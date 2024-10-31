內銀業績大比拼，邊間盤數最亮麗？邊隻最值博？

內地六大國有商業銀行昨日(30日)收市後齊公布業績，以農行(01288)盈利表現最好，第三季純利按年升5.9%，中行(03988)則升4.4%，工行(01398)及建行(00939)均升3.8%。淨息差則以郵儲銀行(01658)表現最好錄1.89%，交行(03328)最弱只得1.28%，中行受壓最明顯錄1.41%，收窄了0.03百分點。瑞銀指工行、建行及農行純利都勝預期，美銀則指中行較弱的淨息差被更強交易收益所抵銷，看法都算正面。內銀預期股息率普遍達6至7厘，相信仍為收息佳選，可揀買哪一隻？

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工行第三季純利升3.8% 瑞銀：大勝預期予目標價4.8元

工行第三季純利約985.58億元人民幣，按年升3.82%；營業收入約1971億元人民幣，增1.28%。首9個月純利2690.25億元人民幣，微升0.13%；收入約5991億元人民幣，跌3.92%；利息淨收入4767.32億元人民幣，下降4.94%；年化淨利息收益率1.43%，與上半年持平。截至9月底止，不良貸款餘額3779.55億元人民幣，較去年末增加244.53億元人民幣。不良貸款率1.35%，下降0.01個百分點。撥備覆蓋率220.3%，上升6.33個百分點。

瑞銀發表研報指，工行第三季純利大幅優於該行預期，第三季收入及稅後淨利亦優於預期，強勁的第三季業績扭轉了先前的下降趨勢，並導致2024年首9個月的稅後淨利增長持平，預期其第三季信貸成本為39個基點，按年跌1個基點，而其第三季淨息差令人驚喜，按季增6個基點至1.43%，料市場反應正面，予未來12個月目標價4.8元及「中性」評級。

建行第三季純利升3.8% 瑞銀：優於預期予目標價6.5元

建行第三季純利914.5億元人民幣，按年升3.79%；收入1775.16億元人民幣，跌2.72%。首三季純利2557.76億元人民幣，按年升0.13%；收入5523.47億元人民幣，跌3.2%；利息淨收入4408.17億人民幣，下降5.89%；淨利息收益率為1.52%；非利息淨收入1115.3億元人民幣，增長9.13%。截至9月底止，不良貸款為3469.06億元人民幣，不良貸款率1.35%，較去年底下降0.02個百分點；撥備覆蓋率為237.03%，撥貸比為3.2%。

瑞銀指，建行第三季稅後淨利優於該行預期，但收入錄得跌幅，主要拖累因素為淨利息收入及手續費收入按年錄得跌幅，預計第三季信貸成本將按年減15個基點至34個基點，而第三季及首九月盈利正增長主要得益於撥備減少，予未來12個月目標價6.5元及「買入」評級。

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農行第三季純利升5.9% 瑞銀：明顯勝預期予目標價4.25元

農行第三季純利為784.8億元人民幣，按年增5.88%；營業收入1735.2億元人民幣，升3.37%。首三季純利2143.72億元人民幣，按年增3.38%；營業收入5406.6億元人民幣，升1.3%；淨利息收入4377.96億元人民幣，增長0.96%；淨利息收益率為1.45%；手續費及佣金淨收入616.53億元人民幣，下降7.65%；信用減值損失1310.46億元人民幣，增加14.7億元人民幣。截至2024年9月30日，不良貸款餘額3248.36億元人民幣，比上年末增加240.76億元人民幣；不良貸款率1.32%，比上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率302.36%，比上年末下降1.51個百分點。

瑞銀指，農行第三季稅後純利明顯好於預期，收入則升3.4%，亦好過該行預期的2.9%。農行稅後純利增長領先大型國有銀行同業，惟淨息差按年減少14個基點，由於削減貸款市場報價利率(LPR)及按揭重新定價等因素，料資產回報率呈下降趨勢，但仍預期存款仍會增加。另方面，正與相關部門研究論證核心一級資本補充方案，雖然短期會有攤薄效應，但料長期可獲較高及可持續的回報，予目標價4.25元，評級「買入」。

中行第三季多賺4.4% 美銀：較弱淨息差惟獲更強交易收益抵銷

中行第三季純利571.62億元人民幣，按年升4.38%，營業收入增6.58%至1611.76億元人民幣。首三季純利為1681.4億元人民幣，按年升0.5%，營業收入增1.74%至4791.05億元人民幣；淨利息收入3359.97億元人民幣，減少4.81%，淨息差1.41%；非利息收入1431.08億元人民幣，增長21.32%；資產減值損失858.4億元人民幣，下降5.78%。平均總資產回報率(ROA)0.75%，淨資產收益率(ROE)9.55%。截至9月底止，不良貸款總額2700.37億元人民幣，不良貸款率1.26%，較去年底下降0.01個百分點，撥備覆蓋率198.86%，較去年底上升7.2個百分點。

