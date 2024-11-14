騰訊 | 季績勝預期大行齊唱好，股價逆市造好可以點部署？

騰訊(00700)昨日(13日)收市後公布業績，第三季經調整盈利按年升33%至598億元人民幣，遠勝市場預期，收入增8%至1672億元人民幣，符合預期，雖然以遊戲業務為主的增值服務收入只增9%至827億元人民幣，但其中本土遊戲收入增14%，營銷服務(前稱網絡廣告)收入則增17%，管理層又料年內回購金額會超過全年1000億元目標。儘管騰訊隔晚ADR向下，惟今早(14日)略為低開後很快就逆市倒升，公司績後獲多間大行唱好，其中不少更上調目標價，若想吸納應如何部署？

（騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料）



第三季經調整盈利按年增33%至598億人幣 收入增8%

騰訊截至今年9月底止第三季純利532.3億元人民幣，按年升47%、按季增12%；每股基本盈利5.762元人民幣。非國際財務報告準則盈利598.13億元人民幣，按年增長33%、按季升4%，遠勝市場預期的543.7億元人幣；非國際財務報告準則每股基本盈利為6.475元人民幣。期內收入按年增長8%至1671.93億元人民幣，符合市場預期；經營盈利533.33億元人民幣，較去年同期重列的443.48億元人民幣，按年升20%。

另騰訊今年首三季純利1427.49億元人民幣，按年升62%；每股基本盈利15.346元人民幣。非國際財務報告準則盈利1673.91億元人民幣，按年增長46%；非國際財務報告準則每股基本盈利17.995元人民幣。期內收入按年增7%至4878.11億元人民幣，經營盈利經重列後按年增32%至1566.21億元人民幣。

第三季增值服務收入升9% 本土遊戲收入增14%

不過，騰訊在市場最關注的遊戲業務方面未及市場預期，第三季增值服務業務收入按年增長9%至827億元人民幣，較上季提速3個百分點惟仍遜預期，早前多間大行包括摩通、野村、中金、花旗等，均預期該業務第三季有一成以上增長。其中國際市場遊戲收入145億元人民幣，按年增長9%，按固定匯率計算則增長11%；本土市場遊戲收入按年增長14%至373億元人民幣；社交網絡收入按年增長4%至309億元人民幣。

另外，自「網絡廣告」更名為「營銷服務」業務收入按年增長17%至300億元人民幣，金融科技及企業服務業務收入則按年增長2%至531億元人民幣。於9月底止，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數按年增3%至13.82億；QQ的移動終端月活躍帳戶數微升0.7%至5.62億；收費增值服務註冊帳戶數增9%至2.65億。此外，季內分佔聯營公司及合營公司盈利淨額60.19億元人民幣，按年增長187%。

騰訊：年內回購金額料超全年千億目標 與淘寶合作效果滿意

此外，騰訊第三季以總代價約359億元購回合共9489.74萬股股份。購回的股份其後已被註銷；進行回購旨在長遠提高股東價值。每股購買代價介乎365.2元至414.2元。總裁劉熾平出席分析員會議表示，目前已完成略多於900億元回購，相信今年實際回購金額會超過1000億元的目標，展望明年希望與股東分享價值，也有能力向股東返還現金。

另劉熾平指，騰訊在過去具相當挑戰性的宏觀經濟環境下，保持收入增長，冀能夠續保持勢頭，業績驅動因素包括高質量收入佔比增加，同時釋放營運槓桿，帶動經營利潤表現，而內地早前推出的經濟刺激措施令人鼓舞，從長遠來看，內地經濟復甦肯定會加速。

劉熾平又稱，近月中國遊戲在全球範圍取得成功，包括《黑神話︰悟空》、《PUBG Mobile》等，認為這是一種結構性趨勢。他稱騰訊政策是繼續讓擅長開發玩家對戰遊戲的內部工作室發揮自己的優勢，同時投資於擅長故事導向遊戲的工作室。騰訊管理層又提及，與阿里巴巴(09988)旗下電商平台淘寶互聯互通，能為支付帶來更多收入，暫時對合作效果非常滿意，惟要一段時間觀察最終發揮多大作用。

（資料圖片）

花旗：看好今季及明年遊戲收入增長 維持目標價573元

花旗發表研報指，騰訊第三季業績穩健，受惠於遊戲收入重新加快增長；營銷服務持續軌跡，而部分被金融科技、音樂或遊戲直播疲弱所抵銷。預期基於本地及海外遊戲總收入穩健增長，今年第四季及明年上半年遊戲收入仍錄雙位數字增幅。



花旗又稱，透過利用騰訊大語言模型促進內容和廣告物料的標記和分類，由於廣告客戶小程序閉環廣告需求的增長趨勢及微信搜索的採用率增加，料騰訊在線廣告收入續跑贏同業。儘管近期的刺激政策效果需時反映，但管理層對長期經濟前景看法具建設性，並盡力在其可控制的範圍內交出佳績。花旗微調騰訊財務預測，包括2024至26年收入預估下調0.6%至上調0.2%，同期盈利預測則上調3.1%至3.9%，維持目標價573元及「買入」評級，首選股看法不變。

