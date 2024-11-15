  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

網易上季盈利倒退股價卻急升，嗶哩嗶哩首次實現季度盈利反急插，齊獲大行唱好可以點部署？

15/11/2024

　　網易(09999)及嗶哩嗶哩(09626)齊公布業績，其中網易第三季盈利按年跌17%至65億元人民幣，經調整淨利潤跌13%至75億元人民幣，淨收入減少4%至262億元人民幣，均低於市場預期。不過，網易管理層透露，重磅遊戲《燕雲十六聲》會在下月底推出，在憧憬新遊戲熱賣下，網易今早(15日)最多飆14%至136.4元。至於嗶哩嗶哩，其第三季淨虧損按年收窄94%至7952萬元人民幣，經調整轉賺2.4億元人民幣，首次實現季度轉正，淨營業額亦按年升26%至73億元人民幣，公司又首次宣布在未來24個月內回購2億美元股份，股價今早卻最多急插逾13%至140.5元。兩隻股份績後均獲大行唱好，可否追入或低撈呢？

 

（網易遊戲官網截圖）

 

網易第三季經調整淨利潤按年跌13%　收入減3.9%

 

　　網易公布，截至今年9月底止第三季純利65.38億元人民幣，按年跌16.6%；非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤75億元人民幣，跌13%。公司宣派季度股利為每股0.087美元。期內淨收入262億元人民幣，減少3.9%。其中遊戲及相關增值服務淨收入209億元人民幣，減少4.2%；有道淨收入16億元人民幣，增加2.2%；網易雲音樂淨收入20億元人民幣，增加1.3%；創新及其他業務淨收入18億元人民幣，減少10.3%。

 

　　集團首三季純利209.31億元人民幣，跌8.3%；非公認會計準則下歸屬於公司股東淨利潤238億元人民幣，跌5.5%。截至2024年9月30日，在股份回購計劃下，網易已購買約1820萬股美國存託股，共計約16億美元，股份回購金額按季大增98%。

 

網易：《燕雲十六聲》12月底推出　對繼續開拓海外市場有信心

 

　　網易管理層在業績會議上透露，重磅遊戲《燕雲十六聲》會在12月底推出，正在進行最後優化工作，手機版會稍遲，遊戲會結合社交生態，希望讓玩家之間有更多交流，從而做到遊戲更耐玩。摩根士丹利日前發表報告指，《燕雲十六聲》有機會成為《黑神話：悟空》的主要競爭對手，但坊間傳出測試體驗欠佳，網易或須在推出前作出修改。另外，網易還透露，新遊戲《代號：無限大》將在今年年底啟動一輪區域線下技術測試，網易方面稱抱有有很大期待，目前該遊戲全球預約量已超500萬。

 

　　管理層又表示，對網易繼續開拓海外遊戲市場很有信心，對暴雪回歸後在中國的表現也持非常樂觀的態度。被問及海外遊戲戰略時，網易首席執行官丁磊表示，射擊類PC遊戲《漫威爭鋒》將於12月上線，《界外狂潮》也將於明年一季度上線。很有信心通過國內和海外的工作室來開拓海外的遊戲市場，未來相信還會有更多產品在海外市場取得成績。而對於暴雪在國內重新上線《魔獸》及《爐石傳說》的影響，網易高級副總裁胡志鵬表示，新的團隊和暴雪建立了更深入的合作關係，持續推出了更適合中國玩家的產品，並且通過合理運營方案，持續保持玩家的活躍度。公司對於其回歸後各個產品在中國表現持非常樂觀的態度。

 

高盛：季績勝預期拐點已在眼前　升目標價至169元

 

　　高盛發表研報指，與悲觀的市場預期相比，網易今年第三季業績表現優於預期，其中PC遊戲及遞延收入增長的強勁勢頭是本季利好因素。公司的拐點已在眼前，在年底前推出幾款遊戲，為2025年增加更好的能見度，將其2024至2026年收入預測修訂為介乎削0.1%至上調0.8%之間，主要反映暴雪的回流與渠道可視性增強，使得PC遊戲收入優於預期。同時，又因網易毛利率持續擴張，加上營運支出管理良好，將其淨利預測上調1.1%至2.1%，目標價由166元升至169元，預計2025年收入及盈利將有高個位數增長，重申「買入」評級。

 

