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國金頭條 | 科技巨企財報遜色，美股全線下挫，納指跌逾500點

01/11/2024

國金頭條 | 科技巨企財報遜色，美股全線下挫，納指跌逾500點

 

　　微軟和Meta等科技巨企的財報遜色，令市場質疑企業利潤前景，美國總統大選也給稅收和關稅前景增添了不確定性，美股周四（31日）全線下挫。


　　納指跌512.78點，或2.76%，報18095.15點。道指跌378.08點，或0.90%，報41763.46點。標普500指數跌108.23點，或1.86%，報5705.44點，抹去了10月的月度漲幅，也打破了該指數連續29個交易日跌幅不超過1%的紀錄。


　　微軟預計季度雲收入成長將放緩，反映出該公司難以讓數據中心盡快上線，以滿足對人工智能服務的需求。Meta也警告AI業務虧損加劇，該公司的季度營收勉強超過預期，其資本支出計劃也引發了擔憂。科技股普遍向下，微軟收跌6%。Meta下跌4.1%。英偉達跌4.7%。亞馬遜與AMD跌幅均逾3%。

日圓上漲1%至151.94

　　美匯指數約持平於104，美元邁向2022年9月以來最佳月度表現。日圓上漲1%，美元兌日圓升至151.94，此前日本央行宣布利率政策按兵不動，但暗示將進一步加息。

 

　　英鎊兌美元下跌0.6%，至1.2882，為8月中旬以來最低水平。英國國債重挫，延續工黨政府發布未來幾年舉債和財政刺激計劃後的拋售勢頭。


　　紐約期金盤中失守2800美元，下跌1.6%，至每盎司2755.38美元。紐約期油升0.95%，收報每桶69.26美元。布蘭特期油升約0.84%，收報每桶73.16美元。

撰文：經濟通市場國金組

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