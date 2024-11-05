百勝中國季績勝預期兼提高股東回饋，大行齊唱好股價急升可部署吸納？

在內地經營肯德基和必勝客等餐廳的百勝中國(09987)公布業績，第三季淨利潤按年升22%至2.97億美元，高於預期，派息16美仙，收入增5%至30.7億美元，創季度新高，另集團擬將2024至2026年間對股東回饋從30億美元提高50%至45億美元。百勝中國績後獲多間大行唱好，昨日(4日)股價已偷步升近半成，昨晚美股ADR升逾7%收報48.3美元，今早(5日)於港股再飆7%，可否部署吸納呢？

（百勝中國網頁截圖）

第三季淨利潤升22%派息16美仙 收入30.7億美元創季度新高

百勝中國截至9月30日止第三季淨利潤2.97億美元，按年升22%，勝預期的2.61億美元，而首三季淨利潤7.96億美元，升9%，派第三季股息每股0.16美元。第三季總收入增長5%至30.7億美元，為歷史最高季度，且略勝市場預期的30.5億美元，經營利潤增長15%至3.71億美元，每股攤薄盈利增長33%至0.77美元，經營利潤率擴大100個基點。惟季內同店銷售額按年跌3%，遜於預期的下跌1.99%，不過同店銷售額仍達去年同期水平的97%，較第二季的96%有所提升。同店交易量增長1%，連續第七個季度實現增長，至於系統銷售額同比升4%。

分部表現方面，肯德基第三季核心經營利潤3.62億美元，增加9%；總收入23.11億美元，升6%，創分拆上市以來的三季度新高。必勝客方面，第三季核心經營利潤5200萬美元，增加20%；總收入6.15億美元，升2%。另第三季淨新增門店438家，門店總數達15861家，其中肯德基門店11283家，必勝客門店3606家。

集團首三季累計總收入87.08億美元，增加2.6%。錄得淨利潤7.96億美元，增長9%，每股盈利2.04美元。首三季肯德基門店淨增987間，必勝客門店淨增293間，預計在未來幾年，在肯德基的淨新增門店中，加盟店的比例將逐步提升至40%至50%，必勝客則提升至20%至30%。

維持2024財年目標及指引 擬提高未來3年對股東回饋50%

此外，百勝中國計劃在2024至2026年間將對股東回饋的金額從30億美元提高50%，至45億美元，今年首九個月集團向股東回饋創紀錄的12.4億美元，包括10.6億美元的股票回購以及1.87億美元的現金股息。

另集團維持2024財年目標及指引，包括淨新增約1500至1700家門店，資本支出約在7億至8.5億美元之間，以及季度現金股息和股票回購的形式向股東回饋15億美元。

高盛：第三季盈利勝預期兼增股東回報 升目標價至460元

高盛發表研報指，百勝中國第三季純利再次勝預期，股東回報計劃亦從此前的30億美元，進一步增至2024至2026年間的45億美元，股價反應正面。雖然短期內中國消費市道仍未明朗，或對百勝中國第四季同店銷售復甦構成影響，但集團在供應鏈上有優勢，亦持續推出提升營運效率的措施，具有較強大成本控制能力，業務模式也具靈活性，正按計劃推進新店擴張模式，預期長遠可持續釋放增長潛力。估計其股息回報率可達約9%，為所覆蓋的消費行業股份中最高，將其港股目標價由437元升至460元，美股目標價亦升至59美元，評級「買入」。

野村稱，百勝中國第三季整體業績高出彭博預期，其中集團營業利潤及核心營業利潤較市場預期高出約7%，主因其餐廳利潤率富有彈性、一般管理費用節省，再加上集團進一步强化其股東回饋計劃，宣布在2024至2026年額外增加股東回饋15億美元，這將進一步支持其股價。同時，因「特許經營」措施深化滲透，肯德基及必勝客的同店銷售趨勢在第三季略有改善，跌幅收窄至2%及6%。綜合而言，百勝中國的均衡增長值得更多認同，將目標價由365.82元升至415元，維持「買入」評級。

