港股 | 美國大選 | 押注選情可炒咩股？答案可能令港股投資者失望

美國大選波譎雲詭，來自民主黨的現任總統拜登從堅持參選到選擇「退位讓賢」，黨內同意改由副手賀錦麗出戰總統大選，而代表共和黨、捲土重來的前總統特朗普至今民望仍難估，為大選爭添多重不確定性。



兩黨候選人在政策上有不同取向，賀錦麗被視為拜登政策的接班人，坊間普遍認為其政策將延續拜登任內方針，在中東局勢上繼續主戰，對華方面則會保持現行明爭暗鬥狀況。相反若特朗普再次入主白宮，雖然中東戰事上有望主張議和，但其美國優先方針或將再次令環球經濟動盪。



早前《彭博》有分析預期，比起難以捉摸的特朗普，賀錦麗延續目前政策的方針將令中國能更穩定地推行重振經濟政策。分析提到，中美現行較穩定的關係，主要源於中國外交部長王毅與美國白宮國家安全顧問沙利文的定期低調會面，令兩國保持適度溝通；但當特朗普上台後，或許難再保持這樣的穩定溝通。分析最後更引述特朗普競選團隊高級顧問Brian Hughes說道，「一想到利用賀錦麗的弱點和無能中國就垂涎欲滴。」

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特朗普不穩定性或刺激金價，頂位難估

根據真金白銀的賭盤勝率顯示，特朗普在10月上旬開始勝率不斷上升，帶動他本人旗下美股上市的特朗普媒體(DJT)差不多時間開始由約16美元急升超過兩倍至約50元水平以上。



市場熱衷於尋找大選相關投資機會，其中金價備受關注。雖然金價受以色列及伊朗衝突帶動避險需求支撐升勢，但近期以色列攻勢轉趨溫和，金價依然強勢破頂，更逼近每安士2800美元，市場解讀為因特朗普上任後將為全球經濟帶來不確定性，變相加強資金避險需求。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，特朗普經濟行先，戰事不利營商環境，他上台後或更希望減少戰事，無論在俄烏或是以伊方面亦然，理論上會降低黃金避險需求，但特朗普的政策不穩定性或對金價產生利好。



不過，市場應留意有關利好利淡因素存在長短期之別，不宜將兩者混合為單一影響討論。



至於假若賀錦麗當選，連敬涵認為她將傾向延續目前的戰事，有較大機會支撐金價向上。



他總結道，金價目前正在破頂，何時見頂難以估計，但料能在選前保持升勢，不過後續就要等大選結果出爐。

比亞迪墨西哥設廠，進可攻退可守

淡馬錫投資總監Rohit Sipahimalani早前指出，假如特朗普勝選將會令美元轉強，並損害新興市場，為進口關稅會帶來更高不確定性，結果對整個美國以至全球都會不利。今年內美國宣布對多項中國進口產品上調關稅，包括晶片、太陽能電池以至電動車，其中電動車關稅由25%大幅提高至100%，儘管目前並未有太多中資電動車企進入美國市場，但極高關稅已近乎堵塞中國製電動車駛入美國市場的前路。



早前比亞迪(01211)傳出計劃於墨西哥設廠，但後來再傳公司暫時剎停有關計劃，希望美國大選塵埃落定後才再考慮設廠計劃。連敬涵指美國對電動車的極高關稅早已令中資車企無心戀戰，因此即使後續何人上任並再提高電動車關稅，都難會再起到作用。他指出，獲特斯拉創辦人馬斯克支持的特朗普上台可能延續高關稅政策，而就算賀錦麗上台也未必減收。不過，他並不認為特朗普上台就等於比亞迪會放棄墨西哥設廠計劃，因為比亞迪選址墨西哥有更重要戰略意義，除了比鄰美國市場，亦相對靠近南美市場，若美國市場無望，轉移南下亦大有作為，因此墨西哥設廠對比亞迪而言為「進可攻（美國），退可守（南美）」。

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中國光伏業未必要靠美國，憧憬行業見底

近期港股光伏股熱炒，消息一浪接一浪，美國大選前傳出，美國商務部正考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅及反補貼稅，涉及某些小型、低瓦數、離網晶硅光伏電池等等。相對特朗普曾直言「全球暖化是騙局」，賀錦麗所屬民主黨一向在環保政策上有更多著墨，但連敬涵不認為賀錦麗勝出後便一定會落實降低中國製光伏產品關稅，因為中國是光伏產品最大出產國，假如推行光伏能源政策即意味要與中國合作，這並非兩黨願意向選民展現的一面，令民主黨就算有意都難以推進光伏項目。



然而即使美國大選未能為中資光伏行業增添機遇，連敬涵認為單靠內地都可以為光伏行業帶來曙光。發改委等六部門10月30日發布《關於大力實施可再生能源替代行動的指導意見》，當中提出要加快推進大型風電光伏基地建設等等措施，為近年來罕見的推動可再生能源政策方針。他認為這就證明行業基本即將邁向改善，而目前硅料價格亦有望止跌靠穩，相信光伏行業經已見底。

特朗普或惹經濟不穩，賀錦麗勢累全球坐艇

除了汽車以外，連敬涵維持一貫看法，認為無論哪一黨入主，對於中國的打壓力度都不會降低，即晶片、光伏以及生物科技方面都不會有太大鬆手空間。雖然市場普遍認為賀錦麗入主白宮將在經濟議題上有更大商討空間，但連敬涵提出，其實無論特朗普或賀錦麗當選，在經濟上都會出現隱憂。他提到，假如特朗普當選，其不穩定的經濟政策或會損害中國，以至其他國家的經濟利益，中國或會面臨更坐困愁城的境地。相反若賀錦麗當上美國總統，美國經濟勢將維持現狀，即現行半上不下地時不時面臨經濟衰退風險，若美國經濟持續弱勢，對於環球經濟都並非好事，結果就是誰人入主白宮都未必有利中國。

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

紫金股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒

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