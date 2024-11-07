銀娛績後獲花旗唱好股價飆逾4%，濠賭股可以點揀？

銀河娛樂(00027)公布業績，第三季淨收益按年升11%至106.7億元，經調整EBITDA升6%至29.4億元，集團表示，本季將舉辦一系列演出和娛樂活動，又宣布澳門銀河嘉佩樂於明年中開業，並將繼續推進第四期工程。花旗指銀娛季績勝預期，予目標價62.5元，銀娛今早(7日)升逾4%至約36元。值得一提，澳門日前公布10月賭收按年升6.6%至207.9億澳門元，勝市場預期，並創逾4年半單月新高，濠賭股看來值得吸納，可揀買哪一隻？

（銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖）

銀娛第三季淨收益按年升11% 經調整EBITDA升6%

銀河娛樂公布，截至2024年9月底止第三季公司錄得淨收益按年上升11%至106.7億元，但按季下跌2%；經調整EBITDA則按年升6%至29.4億元，按季下跌7%，其中因淨贏率偏低導致經調整EBITDA減少約1.65億元。淨贏率正常化後，經調整EBITDA為31.05億元，按年升7.4%，按季跌2.8%。至於過去12個月集團經調整EBITDA為118億元，按年升68%，按季升1%。

集團第三季博彩收益總額為102億元，按年升16%，按季跌2%。中場博彩收益總額為84億元，按年升13%，按季升1%。貴賓廳博彩收益總額為11億元，按年升35%，按季跌21%。角子機博彩收益總額為6.66億元，按年升35%，按季升1%。季內「澳門銀河」的經調整EBITDA為26億元，按年持平，按季跌8%。澳門星際酒店的經調整EBITDA為3.96億元，按年升14%，按季升2%。「澳門百老匯」的經調整EBITDA為1100萬元，對比去年第三季為虧損1400萬元，今年第二季為800萬元。

銀娛：資產負債表保持穩健 本季將舉辦一系列娛樂活動

銀娛主席呂志和表示，國慶黃金周假期澳門入境旅客總數達99.31萬人次，7天期間每日平均旅客入境人數達到疫情前2019年同期約102%，澳門整體酒店的平均入住率達95%。公司的資產負債表繼續保持穩健及高流動性，現金及流動投資淨額為274億元。公司已於10月派發每股0.5元的中期股息，股息反映公司對澳門和集團的長遠前景繼續充滿信心。公司將繼續推進澳門銀河嘉佩樂的內部裝修及第四期工程，第四期將聚焦於非博彩業務，主要針對娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩。

對於第四季業績展望，銀娛表示，已規劃好在本季度舉辦一系列的演出和娛樂活動，包括音樂會、脫口秀、歌劇和體育賽事，其中一項是UFC(終極格鬥冠軍賽)格鬥之夜，集團相信將會非常受歡迎。另集團提到，澳門銀河已打造全新的高端角子機區並於9月底投入使用，集團也會繼續部署在旗下度假村使用電子娛樂桌，並預計於今年底完成全面配置。集團又宣布，澳門銀河嘉佩樂於明年中開業；另繼續提升銀河國際會議中心、銀河綜藝館、澳門銀河萊佛士和澳門安達仕酒店之業務。

花旗：銀娛第三季業績勝預期 予目標價62.5元

花旗發表研報指，銀娛第三季收入按年升11%至106.7億元，經調整EBITDA升6%至29.4億元，勝預期。公司管理層正在探討在澳門星際酒店進行重大升級，包括主要賭場大堂、大堂到達體驗，以及餐飲選擇。而澳門銀河嘉佩樂的裝修進展順利，以非博彩為主的第四期也在推進中。管理層重申，17層高的嘉佩樂預計明年中開業，包括100間空中別墅和套房。管理層強調，重點是第四期的發展，該計劃將包括多個在澳門全新的高檔酒店品牌，以及最多可容納5000人的劇院、廣泛的餐飲和零售設施、非博彩便利設施、園藝、水上度假區和賭場。第四期預計將於2027年完成，總開發面積約為60萬平方米。

花旗又提到，管理層稱影星劉德華於黃金周期間在銀河綜藝館舉行的演唱會吸引了額外的客戶，並相信2024年第四季的終極格鬥冠軍賽(UFC)也會受到歡迎。銀河澳門在9月底開設了一個新的高限額博彩區，管理層表示，集團將繼續推出智能賭枱，並重申將於2024年底推出全面的指引，予「買入」評級，目標價62.5元。

