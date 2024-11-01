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理想第四季業績指引保守，石藥發盈警料首三季少賺16%，兩股齊急插可否博反彈？

01/11/2024

　　理想汽車(02015)昨日(31日)收市後公布業績，第三季盈利按年升0.3%，經調整盈利升11%，收入增24%，交付量增45.4%，惟料第四季交付最多僅增29%，收入最多增10%，業績指引顯得保守，績後引發拋售，於美股重挫逾13%收報25.01美元，今早(1日)於港股亦最多插逾一成低見95元。另邊廂，石藥集團(01093)發盈警，因成藥業務收入減少，預計首三季盈利倒退16%，股價也最多插逾一成低見5元，與理想分佔跌幅最大藍籌頭兩位。理想績後仍獲高盛及瑞銀等唱好，石藥雖被指第三季盈利遠遜預期，但大行目標價仍遠高於現價，可否博反彈？

 

（理想汽車網頁截圖）

 

理想第三季經調整淨利潤按年升11%　交付量增45.4%

 

　　理想汽車公布，第三季度淨利潤為28.2億元人民幣，按年升0.3%，按季則大增156.2%。每股美國存託股份稀釋淨收益為2.66元人民幣。非美國公認會計準則淨利潤為38.51億元人民幣，按年增加11%，按季增加156.2%。收入總額按年增24%至429億元人民幣，毛利率跌0.5百分點至21.5%。

 

　　集團第三季車輛銷售收入為413億元人民幣，按年增加22.9%，按季增加36.3%。汽車總交付量為15.3萬輛，按年增長45.4%。車輛毛利率跌0.3百分點至20.9%。

 

料第四季交付增21.4%至29%　收入增3.5%至10%

 

　　理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，第三季度集團季度交付量創歷史新高。今年10月理想汽車達成累計交付量100萬輛的里程碑，成為首個突破百萬交付量大關的中國新勢力品牌。另外，結合端到端(E2E)和視覺語言模型(VLM)的全新智駕方案獲得了測試用戶非常積極的反饋，並已於10月向超過32萬AD Max車主完成了全量推送。

 

　　集團預計今年第四季度車輛交付量為16萬至17萬輛，按年增長21.4%至29%。收入總額為432億元至459億元，按年增長3.5%至10%。

 

高盛：理想第三季業績勝預期　予目標價147元

 

　　高盛發表研報指，理想汽車第三季業績勝預期，當中營收、毛利、營業利潤、非通用會計準則淨利潤，分別上升2%、10%、42%、16%。集團第三季淨利潤勝預期，主要由於汽車毛利率高於預期。利潤率增長也受惠於公司自動駕駛功能改進，推動「Max」車型銷售組合增加，平均售價更高，利潤率更高。另管理層料第四季汽車銷量介乎16萬至17萬架，收入介乎432億至459億元人民幣，符合該行預期。理想今年將擁有最強的車型儲備及銷售網絡擴張，預計電動車型的競爭定位及深化的銷售網絡將推動理想另一增長，並在內地車企中實現最快盈利增長，以及產生頂級自由現金流，故將其美股目標價定於37.7美元，H股目標價定於147港元，給予「買入」評級。

 

　　瑞銀指，理想汽車第三季核心營運表現勝預期，期內非通用計準則盈利錄28.14億元人民幣，按季增長1.6倍，按年持平，超出市場預估的26.21億元人民幣。第三季營業收入34.33億元人民幣，按年升47%，遠超市場及該行預期。集團預計第四季車輛交付量為16萬至17萬輛，即其將在年底每月交付5.3萬至5.7萬輛汽車，有關交付指引遜預期，但如果指引的目標設置更加著重利潤率而非銷量，相信對理想及高端電動車市場是一個積極訊號，予理想「買入」評級，美股目標價40美元。

 

　　花旗表示，理想汽車第四季銷售指引疲軟，點出公司相關風險。公司現時除淨現金後市盈率提供的估值介乎每股ADR為20至25美元，惟進入明年初，較淡靜的季節性因素及20萬元人民幣以上新能源汽車板塊未能實現預期增速，會降低2025至27年年複合增長率(CAGR)指標，令估值下降，建議投資者買入比亞迪(01211)及賽力斯(滬:601127)，以市盈率衡量，理想分別較兩家公司有47%、8%估值溢價，維持「中性」評級，美股目標價29.6美元。

