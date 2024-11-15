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港股 | 午市前瞻 | 美元持續走強港股趨觀望 網易新遊料難媲美黑悟空

15/11/2024

　　美國10月份生產物價升幅加快，聯儲局主席鮑威爾表示美國經濟強勁，當局不應急於減息，美股三大指數由升轉跌。恒指連跌5日後，今早高開數十點，但A股下跌，一度拖累恒指倒跌過百點。國家統計局公布，10月份社會消費品零售總額4.54萬億元人民幣，按年增長4.8%，高於市場預期升3.8%，增速比9月加快1.6個百分點，數據刺激內需相關股價回升。


　　恒生指數半日報19486，升51點或0.3%，主板成交近852億元。恒生中國企業指數報7001，升27點或0.4%。恒生科技指數報4357，升38點或0.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 美元持續走強港股趨觀望 網易新遊料難媲美黑悟空

（互聯網圖片）

 

資金趨保守，科企放榜未能帶動入市

 

　　港股今早窄幅高開67點，先跌後升，維持窄幅上落。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，今日恒指走勢稍微轉好，是由於內地三頭馬車數據稍好於預期。但由於近期人大常委會議救市措施令市場憧憬落空，並且市場預期短期內中央不會出台新的措施，所以現時恒指依然偏軟。他特別指出，儘管近期騰訊(00700)，京東(09618)的業績都不差，但市場資金仍保持觀望態度，騰訊、京東的美股甚至倒跌。他進一步補充道，近期美元持續走強，逼近最高位，市場會進一步觀望美元走勢，資金趨於保守。他預期，如果恒指要重新向上，需要有新的利好消息放出。短線恒指的支持位在黃金比例0.618（約19300點），如要進一步向上，要站穩19800點的阻力位。

 

網易欠爆款遊戲，吃老本累業績

 

　　網易(09999)第三季純利65.38億元人幣按年跌16.6%，表現差過預期，惟管理層在業績會議上透露《燕雲十六聲》會在12月底推出，正在進行最後優化工作，股價半日漲13.4%，報135.5元。


　　阮子曦認為網易的業績一般，股價倒升主要是因為今日網易放風12月即將推出《燕雲十六聲》，市場憧憬能與《黑神話：悟空》一較高下。但阮子曦表示，事實上《燕雲十六聲》跟《黑神話：悟空》不是同一個類型，無法直接比較。他反而看好另一款遊戲《代號：無限大》，網易稱該遊戲的預約量已達500萬，阮子曦認為此款遊戲可能會成為網易的焦點。


　　分業績來看，遊戲及相關增值服務淨收入209億元人幣，按年減少4.2%；有道淨收入16億元人幣，按年增加2.2%；網易雲音樂淨收入20億元人幣，按年增加1.3%；創新及其他業務淨收入18億元人幣，按年減少10.3%。阮子曦表示，網易的業績下跌主要是沒有新的爆款遊戲出現，仍在吃老本，例如《蛋仔派對》。對於網易未來的業績預期，他認為關鍵還是有無爆款遊戲出現。


　　對於網易是否應趁爆款新作推出前買入，阮子曦建議先觀望，不要情緒化入場，如果網易能站穩現在的位置（約135元），投資者才可考慮買入，上望150元，但如果網易跌穿130元就不宜買入。

 

港股 | 午市前瞻 | 美元持續走強港股趨觀望 網易新遊料難媲美黑悟空

網易股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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