年年都如是，正如農曆新年時股價一定下插，「金九銀十」時一定上升。若沒有突發事件，如巴菲特沽貨，「金九銀十」時會一直上升直到差不多完結，現時大戶必然會一面調高目標價，一面趁好消息出貨。下星期一將公布10月銷售數字，比亞迪有力會再創歷史新高，料大戶到時亦會繼續沽。若散戶10月尾仍不沽貨，難道要等到農曆新年時（林家亨）下插時止蝕？

 

　　比亞迪半日跌3.25%收報285.4元，最多跌5.56%至278.6元，成交18.22億元。其他新能源車股表現各異，小鵬(09868)升2.61%報45.3元，蔚來(09866)跌1.53%報41.95元，理想(02015)升0.46%報109.1元，零跑(09863)升2.46%報31.25元，小米(01810)則升3.65%報26.95元。傳統車股普遍下跌，吉利跌2.36%報14.08元，長汽(02333)跌0.47%報12.8元，廣汽(02238)跌4.91%報2.71元，東風(00489)跌0.82%報2.41元。

 

比亞迪績優獲大行唱好股價卻急跌，趁好消息出貨未屆吸納時？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

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