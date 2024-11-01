港股 | 午市前瞻 | 人行買斷式逆回購刺激料有限 內房板塊短線向好可吼

人行昨日傍晚公告，10月開展了5000億元人民幣買斷式逆回購操作，期限6個月。消息提振中港兩地股市，恒指今早高開過百點後，早段因為A股倒跌而升幅收窄。及後A股回升，恒指愈升愈多。恒生指數半日收報20635，升318點或升1.6%，主板成交近868億元。國企指數報7396，升132點或升1.8%。恒生科技指數報4534，升35點或升0.8%。

(Shutterstock圖片)

聶振邦：買斷式逆回購金額較小，預期對股市的刺激作用不大

人行昨日（10月31日）傍晚公告，10月開展了5000億元人民幣買斷式逆回購操作，期限6個月（182天）。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，此次買斷式逆回購的期限是半年期，相比如以往常規的7天期逆回購流動性更強，資金上有利好作用。並且此次期限完整覆蓋農曆新年假期，為春節期間提供充裕的流動性。但他認為，比起9月降準時釋放過萬億元人民幣的資金，這次只有5000億元人民幣，數值大幅降低，預期對股市的刺激作用不大。聶振邦指，今年9月人行已經預告，如果條件適合，今年會再進一步降准。他認為，如果人行有降息意向，應該會在12月進行。



現時恒指仍持續維持20000點至21000點區間窄幅上落，聶振邦表示，恒指的走勢需等下周美國大選、美聯儲議息會議結束，待市場消化結果後，大市才會更明朗。他指出，如果美聯儲如市場期待般，減息0.25釐，人民幣走勢會更強，帶動恒指再反彈。但他認為，21000點的阻力比較大，要突破不容易。除非成交金額顯著上升，否則很難突破橫行區。未來可以陸續關注內地公布的經濟數據是否持續向好，令市場入市信心增加。

內房板塊若升幅過大需警惕適時減持

中指研究院發布，今年首10個月計，內地百強房企銷售總額近3.46萬億人民幣，按年跌34.7%，跌幅較首9個月收窄4.08個百分點。10月單月百強房企銷售額按年升10.53%，按月升67.45%。聶振邦認為數據確實有驚喜。受惠於之前推出的內房政策，房地產市場預期及購房者信心有所恢復。他表示，可以憧憬未來有更多利好內房的政策推出。



內房股市方面，他表示，自昨日起，內房板塊表現向好，預期內房持續向好的表現至少可以維持這至今個月。但他同時觀察到，禹州集團(01628)在內房板塊造好時，今日放出擬供股的消息，集資額超過一億，規模相對較大。他認為，此消息會讓市場會開始憂慮，是否樓市利好後，內房會立即大規模出現供股，配股的消息。這些憂慮會壓抑內房板塊的升勢。除非未來確認沒有集資潮湧現，內房的升幅才可以期待有更大提升。



如果想趁利好入市，聶振邦認為月頭入市風險不是很大。但如果入場之後，內房板塊亢奮，整體升幅上升了8%或以上，就需要及時警惕，逐步減持做風險管理。

禹州集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

龍湖集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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