金沙第三季經調整EBITDA跌7.3% 冀來年恢復派發股息

金沙中國(01928)日前亦已公布業績，根據美國公認會計原則，其第三季淨收益總額按年減少1%至17.7億美元，淨收入升16%至2.68億美元，經調整物業EBITDA跌7.29%至5.85億美元。其控股股東LAS VEGAS SANDS CORP表示，希望金沙能夠在來年恢復派發股息。花旗維持金沙「買入」評級，視為澳門博彩股首選之一，目標價由25.8元上調至26.3元。花旗指，縱使澳門倫敦人項目處於翻新工程高峰，金沙第三季EBITDA按季升4%，較市場共識高7%，預期金沙EBITDA在倫敦人酒店恢復營業下，在2025年第二季前加速復甦。另管理層表明可能在明年恢復股息，該行料明年派息每股0.75元，意味股息率4%。

美高梅(02282)及永利澳門(01128)早前亦已放榜，其中美高梅第三季經調整物業EBITDAR按年增長4.97%達2.37億美元，而頭9個月經調整物業EBITDAR達8.32億美元，增長37.5%；第三季收益淨額為9.29億美元，按年增加14%，而頭9個月收益淨額達30.04億美元，增長38.3%。永利澳門第三季經營收益為3.52億美元，按年增長19.32%；經調整後的物業EBITDAR為1.006億美元，增長29%。另今年頭9個月錄得經調整後的物業EBITDAR為3.34億美元，增長57.18%。

澳門10月賭收升6.6%勝預期 高盛：澳門博彩行業估值仍不高

另外，澳門博彩監察協調局近日公布，澳門10月博彩收入207.9億澳門元，按年升6.6%，是2020年1月以來單月最高，並高於市場預期的6%；按月則增近20.5%。今年首10個月博彩收入1901.4億澳門元，按年升28.1%。

高盛發表研報指，澳門10月賭收按年增7%至208億澳門元，達到2019年水平的79%。預計澳門賭收其後將減慢至按年持平，或按傳統季節性因素計算，預計日均賭收介乎5.6億至6.3億澳門元。展望未來，投資者可能會留意國家主席習近平會否於12月20日訪澳出席澳門回歸祖國25周年慶典及行政長官任命儀式，因為根據過往經驗，11月下旬開始的總遊客人數將會受到短暫影響。此外，內地會否推出其他政策支持澳門亦受到市場關注。展望明年，除銀娛外，大部分澳門博彩營運商在擴建或升級方面的資本開支有限，該行業的估值仍然不高，維持銀娛、金沙中國(01928)、澳博(00880)及新濠博亞( MLCO.US)「買入」評級。

陳樂怡：澳門博彩業復甦料持續 銀娛業績符預期可分注吸納

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，澳門博彩行業10月開局理想，十一黃金周假期後賭收表現仍然不錯，隨著內地可能再推出刺激經濟措施，相信對出境遊會有幫助，加上11月有澳門格蘭披治大賽車舉行，行業11月表現應會繼續向好，不過要留意習近平可能於12月訪澳出席回歸慶典，到時或會有交通管制，對遊客人數帶來一些影響。不過，總括而言，行業復甦料可延續，而博企為了吸客投入的成本及補貼也已見下降，轉趨理性，更專注往後物業項目落成，料月度賭收可繼續向好。再者，若大市表現好轉，濠賭股此類高Beta股份反彈力會較強，事實上現時其估值也偏低。

至於應揀買哪隻賭股？陳樂怡指，龍頭博企市場份額近期已見回升，市場關注度提升，其中銀娛業績符合預期，7、8月市場份額有所上升，明年又有物業陸續落成開業，本季也將舉辦一系列活動吸客，料可帶動客流及非博彩收入增加。此外，銀娛資產負債表保持穩健，是較早恢復派息的賭股，公司現金流強勁，派息方面不用擔心。近幾日市場對消費股會有炒作，銀娛股價有條件追落後，現價可分注吸納，惟40元料有較大阻力。至於金沙，其股價早已跑贏其他賭股，暫仍以銀娛為首選。

濠賭股今早全線造好，銀娛升4.34%收報36.1元，成交3.51億元。金沙升1.22%報20.75元，美高梅升1.2%報10.12元，永利澳門升1.38%報5.89元，新濠(00200)升2.02%報5.05元，澳博(00880)升2.56%報2.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