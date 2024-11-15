網易高開一成憧憬新遊戲熱賣，第三季盈利按年跌

網易(09999)現價升9.6%，報131元，該股成交約79萬股，涉資1.02億元。



集團公布，截至今年9月底止第三季純利65.38億元人幣，按年跌16.6%；非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤75億元人幣，按年跌13%。派季度股利為每股0.087美元。期內，淨收入262億元人幣，按年減少3.9%。其中，遊戲及相關增值服務淨收入209億元人幣，按年減少4.2%；有道淨收入16億元人幣，按年增加2.2%；網易雲音樂淨收入20億元人幣，按年增加1.3%；創新及其他業務淨收入18億元人幣，按年減少10.3%。



集團首三季純利209.31億元人幣，跌8.3%；非公認會計準則下歸屬於公司股東淨利潤238億元人幣，跌5.5%。截至2024年9月30日，在股份回購計劃下，網易已購買約1820萬股美國存託股，共計約16億美元，股份回購金額按季大增98%。

憧憬新遊戲，網易美股急升一成

網易管理層昨在業績會議上透露，《燕雲十六聲》會在12月底推出，正在進行最後優化工作，手機版會稍遲，遊戲會結合社交生態，希望讓玩家之間有更多交流，從而做到遊戲更耐玩。摩根士丹利日前發報告指出，《燕雲十六聲》有機會成為《黑神話：悟空》的主要競爭對手，但坊間傳出測試體驗欠佳，網易或須在推出前作出修改。另外，網易還透露，新遊戲《代號：無限大》將在今年年底啟動一輪區域線下技術測試，網易方面稱抱有有很大期待，目前該遊戲全球預約量已超500萬。



儘管第三季度盈利及淨收入按年下跌，惟憧憬新遊戲熱賣，美股網易(NTES)升10.41%，報84.22美元。

撰文：經濟通市場組

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