花旗：第三季營業利潤勝預期 增量現金回報帶來驚喜

花旗指，百勝中國第三季營業利潤超出預期5%，由於集團過去幾個季度餐廳利潤率一直受壓，其第三季業績的良好表現應可減輕市場對行業競爭的疑慮。集團宣布2024至2026年將股東資本回報目標從之前的30億美元增至45億美元，增量現金回報為股東帶來驚喜，並顯示公司對其長期增長潛力充滿信心，維持其美股「買入」評級，目標價58.8美元。

里昂表示，百勝中國第三季經營溢利增長15%遠勝該行預期，同店銷售跌3%屬意料之中，平均消費額跌幅收窄為積極訊號。管理層預計特許經營店的佔比會上升，令該行有信心其單店銷售復甦不會因在不受歡迎地點開設新店而受到稀釋，這也將導致資本支出的降低和股東回報的提升，將其美股目標價由48美元升至57美元，維持「跑贏大市」評級。

大摩：第三季利潤率令人驚喜 美股目標價升至57美元

摩根士丹利指，百勝中國第三季利潤率令人驚喜，其關鍵舉措「紅眼計劃」以及自動化系統等，均有效帶動今年第三季的利潤增長，相關成本效益是長期可持續，預期是次業績將支持市場對公司長期執行力和利潤潛力的信心，預計未來數季的營業利潤率將會上升。考慮到業績及公司最新的股東回報計劃和更大的回購計劃，將其2024至2026年每股盈利預測上調4至7%，目前估值看起來很有吸引力，將其美股目標價由55美元升至57美元，予「增持」評級。

摩通表示，百勝中國第三季業績勝預期，核心經營溢利按年增18%；3年股東回報計劃金額獲上調50%，反映年度回報率8%；增設加盟店同時維持現有店舖擴張計劃，反映更快增長及較高的股本回報率，屬正面驚喜。預期市場將上調公司每股盈利預測，且對新舉措反應正面，暫時維持公司盈利預測，美股目標價35.5美元，維持「中性」評級。

黃瑋傑：業績有驚喜利潤率有改善 370元可吸先看400元

今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指百勝中國業績有驚喜，在一眾中國餐飲股中最穩陣，相對於火鍋股，其在執行能力及品牌多元化都有優勢。另外，火鍋股一見經濟好就一窩蜂去開店，經濟不好就關店，這樣做其實很浪費資源，相反百勝中國就算於疫情期間仍貫徹執行增開新店計劃，截至9月門店總數已達15000多間，中期目標為兩萬間，按現時進度要達標指日可待。而其第三季收入達30.7億美元創季度新高，按年升5%，受惠新增門店及同店的銷售增長，其中系統銷售同店增長4%，新增門店則帶來7%增長。第三季亦淨新增438間門店，並開始有自營及加盟店，其中加盟店淨新增145間，佔淨新增門店約33%。在各品牌中肯德基佔門店數最多，有11200幾間，必勝客門店也有3600幾間。

黃瑋傑續指，百勝中國股價今年上半年有一段時間表現較差，因當時開店速度減慢，而利潤率可能受宏觀環境影響，表現亦差，但最近已見其開店速度加快，利潤率也有改善，第三季經營利潤同比增長15%至3.71億美元，經營利潤率有12.1%，同比增長100個基點，主要得益於餐廳利潤率，以及管理費用減少。股價方面，在季績公布後未必再有很大的催化劑，惟內地將集中針對餐飲派消費券。百勝中國今日出現一個上升裂口介乎365至374.4元，若往後見其回補一半，即回至約370元可買入，初步目標400元，355元止蝕。

百勝中國半日升7.1%收報386.2元，連升兩日，累升12.33%，成交3.3億元。其他內地餐飲股亦普遍造好，海底撈(06862)升0.87%報16.24元，九毛九(09922)升3.46%報3.59元，海倫司(09869)升6.69%報2.87元，奈雪的茶(02150)升4.7%報1.56元，呷哺呷哺(00520)升3.85%報1.08元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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