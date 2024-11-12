海外鋰礦或擴大減產鋰價連日急升，贛鋒天齊仲有反彈空間？

隨著鋰價持續下跌，海外鋰礦可能擴大減產，短期鋰行業供過於求情況或有望改善，內地鋰價近日回升，廣期所碳酸鋰期貨主力合約繼昨日(11日)漲超4%，今早(12日)一度再升逾4%，突破82500元人民幣/噸，加上自特朗普勝出美國大選後其最大支持者馬斯克旗下特斯拉(Tesla)連日暴漲，隔晚急升近9%收報350美元，內地兩家鋰業巨頭贛鋒鋰業(01772)及天齊鋰業(09696)亦連日急升，今早曾齊再飆一成，惟其後升幅大為收窄。有券商指鋰價已超跌，鋰板塊有望反彈，但贛鋒及天齊業績暫未見明顯改善，反彈空間還有多少呢？

（截自贛鋒鋰業網頁）

中信期貨：供需改善短期支撐鋰價 惟12月後淡季或更淡

中信期貨認為，碳酸鋰價格上漲，一方面是由於需求表現強勁超預期，另一方面是由於部分海外礦企三季報下調未來生產指引，促進利多情緒的發酵。目前正值需求旺季，碳酸鋰市場供需有所改善，需求當前表現仍較強，10月新能源汽車產銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%。11月因搶出口等因素排產維持較好，但可能會加劇淡季需求減弱預期，壓制遠期需求。供應方面，周度產量來看國內碳酸鋰產量維持平穩，海外礦山陸續公布三季度財報，第三季鋰價下跌導致海外部分鋰礦下調未來生產指引，一些礦企出售資產來回籠資金。另國內碳酸鋰社會庫存近兩月持續去化，供需改善狀態持續，鋰價有短期支撐。

中信期貨又指，當前需求保持強勁疊加海外鋰礦減產預期，促使鋰價大幅反彈，不過此時過高的需求預期可能會造成12月以後淡季更淡的情況。由於遠期過剩預期不改，且特朗普當選影響市場情緒，價格又存在明顯壓制，預計接下來1至2周鋰價維持寬幅震盪。

國泰君安期貨指，當前鋰價偏強的主要原因是需求回暖帶動的估值修復。從需求端看，新能源車以舊換新政策疊加儲能年終併網效應，推動下游需求上行，11月電芯、正極材料和電解液排產均環比增長，強於前期預期。供給端方面，10月澳大利亞鋰礦發貨量回落，未來供應趨緊，預計11月碳酸鋰市場將出現供需缺口。

中信證券：海外鋰礦擴大減產鋰價已超跌 鋰板塊有望反彈

中信證券發表研報稱，今年第三季鋰價下跌導致海外鋰礦擴大減產，部分礦企出售資產回籠資金。澳洲鋰礦已經開始虧損現金，後續不排除有更多鋰礦減產，因此下調2026年鋰行業供應過剩量為2.5萬噸，短期鋰行業基本面已經改善，當前鋰價已經超跌，疊加鋰股票的「搶跑」效應，鋰板塊有望反彈。

華泰證券表示，部分低成本礦山的擴產及新增項目建設依舊如期進行，鋰長期供給過剩格局大概率延續，但由於目前精礦價格已接近Mt Marion、Wodgina等澳礦成本線，疊加非洲礦山2024年通過提升礦石入選品位降本的方式或難持續，2025年碳酸鋰低價能否觸發礦山減產或是供需格局是否出現修復拐點的關鍵，2025年鋰價或仍將震盪尋底，靜待海外礦山出清。

贛鋒第三季純利按年跌25% 惟中金升目標價至25.01元

另值得一提，贛鋒鋰業及天齊鋰業早前已公布業績，其中贛鋒截至9月30日止第三季純利約1.2億元人民幣，按年跌24.9%，扣除非經常性損益之虧損1.9億元人民幣，營業收入43億元人民幣，跌42.5%。首三季虧損6.4億元人民幣，去年同期純利60億元人民幣，扣除非經常性損益之虧損3.6億元人民幣，營業收入139億元人民幣，跌45.8%。

