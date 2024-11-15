  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

網易高開一成憧憬新遊戲熱賣，第三季盈利按年跌

15/11/2024

網易高開一成憧憬新遊戲熱賣，第三季盈利按年跌

　　網易(09999)現價升9.6%，報131元，該股成交約79萬股，涉資1.02億元。


　　集團公布，截至今年9月底止第三季純利65.38億元人幣，按年跌16.6%；非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤75億元人幣，按年跌13%。派季度股利為每股0.087美元。期內，淨收入262億元人幣，按年減少3.9%。其中，遊戲及相關增值服務淨收入209億元人幣，按年減少4.2%；有道淨收入16億元人幣，按年增加2.2%；網易雲音樂淨收入20億元人幣，按年增加1.3%；創新及其他業務淨收入18億元人幣，按年減少10.3%。


　　集團首三季純利209.31億元人幣，跌8.3%；非公認會計準則下歸屬於公司股東淨利潤238億元人幣，跌5.5%。截至2024年9月30日，在股份回購計劃下，網易已購買約1820萬股美國存託股，共計約16億美元，股份回購金額按季大增98%。

 

憧憬新遊戲，網易美股急升一成

 

　　網易管理層昨在業績會議上透露，《燕雲十六聲》會在12月底推出，正在進行最後優化工作，手機版會稍遲，遊戲會結合社交生態，希望讓玩家之間有更多交流，從而做到遊戲更耐玩。摩根士丹利日前發報告指出，《燕雲十六聲》有機會成為《黑神話：悟空》的主要競爭對手，但坊間傳出測試體驗欠佳，網易或須在推出前作出修改。另外，網易還透露，新遊戲《代號：無限大》將在今年年底啟動一輪區域線下技術測試，網易方面稱抱有有很大期待，目前該遊戲全球預約量已超500萬。


　　儘管第三季度盈利及淨收入按年下跌，惟憧憬新遊戲熱賣，美股網易(NTES)升10.41%，報84.22美元。

 

撰文：經濟通市場組

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03669

永達汽車

2.050

異動股

03070

平安香港高息

30.080

異動股

02846

安碩滬深三百

28.020

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,387.67
    -363.19 (-0.830%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,856.70
    -92.47 (-1.554%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,620.00
    -487.65 (-2.552%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升25.762
變動率︰+2.764%
較港股︰+1.83%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.983
變動率︰+1.699%
較港股︰+3.12%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.489
變動率︰-2.002%
較港股︰-8.82%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌56.503
變動率︰-2.780%
較港股︰-0.52%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升9.885
變動率︰+4.603%
JD 京東
按盤價(USD)︰升34.785
變動率︰+4.303%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌188.155
變動率︰-2.657%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌87.890
變動率︰-2.970%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升301.410
變動率︰+8.094%
DIS
迪士尼
按盤價(USD)︰升114.840
變動率︰+5.242%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰跌200.975
變動率︰-4.967%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌37.390
變動率︰-5.984%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/11/2024 14:59 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/11/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/11/2024 14:59 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03669 永達汽車
  • 2.050
  • 03070 平安香港高息
  • 30.080
  • 02846 安碩滬深三百
  • 28.020
  • 01949 佰達國際控股
  • 0.143
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 22.850
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 401.000
  • 目標︰$480.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 134.000
  • 目標︰$150.00
  • 00197 亨泰
  • 0.380
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 54.950
  • 目標︰$65.00
  • 00981 中芯國際
  • 26.400
  • 目標︰$33.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 401.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.200
  • 00941 中國移動
  • 70.550
  • 00388 香港交易所
  • 299.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.000
報章貼士
  • 00981 中芯國際
  • 26.400
  • 目標︰--
  • 00881 中升控股
  • 17.460
  • 目標︰$18.80
  • 01833 平安好醫生
  • 14.940
  • 目標︰$19.40
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 134.000
即時重點新聞

15/11/2024 17:04  《盤後部署》美元強勢累恒指連跌六日，嗶哩嗶哩扭虧觸及拋貨節點

15/11/2024 14:26  【零售債券】政府發200億基礎建設零售債券，保證息率3.5厘

15/11/2024 16:22  【小米預測】小米上季經調整盈利料微升1%，關注電動車業務表現

15/11/2024 16:33  《本港經濟》第三季按年增1.8%，政府修訂全年預測至2.5%

15/11/2024 18:39  阿里巴巴(9988)據報考慮發行50億美元債券

15/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒２２億元，買騰訊沽盈富基金

15/11/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】麥格理唱好吉利跑贏大市，多行績後升京東物流目標

15/11/2024 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒７８３３，美元兌人幣軟報７﹒２３１３

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 打卡經濟盡在一杯？廉署賣咖啡想你不請自來！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 消費增速勝預期，樓價環比跌幅縮，滬指周挫逾3%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

利福啟德雙子匯一期出租率達九成半，劉鑾鴻：對香港經濟有信心新文章
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

特朗普團隊出爐
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門勁chill戶外咖啡灣成啡迷聚腳地
人氣文章

騙局大拆解

網購詐騙｜過時過節最易被騙 港人去年平均損失$7,379！13%受訪者預定機票／酒店時成騙徒目標
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

與老友在微涼年末共品威士忌！Whisky Live 2024回歸、The Singleton 發布13年單一麥芽威士忌！
人氣文章

Fashion

CHANEL 24／25早春度假系列香港時裝騷重點一覽：袁澧林出演預告短片！G-Dragon、Penelope Cruz驚喜現身
人氣文章

Art & Living

連卡佛聖誕選品：從餐桌用品到精緻小玩意，從設計師品牌到自家品牌，為家中增添儀式感！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
桃芝襲港8號風球善心義載，優先助醫護及有需要人士回家，網民感恩大讚新文章
人氣文章
開心果好有益？最新研究指有助抵抗藍光及增黃斑色素光密度，有利眼睛健康！每日食幾多先有效？ 新文章
人氣文章
照顧者｜60歲肺癌女兒延遲手術照顧失智雙親，親手打造「家庭養老院」照顧至百年歸老！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/11/2024
小傳日記 | 打卡經濟盡在一杯？廉署賣咖啡想你不請自來！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人明年上台，世界新時代開始？

15/11/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處