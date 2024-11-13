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雙11 | 聯想海爾智家雙11銷售報捷逆市造好，比阿里京東更值博

13/11/2024

　　有史以來歷時最長的內地「雙11」購物節落幕，戰報相繼出爐，阿里(09988)及京東(09618)兩大電商照例沒公布總銷售金額，淘寶天貓只表示成交額破億元人民幣品牌增46.5%創新高，京東則指購物用戶數增20%，兩隻股份近兩日照樣跟隨大市下跌。另邊廂，聯想(00992)及海爾智家(06690)同樣於雙11報捷，股價今早(13日)反而逆市造好，其中聯想今年雙11全網銷售額突破86億元人民幣，多款AI產品都很受歡迎，而有「以舊換新」國家補貼加持的海爾智家則已連續13年全網第一，這兩隻股份可能更值博。

 

（聯想官網截圖）

 

聯想雙11銷售額突破86億人幣　多款AI產品受歡迎

 

　　數據顯示，聯想於今年雙11購物節期間(10月14日晚上8時至11月11日)全網銷售額突破86億元人民幣。在京東電腦數碼競速榜上，聯想在筆記本、遊戲本及輕薄本等多個品類中榮登榜首，共獲20個榜單冠軍。聯想推出的多款產品如拯救者Y9000P 2024 AI元啟版、ThinkPad T14p AI 2024元啟版以及motorazr 50 Ultra AI元啟版等，成為市場爆款。產品均配備個人智能體「聯想小天」，能夠提供個性化推薦及語音識別等多種AI服務。

 

　　雙11期間，聯想在AI手機領域也取得顯著成績。聯想moto在京東手機競速排行榜中獲得新銳品牌累計28小時銷售額冠軍。尤其是聯想moto razr 50系列，成功奪得天貓雙11折疊屏手機熱銷榜、抖音平台手機行業熱賣榜小折疊單品銷售額榜雙榜單第一名。國際數據公司(IDC)數據顯示，今年第二季，聯想moto成為豎向折疊屏手機全球市場佔有率第一的品牌，市場佔有率達30.8%。

 

　　另IDC近日發布季度跟蹤報告顯示，第三季內地平板電腦市場出貨量達到768萬部，按年增長9.3%，連續三個季度實現出貨量正增長，其中消費市場年增9.6%，商用市場年增6.3%。依各廠商第三季表現來看，華為位列中國平板電腦市場份額第一，佔36.7%，接續為蘋果、小米(01810)、榮耀、聯想，市場份額分別為26.2%、11.3%、7.3%、6.8%。

 

海爾雙11連續13年全網第一　冰箱洗衣機等多品類銷量第一

 

　　另外，每年雙11都是家居、家裝、家電行業的爆發期，加上今年有國補加持，消費暖風吹進了直播間，家電家居產品成交更加火熱。據官方數據統計，截至11月11日24時，海爾智家實現了連續13年全網第一，包含多品類第一、多渠道第一、高端第一、口碑第一、大家電直播間第一等多個成果。在品類方面，其冰箱、冷櫃、洗衣機、熱水器等多品類銷量全網第一；在渠道方面，其在天貓、京東、抖音等多渠道，位居全網第一；在高端層面，卡薩帝萬元+高端家電市場份額，全網第一；在用戶口碑上，高踞京東家電競速榜服務口碑榜TOP1，天貓、京東用戶好評率超99%。

 

　　海通證券此前指，在國內市場方面，公司產品及品牌矩陣完善，高端市場優勢明顯，公司今年第四季將有效受益於國補推動下的需求提振。海外市場方面，公司歐美市場穩步提升份額，新興市場加強渠道及供應鏈建設，持續擴張全球業務布局。

 

聯想海爾智家雙11銷售報捷，股價逆市造好，比阿里京東更值博？

（海爾智家網頁截圖）

 

淘天雙11成交額破億人幣品牌增46.5%　京東購物用戶數增20%

 

　　電商平台雙11戰報亦已出爐，其中阿里旗下淘寶天貓表示，截至2024年11月11日24時，天貓雙11總成交額強勁增長，購買用戶規模創紀錄，589個品牌成交額破億元人民幣，按年增長46.5%創新高，蘋果、海爾、美的、小米等45個品牌成交額超10億元人民幣。

 

　　京東數據顯示，雙11期間購物用戶數按年增長超20%，採購直播訂單量增長3.8倍，超1.7萬個品牌成交額增長超5倍，中小商家成交額增長超2倍。另快手(01024)電商雙11從10月12日至28日，半程銷售額同比增長超200%，破百萬銷售額的直播間超1300個，同比增長超200%的商家超5萬。

 

何啟俊：聯想9.3元海爾26.5元可吸　同受惠行業復甦

 

雙11 | 聯想海爾智家雙11銷售報捷逆市造好，比阿里京東更值博

（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊指，雙11相比全年銷售只佔很短時間，對個股股價提振作用本就有限，始終仍要看長線基本面。內地整體消費仍有待復甦，京東及阿里等電商產品涉及很大範圍，加上兩隻都屬重磅股，在近期市場氣氛轉弱下，股價料仍疲弱。雖然雙11表現對聯想及海爾智家同樣刺激有限，但它們都受惠本身行業復甦，後者更獲國策支持，都可吼位吸納。

 

　　何啟俊續指，儘管環球個人電腦出貨量於第二季按年略為下跌，結束連續三季增長，惟在AI PC(人工智能電腦)帶來的新需求下，料明年出貨量會有較明顯增長，對行業復甦前景仍然樂觀，而聯想股價過去一段時間主要於9至12元上落，可於9.2元或9.3元買入，上望11元以上。至於海爾智家，公司受惠內地以舊換新政策，而財政部於剛過去的人大會議期間亦有發聲，往後料再推新一輪財政政策，刺激內需政策方面，家電仍會是主要目標，海爾智家可受惠其中，其股價於100天線有頗大支持，可於26.5元買入，短線先上望32至33元。

 

　　聯想半日升2.22%收報9.68元，海爾智家升2.01%報27.9元，京東則跌2.57%報140.4元，阿里跌0.11%報90.45元，快手跌0.3%報49.9元，小米亦跌0.88%報28.2元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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