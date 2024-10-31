雙11 | 阿里據報不舉行雙11晚會，節省開支補貼商家及消費者

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內地媒體報道，阿里巴巴(09988)將不再為雙11舉辦天貓雙11驚喜夜(貓晚)，從一個熱鬧的雙十一天貓狂歡節回歸直接促銷，反映每一分錢都要用在刀刃上，例如在預售期把流量和補貼投給李佳琦等達人主播的直播間，把活動預算直接補貼給商家和商品。



報道指出，阿里巴巴在過去幾年實行「1+6+N」改組，進一步明確各業務集團的權力和責任，試圖讓組織變得靈活，以給淘寶天貓「減負」。而在新的消費時代，每家公司都要重新算賬，不再花無用的錢「貓晚成為了那個沒必要的開支」。



報道引述一位負責貓晚項目的阿里巴巴員工指，整個促銷活動已經出現變化，買家「從雙十一集中買東西，分散到了現在的每一天」。她指出，雙十一和618兩個大型促銷活動期由一天逐漸被拉長至一個月；需要復雜計算的集中式大型促銷，逐漸被簡單的日常低價取代；過去由主持人和明星在貓晚引導觀眾買東西，現在他們和許多素人主播一起進入無數個直播間，支撐起內容電商平台的工矩及成交額。



該名員工表示，今年停止舉辦貓晚省下的開支，將全部投入商家和消費者補貼。在阿里巴巴對外的敘事中，今年是投入力道最大的一次雙十一，包括300億元消費券及紅包、30億元商家支持補貼，金額超過百億元。

撰文：經濟通採訪組

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