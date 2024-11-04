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股票期權 | 港交所今推出每周股票期權，涉十隻港股包括騰訊滙控

04/11/2024

股票期權 | 港交所今推出每周股票期權，涉十隻港股包括騰訊滙控

 

　　港交所(00388)推出每周股票期權系列。該系列已取得證監會批准，今日推出供市場參與者交易。


　　港交所證券產品發展部高級副總裁David Lutz表示，港交所近年股本衍生產品市場表現強勁，今年香港衍生產品成交創多項新高，港交所於2019年推出每周指數期權，提供的產品包括恒生指數及恒生中國企業指數每周指數期權，每周指數期權增長強勁，現時其成交量佔整個恒生指數期權產品系列總成交量約35%，認為港交所的每周期權行之有效。

 

股票期權 | 港交所今推出每周股票期權，涉十隻港股包括騰訊滙控

港交所證券產品發展部高級副總裁David Lutz（吳仲賢攝）


　　他指出，是次適用於每周期權系列的股票期權合約，包括騰訊控股(00700)、美團(03690)、阿里巴巴(09988)、比亞迪股份(01211)、京東集團(09618)、港交所、中國平安(02318)、滙豐控股(00005)、快手(01024)及百度集團(09888)，又認為現時投資者對短期個股期權有更多需求，每周指數或股票期權具有更高效益、更精確以及更靈活的特徵，當中原因包括到期時間較短，期權金相對較少，亦能針對短期及特定時間的風險精準對沖，以及靈活選擇時間段較短的期權，毋須承擔長期期權的風險。


　　被問及未來會否擴大適用於每周期權系列的股票期權合約的範圍，他表示，港交所會持續評估相關情況，但現時並沒有就此設立時間表。


　　對於現時部分港交所股票期權與美股相比的買入與賣出價差較大，他表示，現時香港股票期權市場中有29家莊家(Market Makers)，認為在該市場中存在大量莊家，而香港相關莊家的報價責任與美國相比更為嚴格，對相關莊家的表現充滿信心，亦在市場上取得不錯的成績。

 

撰文：經濟通採訪組

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