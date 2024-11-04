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中國擴大免簽國家範圍，攜程飆逾半成仲有得升？

04/11/2024

　　中國擴大免簽國家範圍，增加挪威、芬蘭、丹麥、南韓等九國，令免簽國家增至29個。受消息刺激，內地最大在線旅遊平台攜程(09961)今早(4日)股價突破500元，飆逾半成高見527元，為表現最佳藍籌。值得一提，攜程今年第二季盈利按年大增5倍，本月中將公布第三季業績，不排除再帶來驚喜，現價應還有上升空間。

 

（攜程旅行網截圖）

 

中國對丹麥南韓等九國試行入境免簽　免簽國家增至29個

 

　　據外交部消息，為進一步促進中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、南韓持普通護照人員試行免簽政策。2024年11月8日至2025年12月31日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。

 

　　此前中國已對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡、澳洲、紐西蘭、波蘭、丹麥、葡萄牙、希臘、塞普勒斯和斯洛維尼亞等20個國家實施了單方面免簽政策。目前中國單方面免簽國家已增至29個。

 

攜程：免簽國家佔入境遊訂單近三成　回頭客愈來愈多

 

　　免簽政策及國際航班恢復等多重利好之下，今年上半年，攜程平台上入境遊訂單同比增長近2倍。今年1至10月，這些國家遊客佔中國入境遊訂單總量近三成，其中韓國、澳洲、德國、法國、西班牙排名靠前。從增速看，冰島、西班牙、意大利、斯洛伐克等排名靠前，同比增長3倍以上。


　　攜程研究院行業分析師王亞磊表示，除了北上廣深等熱門入境遊城市，成都、重慶、杭州、西安等更多城市也成為外國遊客入境遊第一站的新選擇。主要入境遊城市中，張家界、麗江、香格里拉、大同等城市增速較高。與此同時，外國遊客中的回頭客愈來愈多，從入境機票訂單來看，將近四分之一入境遊客今年兩次及以上來到中國。

 

攜程次季盈利按年增5倍　第三季業績令人期待

 

　　攜程將在11月18日公布第三季業績，市場普遍期待這份業績能持續顯示其強勁增長勢頭。投資者特別關注公司在國內及國際市場的表現，包括對東南亞和歐洲市場的擴展情況。而攜程在戰略層面的布局同樣值得關注，近年公司不斷加大對人工智慧和大數據的投入，以提升用戶體驗。

 

　　而攜程今年上半年收入達246.77億元人民幣，按年增長20.7%；盈利更按年大增103.32%，達81.45億元人民幣。其中第二季盈利為38.3億元人民幣，按年增5.07倍；收入為127.9億元人民幣，按年升13.5%，這一強勁業績表現不僅反映了攜程在旅遊市場復甦中的領先地位，也展示了其在提升服務質量和擴大市場份額方面的持續努力。

 

安信國際料OTA平台優勢放大　看好攜程出入境遊中長期潛力

 

　　安信國際此前發表研報指，2024年國慶假期國內旅遊收入為7008億元人民幣，符合此前預期，可比口徑下(即日均數據)同比增6.3%；國內旅遊人次為7.65億人次，同比增5.9%；旅遊收入及人次較2019年同期增7.9%及10.2%，人次的恢復快於收入。當前旅遊市場呈現出的新趨勢有：預訂視窗進一步縮短，錯峰出遊趨勢明顯；出境遊增速強勁，用戶目的地出現分化。

 

　　安信國際認為，新的旅遊趨勢對供給側的調整有一定參考價值，OTA(在線旅行社)平台運營側的敏捷度優勢將放大，看好攜程供給側優勢及出入境遊中長期潛力。

 

李偉傑：擴大免簽增市場期望　攜程業績若有驚喜可上破550元

 

中國擴大免簽國家範圍，攜程飆逾半成仲有得升？

（李偉傑facebook截圖）

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑指，攜程在旅遊平台中屬優質之選，公司成本控制一向較佳，而今次中國新增入境免簽的國家除有鄰近的韓國外，更不乏消費力強的歐洲國家。事實上，自疫情後復常，中國已不斷放鬆旅遊限制，增強市場期望，而內地民眾外出旅遊數字同樣強勁，攜程受惠其中，上季盈利已增長逾倍，第三季盈利按年增長幅度相信也不用擔心，惟要留意其按季增幅。其實，其股價走勢比港股強，早前就算出現調整，跌至20天線便見反彈，若今次業績帶來驚喜，應不難上破上次高位近550元。

 

　　攜程半日升5.89%收報526.5元，成交5.39億元。其他旅遊相關股亦普遍造好，同程旅行(00780)升2.06%報17.86元，中國中免(01880)升1.4%報54.25元，法拉帝(09638)升0.9%報22.5元，惟復星旅遊文化(01992)跌1.35%報3.66元。

 

中國擴大免簽國家範圍，攜程飆逾半成仲有得升？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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