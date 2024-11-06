進博會效應機器人有景，概念股熱炒上海電氣再飆15%，邊隻仍可吼？

第七屆中國國際進口博覽會昨日(5日)於上海開幕，市場憧憬會上再有創新機器人發布，多隻機器人概念股近日熱炒，包括早前宣布收購機器人研發企業的上海電氣(02727)，今早(6日)再飆逾15%，近3日累升75%，優必選(09880)亦落鑊，今早升逾6%，哪一隻仍可吼？

（Elia攝）

進博會昨上海開幕 據指中國館將亮相多款機器人

第七屆中國國際進口博覽會將於昨日(5日)起至10日在上海舉辦，消息指中國館內將會亮相多款未來機器人。今年4月北京人形機器人創新中心發布「天工」機器人，「天工」身高163厘米，體重43公斤，能夠以每小時6公里速度穩定奔跑。隨後再於6月發布「天工1.1PRO」，8月2024世界機器人大會上又再發布「天工1.2 MAX」，速度更快且續航更長。機器人概念再獲市場關注。

昨日上海進博會上已展出超過400項新產品、新技術、新服務，包括日常生活、汽車以及智能製造等。昨午採購商上海諾銀機電科技有限公司與參展商HIWIN GmbH簽署價值5000萬美元的採購訂單，標誌著第七屆進博會上海交易團「首單」成功落地青浦。

上海電氣擬買發那科機械人業務 作價30.8億人幣

（上海電氣網頁截圖）

上海電氣近日熱炒注資機器人業務，上周內媒報道，集團擬以現金方式從控股股東上海電氣集團收購寧笙實業100%股權，交易價格達30.82億元人民幣，而寧笙實業旗下核心資產為上海發那科機器人有限公司。上海電氣早前指，寧笙實業為工業機器人相關業務持股管理平台，持有發那科機器人50%股權和發那科國貿25%股權，上半年按所持發那科機器人股權的投資收益約1.78億元人民幣。

惟值得一提，上海電氣日前公布業績，今年第三季純利約1.57億元人民幣，按年跌32%；營業收入267億元人民幣，升5.7%。首三季純利7.58億元人民幣，跌7.7%；營業收入766億元人民幣，跌2.3%。

優必選新一代工業人形機械人Walker S1進入車廠實訓

另外，早前《澎湃新聞》報道，優必選(09880)近日發布的全新一代工業人形機械人WalkerS1已進入比亞迪等汽車工廠實訓，並首次實現了與L4級無人物流車、無人叉車、工業移動機器人和智能製造管理系統協同作業。今年以來，優必選已先後與東風柳汽、吉利汽車(00175)、一汽等品牌合作，其人形機器人有望進一步落實商業化。

不過，優必選於上月22日因相關消息炒高20%後，盤後即發配股公告抽水。當日公司透過配售代理，配售最多506萬股新H股，佔擴大後股本1.19%，每股配售價86.18元，較前收市價107.7元折讓19.98%，集資4.36億元，淨額4.08億元，擬為產品不斷優化和迭代及未來於全球市場的大規模商業化補充資金，同時擴大其股東及資本基礎的機會。

陳鳳珠：行業仍處「燒錢」階段 惟優必選可小注長線吸納

（陳鳳珠）

今日《開市Good Morning》節目請來獨立股評人陳鳳珠，她指上海電氣已有些過度炒作，而今日因其A股熱炒，港股也跟上，但升越4元後要小心，隨時有獲利盤出現。該股近日股價上升時成交也大增，因有成交配合炒作熱潮可能未完，之前若已追入，4元以上可逐步減持，始終其前三季業績表現麻麻，而收購了一個機械人產業鏈後，無論公司如何部署、何時推出機械人及應用於哪方面，都需要「燒錢」研發，對現有業績幫助不大，相信要到真正推出機械人，與其業務有協同效應，助其減低成本，才可見到基本面改善，現在則以炒概念為主，未獲基本面實質支持。

至於優必選，陳鳳珠指，公司一向專注做機械人相關業務，現時亦開始推出解決方案，往後此部分對其收益應會有一定支持，公司後續亦有很多部署，包括超級智慧工廠明年會試投產，對未來前景可能會看得較樂觀。不過，整個行業仍處於「燒錢」階段，一日未見有量化機械人去增加收益，未必有太多資金願意於此時買入。優必選股價雖沒如上海電氣般炒高，但近幾日亦拾級而上，當然也可提早部署，於現價小注吸納，待其明年試投產或製造更多機械人並與不同行業的企業合作時見到收益增加，但可能要到明年業績才有些少反映。另外，地平線機器人(09660)新上市不久，手頭資金會多一些，可能未來一兩年發展會稍為加快，回至5元以下也可小注吸納，但也要持有較長時間才見到結果。

機器人概念股今早普遍繼續上升，上海電氣半日升15.76%收報4.04元，連升3日，累計升幅74.9%，成交19.04億元。優必選升6.12%報109.2元，連升4日，累計升幅16.92%。另第四範式(06682)升9.24%報37.85元，連升9日，累計升幅83.74%。九方智投控股(09636)升30.37%報21.85元，連升3日，累計升幅44.51%。微創機器人-B(02252)升5.79%報9.86元。地平線機器人則跌1.38%報5.02元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》陳鳳珠分析，請按此

其他機械人概念股相關新聞：

《中資異動》上海電氣(02727) 漲逾兩成，現報4.2元

《中資異動》進博會期間機械人概念逆市續炒，上海電氣再飆12%

林世雄：低空經濟大有可為，必需與大灣區互聯互通

【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點？一探各地獨特及吸引之處！► 即睇