麥格理：多元化收入來源能帶來持續增長 升目標價至562元

麥格理指，騰訊第三季總營收按年升8%；經調整淨利潤為598億元人民幣，分別超出該行及市場預期15%及11%。騰訊仍是優質的防禦性選擇，多元化的收入來源未來應能繼續帶來持續增長，利潤率亦將擴大。而騰訊第三季遊戲營收按年升12%，高於第二季的9%，主要受惠於穩定的常青遊戲及具有常青潛力的新遊戲。另外，騰訊第三季遞延收入增長速度由15%加速至20%，意味中國和海外遊戲總收入均錄強勁勢頭，並將進一步提振未來數季的遊戲營收。將騰訊2024至2026財年經調整每股盈利預測分別上調7%、10%、8%，同時預計2023至2026財年盈利複合年均增長率將為25%，將目標價由553元升至562元，維持「跑贏大市」評級。

高盛表示，騰訊第三季業績表現穩健，遊戲及廣告收入達雙位數增長，每股盈利按年增長36%勝預期。預計騰訊遊戲收入增長勢頭加快，2024及2025財年遊戲收入將分別增長17%和10%。騰訊受惠國內常青遊戲的持續復甦，以及預計2025年的強大遊戲包括《怪物獵人：外傳》等新作推出，令其遊戲業務從2024年第三季的13%增長中再進一步加速。另預計騰訊2024及2025財年廣告收入將增長13%和14%，市場份額將持續增長。不過，騰訊的金融科技收入短期內將會疲軟，主要因為其平均交易額下降。將其2024財年經調整每股盈利增長預測調高至41%，而2025財年則維持14%，將目標價由521元升至542元，維持「買入」評級，並列入「確信買入」名單。

瑞銀：料明年遊戲收入雙位數增長 升目標價至588元

瑞銀指，騰訊第三季總收入按年增長8%，符合預期。經調整營業利潤略高於預期1%，經調整後淨利潤達到598億元人民幣，按年增長33%，超出市場預期11%，毛利率則受到一次性支出拖累，惟預計相關支出將於未來幾個季度正常化。騰訊旗下遊戲《DnFM》增長趨勢有所減緩，但其他旗艦遊戲如《王者榮耀》、《PUBG》和《和平精英》表現超出預期，持續實現按年增長。預計2025年本土和國際遊戲收入分別增長10%和15%。另外，騰訊推出新的微信小商店(Weixin Mini-Shops)，該服務可以為客戶提供索引商品、質量監控系統及售後服務等功能，目標是整體電子商務市場，雖然可能需要時間來發展，但潛在增長將是顯著的，將目標價由580元升至588元，予「買入」評級。

野村表示，騰訊第三季總收入按年增加8%符預期，非國際財務報告準則淨利潤按年增長33%，超出市場及該行預期，淨利潤增加主要受惠於高於預期的非經營收入及較低的稅費影響，而毛利率按年上升3.6個百分點至53.1%，則略低於市場預期的53.4%。期內騰訊的營銷服務(原網絡廣告)業務收入增長17%，超過市場預期的16%。另網上遊戲收入按年升13%，較市場預估高出1%，主要受惠本地及國際市場遊戲收入分別升14%及9%。本土遊戲收入增長勢頭加速，主要受惠new blockbuster game、DNF mobile全季度收入貢獻，以及王者榮耀(Honor of Kings)等收入增加帶動。管理層又指年內回購金額或超全年1000億元目標，維持「買入」評級，目標價500元。

林家亨：騰訊季績對辦兼回購力度大 400元以下吸納風險不大

（林家亨）

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指騰訊第三季業績尤其盈利表現可以「收貨」，至於營收增8%也只比預期略低，隔晚ADR跌10幾元比較奇怪，相信股價於390元附近有很大支持。騰訊廣告收益表現非常好，事實上無論經濟好壞廣告都是必需品，故廣告佔騰訊收入很重要部分，今次增幅值得嘉許。而其遊戲收入增幅未來相信仍受政策所限制，尤其受制對未成年人玩網絡遊戲的限制，但今次增幅也算合格。而經濟放慢對騰訊廣告及遊戲業務都不會有太大拖累，其綜合性業務以穩定性而論在ATMJ中略佔優勢，若要買科技股，騰訊會是首選。騰訊股價今日先跌後升，可能是外資趁香港打風故意於其ADR做低，再於港股吸納，400元以下吸納風險不大。

林家亨又指，騰訊回購金額很高，港股中除了以前滙控(00005)，沒一隻比其回購金額更大，相信其不斷回購對股份的支持力度很大，現時其預期市盈率不足20倍，相信股價已非常穩陣，相比美國不少如此大型的科網平台預期市盈率高達60、70倍，騰訊現時市盈率已與舊經濟股無分別，值得吸納。不過，騰訊有個缺點，就是其南非大股東始終會因外圍市況，以及擔憂美國對中國打壓而逐步減持，另騰訊本身有很多已上市子公司，以往每逢派發那些公司股份，都令它們的股價有段長時間受壓，南非大股東也已表明一定會沽售獲分發的股份，長期對騰訊股價也會有些壓力。

騰訊半日升1.59%收報410.2元，成交83.09億元。其他科技股普遍下跌，阿里(09988)跌1.55%報89.15元，京東(09618)跌4.37%報135.6元，美團(03690)跌2.51%報171元，小米(01810)跌1.73%報28.4元，百度(09888)跌1.68%報81.85元，快手(01024)跌0.67%報51.65元，網易(09999)無升跌報120.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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