美銀證券指，中行首三季純利增幅與同行相近；核心盈利按年跌2.5%，達美銀全年預測的79%。其第三季淨息差趨勢較大部分同行疲弱，按季跌7個基點至1.41%，惟錄得更強的交易收益所抵銷。期內貸款按季增1.4%，按年則增8.5%；資產及存款按季分別增0.5%和0.3%，按年則升7.3%及4.5%。手續費收入跌幅由上半年按年跌7.6%收窄至首九個月跌3.9%。其他非利息收入於第三季按年急升121%，按季升36%，帶動季度總收入上升，維持對其盈測不變，續予「買入」評級，目標價4.15元。

郵儲行第三季純利升3.5% 交行第三季多賺1.2%

郵儲銀行第三季純利270.03億元人民幣，按年增3.5%；營業收入836.48億元人民幣，增0.52%。首三季純利758.18億元人民幣，按年增0.22%；營業收入2605.67億元人民幣，增長0.07%；利息淨收入2149.47億元人民幣，增長1.46%；淨利息收益率1.89%；手續費及佣金淨收入207.15億元人民幣，下降12.65%；信用減值值損失189.34億元人民幣，下降10.47%。截至2024年9月30日，不良貸款餘額754.60億元人民幣，較上年末增加80億元人民幣；不良貸款率0.86%，較上年末上升0.03個百分點；撥備覆蓋率301.88%，資本充足率14.23%。

交行第三季純利234億元人民幣，按年升1.2%；淨營業收入638.6億元人民幣，增長3.29%。首9個月純利686.9億元人民幣，按年跌0.69%；淨營業收入1964億元人民幣，跌1.37%；利息淨收入1268億元人民幣，增2.15%，淨利息收益率1.28%，下降2個基點。截至9月底止，不良貸款餘額1115億元人民幣，較去年末增加5.5%；不良貸款率1.32%，較去年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率203.87%，較去年末上升8.66個百分點；撥備率2.69%，較去年末上升0.1個百分點。

招行第三季純利升0.8% 美銀：營收遜預期降評級至中性

招行(03968)早一日公布業績，第三季純利384.41億元人民幣，按年升0.79%；收入796.81億元人民幣，跌2.55%。首9個月營業淨收入2526.03億元人民幣，按年下降2.93%；歸屬於本行股東淨利潤1131.84億元人民幣，下降0.62%；淨利息收入1572.98億元人民幣，下降3.07%；非利息淨收入953.05億元人民幣，下降2.70%；淨利差1.87%，淨利息收益率1.99%，按年均下降20個基點。

美銀證券下調招行評級，由「買入」降至「中性」，目標價39.7元，認為其最新公布盈利高於預期，惟營收則遜於預期。瑞銀則指，招行第三季稅後純利按年上升，相對上半年數字則按年下跌，符合該行預期。第三季淨息差按季收窄，但手續費收入好於預期；資產質素整體穩定，惟在企業、零售層面則表現分化，予目標價45.5元，評級「買入」。

林家亨：淨息差下行風險不大 揀選股息率7厘銀行

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，內銀股盈利以往一直都預期是低單位數增長，股價不會有太大上升空間，因每年賺到的錢用作派高息，留存收益很少，只有低單位數，惟內銀淨息差下行風險不會太大，因中國仍跟隨美國減息步伐，至於為何郵儲銀行淨息差於一眾內銀中表現較好，因其業務不是集中於大城市，而是在三四線城鄉地區，存戶平均收入低，投資或高息存款的選擇很少，存款流失性相對低，故息差仍可維持高水平。

林家亨又指，中央不斷減息刺激經濟及令銀行流動性大增，不良貸款危機減少，而銀行房貸主要做按揭物業，對發展商的房貸一向保守，不會涉足太多，尤其自2021年中央畫出「三條紅線」後，很多銀行都大減有關貸款，令發展商轉而做投資存款，但投資存款一般僅個別銀行尤其大城市銀行才有，風險較小。而中央利率政策已足足調控了一年多，2025年應是房市低迷尾聲，最壞情況已慢慢過去。內銀預期息率普遍有7厘以上，若純以收息角度來看，其實不會令人失望，因很多內銀賺到的錢大部分用作派息，當中可揀五大商業銀行，其中起碼要有7厘以上息率才可吸引投資者。

內銀股今日表現各異，工行升0.87%收報4.66元，建行升1.01%報6.03元，中行跌0.27%報3.69元，農行跌2.3%報3.82元，交行跌2.81%報5.89元，郵儲行升1.24%報4.09元，招行跌0.39%報38元，中信銀行(00998)跌0.62%報4.85元，民生銀行(01988)跌1.7%報2.89元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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