 

石藥料首三季純利按年減少16%　因成藥業務收入減少

 

　　石藥集團公布，預期集團截至2024年9月30日止九個月公司擁有人應佔溢利按年減少約16%，去年同期公司擁有人應佔溢利為44.95億元人民幣。按石藥盈警數字計算，第三季純利僅7.55億元人民幣，按年大減50.6%。

 

　　石藥解釋，溢利減少主要由於成藥業務收入較去年同期減少約3%所致，原因包括兩款抗腫瘤產品津優力及多美素價格於京津冀「3+N」聯盟藥品集中採購中分別下調約58%及23%，抗腫瘤治療領域收入相應下跌約18%；玄寧並沒有在2023年的國家第八批集中採購中中選，令心血管治療領域收入下跌約11%；以及恩必普在醫院嚴格控制醫療費用的環境，以致神經系統治療領域收入於第三季下跌約16%，惟首九個月收入仍錄得整體增長約4%。

 

（石藥集團網頁截圖）

 

大摩：石藥第三季盈利遠遜預期　市場料將調低預測

 

　　摩根士丹利指，石藥第三季初步盈利按年大跌50.6%至7.55億元人民幣，遠不及預期；管理層將盈利倒退歸咎於成品藥銷售遠低於預期，下降幅度為19%，情況遠差於該行預期的下跌3%，預計市場會將石藥今年及之後的預測調低，暫仍維持「增持」評級，目標價6.9元。

 

　　瑞銀表示，石藥第三季業績遠遜預期，估算其第三季淨利潤按年下降約51%，分別較市場及該行預期大幅低出約50%和52%。第三季度成藥收入按年下降約19%，也較市場預期低出約19%，預期投資者將作出負面反應，評級「買入」，目標價9.1元。

 

何啟俊：理想基本面佳100元以下可吸　石藥近5元可買惟料反彈力弱

 

理想第四季業績指引保守，石藥發盈警料首三季少賺16%，兩股齊急插可否博反彈？

（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，理想汽車第三季無論收入及經調整利潤都勝預期，毛利率也達21.5%，比一般預期約20%高，交付量亦不斷創新高。公司盈利表現好，相信是受惠控制成本如零部件採購方面表現。雖然其第四季業績指引看來未達市場最高預期，但隨著交付量不斷上升，在規模效應下，料其毛利率仍會繼續向上，第四季業績不需擔心，股價今早急跌正好帶來投資機會，加上港股於兩萬點看來有很強支持，理想此類基本面不弱的股份應可受惠，100元以下已可吸納，中線上望120元。

 

　　至於石藥，何啟俊指，其業務一向穩定，惟今次銷售表現遠比預期差，股價今早才會跌得那麼急。不過，買醫藥股的投資者都知道會受集採影響，石藥業績表現也應在市場預期內，公司也指抗腫瘤產品受集採影響降價，玄寧則於集採中沒中選，都與集採有關，只是沒料到今次集採的影響比預期更大。股價方面暫不見催化劑，公司也正處於鎮痛期，未知集採影響何時消退，惟今早股價跌幅似乎過大，料再大跌空間有限，回至近5元也可買入，但買入後要有「坐貨」準備，且應會升得較慢。

 

　　理想汽車半日跌7.08%收報99.8元，成交24.01億元。其他新能源車股亦普遍向下，比亞迪跌0.28%報280.6元，小鵬汽車(09868)跌1.44%報44.5元，蔚來(09866)跌2.16%報40.75元。另石藥半日跌8.17%收報5.28元，成交10.29億元。其他醫藥股卻普遍造好，國藥(01099)升1.34%報19.6元，中生製藥(01177)升2.55%報3.62元，石四藥(02005)升0.8%報3.8元，潤藥(03320)升0.91%報5.55元，惟翰森製藥(03692)跌1.21%報17.92元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

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