中金稱，贛鋒鋰業第三季業績符合預期，內地鋰價下降導致其收入下降，不過精礦價格下降以及高價庫存消耗有利於公司控制成本。另外，馬里鋰礦項目投產在即，自有礦增量加速釋放，贛鋒自有資源項目在明年將迎來釋放增量的轉捩點，有望帶動公司的資源自給率從今年的31%提升至明年的39%，維持其今明兩年盈利預測不變，由於公司自有資源項目放量進度順利，因此上調目標價7%至25.01元，維持「跑贏行業」評級。

里昂指，贛鋒鋰業第三季自一年來首次錄得盈利，雖然增速低於預期，主要受到鋰價波動帶來的資產減值所影響，預計公司在今年餘下時間內的定價環境仍面臨挑戰，不過公司在能源儲存系統(ESS)的電池業務增長或會加快，而鋰輝石定價在明年亦有望改善，因此將其目標價從18.4元上調至20元，維持「持有」評級。

天齊第三季盈轉虧5億人幣 大摩：虧損按季收窄符預期

天齊鋰業第三季虧損約4.9億元人民幣，去年同期純利16億元人民幣，扣除非經常性損益之虧損5億元人民幣，營業收入36億元人民幣，按年跌57%。首三季虧損57億元人民幣，去年同期純利81億元人民幣，營業收入100億元人民幣，跌70%。集團此前已發盈警，指虧損因受鋰產品市場波動的影響，去年第四季至今年第三季，鋰產品市場價格呈大幅下滑趨勢，其鋰產品銷售價格及毛利較去年同期大幅下降。此外，聯營公司SQM今年首季在智利被判須繳11億美元所得稅，導致首三季業績預計將大幅下降，因此確認對SQM的投資收益預計大幅下降。

摩根士丹利稱，天齊鋰業第二季蝕13億元人民幣，第三季虧損收窄，大致符合預期。公司管理層指，虧損的主因是高價的鋰輝石庫存，但表示有關影響正在減少。大摩認為，雖然速度較慢，但高成本庫存的影響正減少。不過，鋰和鋰輝石價格下跌，加上Kwinana工廠的高生產成本以及產能提升緩慢，仍是未來的挑戰，維持其「增持」評級，目標價24.3元。

陳政深：贛鋒短期或回至24元才再升 惟需求放緩鋰價難言見底

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

今日《開市Good Morning》節目請來艾德金融聯席董事陳政深，他指鋰電行業主題上有些改善，贛鋒鋰業股價於10月中時已啟動一個上升通道，穩步向上，短期內或略為回吐至24元左右才再上升，上方較大阻力為前高位28.3元。至於環球鋰價是否已見底回升，對此有些保留，始終鋰最大消費者電動車，以至手機或電子消費品，其需求增長正在放緩，對鋰價會有負面影響。鋰價未必會繼續下跌，但說到已見底回升仍言之尚早，相信未能為鋰業股提供動力。其實若拉遠圖表至2023年或之前來看，贛鋒仍維持向下趨勢，恐未真正打底，雖然短線仍有上升空間，但中長線向下趨勢未扭轉。

陳政深又指，贛鋒明年業績能否改善難料，始終環球消費品或整體鋰業需求仍然很疲弱，而且變數很大，尤其是各國對電動車使用的政策有機會出現趨勢上轉變，車廠亦正留意歐盟及美國政府是否仍有決心到2030或2035年全面使用電動車，似乎有些車廠也正尋求EV以外的新能源解決方案，包括混能汽車，而混能車所使用的鋰遠少於純電動車，自然會影響鋰業股往後業績。

贛鋒半日升3.73%收報25.05元，連升3日，累升10.84%，成交6.97億元。天齊升2.97%報29.5元，連升兩日，累升8.46%，成交1.48億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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