　　美銀證券稱，網易第三季業績表現好壞參半，PC遊戲業務增長強勁，手遊業務則表現疲弱，但憧憬《燕雲十六聲》等重磅新遊戲推出，來自暴雪的多款遊戲亦重新推出，加上《永劫無間》PC版表現回穩以及《Once Human》等更多遊戲於海外發布，相信PC遊戲業務將繼續向好。預期《爐石傳說》手遊及及預期明年上半年上市的新遊戲《燕雲十六聲》手機版表現會較好，因此在今年低基數下業務預料有增長空間。另網易第三季遞延收入增長較預期更佳，可能反映出遊戲業務有所回升，未來表現則取決於新遊戲的發布及海外擴張情況，維持目標價187元，重申「買入」評級，看好其遊戲業務表現回升及估值偏低。

 

瑞銀：第三季遊戲收入勝預期　予美股目標價125美元

 

　　瑞銀表示，網易第三季業績略低於市場預期，收入按年下降3.9%符合預期。遊戲收入按年跌1%勝預期，主要受惠於強勁的電腦遊戲表現抵銷了移動遊戲收入按年下降10%。預期網易未來遊戲業務增長前景看俏，料市場對其核心遊戲部門表現超預期、銷售管道能見度改善，以及股東回報進一步改善等將有初步正面反應。網易的電腦遊戲強勁復甦緩解了市場對其電腦遊戲銷售管道的擔憂。另外，網易重申《Marvel Rivals》和《Where Winds Meet》將於12月推出，消除市場對《Where Winds Meet》的延遲推出的擔憂，予其美股目標價125美元，評級「買入」。

 

　　滙豐環球研究指，網易第三季遞延收入大幅超出預期，鞏固了第四季及2025年的改善前景。網易《永劫無間》及WWJO收入創下歷史新高，加上《魔獸世界》的貢獻，帶動PC遊戲業務大幅增長，將其今明兩年PC遊戲增長率分別上調至17%及24%，因預期PC遊戲強勁增長將持續至2025年，另上調其今明兩年遊戲收入增長預期至8%及11%，及盈利預測1至4%，目標價由172元升至179元，維持「買入」評級。

 

嗶哩嗶哩第三季虧損收窄至7952萬人幣　經調整轉賺2.4億人幣

 

　　至於嗶哩嗶哩，其第三季淨虧損收窄至7951.5萬元人民幣，而對上一年同期虧損13.5億元人民幣，即虧損按年收窄94%，每股基本虧損0.19元人民幣；按非公認會計準則，經調整淨利潤錄2.36億元人民幣，為首次實現季度轉正，對上一年同期經調整淨虧損8.78億元人民幣。

 

　　另公司第三季淨營業額總額73.06億元人民幣，按年升26%，當中增值服務營業額按年增9%至28.21億元人民幣，廣告營業額增28%至20.94億元人民幣，移動遊戲營業額升84%至18.23億元人民幣。

 

網易上季盈利倒退股價卻急升，嗶哩嗶哩首次實現季度盈利反急插，齊獲大行唱好可以點部署？

（Shutterstock）

 

嗶哩嗶哩：各項關鍵業務保持強勁增長　擬24個月內斥最多2億美元回購

 

　　嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿表示，公司三季度首次實現非公認會計準則下的淨利潤轉正，社區指標和各項關鍵業務都保持了強勁的增長勢頭，日活用戶和月活用戶分別創下1.07億和3.48億的新高。用戶的日均使用時長也達到了新高的106分鐘，較去年同期增加了6分鐘。

 

　　另外，嗶哩嗶哩宣布，董事會已授權一項股份回購計劃，公司可於未來24個月內回購不超過2億美元的公開交易證券。

 

大和：長遠盈利前景趨明朗　升目標價至225元

 

　　大和發表研報，形容嗶哩嗶哩收支平衡只是開始。公司第三季首次實現non-GAAP營業利潤及淨利潤。由於《三國：謀定天下》的強勁表現，營收較市場預期高出2.3%，遊戲營收較市場預期高出9.9%。在用戶指標方面，其日均活躍用戶和月均活躍用戶分別創下1.07億和3.48億的歷史新高。此外，公司首次宣布在未來24個月內回購2億美元的股票。惟由於遊戲分銷及營運活動增加，銷售及一般行政開支可能上升，將其2025年每股盈利預測下調11%，但由於長遠盈利前景趨明朗，將後年每股盈利上調5%，重申「買入」評級，並將目標價由215元上調至225元。

 

　　高盛稱，嗶哩嗶哩首次實現季度盈虧平衡，第三季調整後經營溢利2.72億元人民幣，較該行預測大幅高出31%，受惠於行銷成本符預期及研發支出控制得宜；收入增長符合預期，雖然移動遊戲略遜預期，但廣告收入抵銷這部分的影響。嗶哩嗶哩宣布首個股份回購計劃，將在未來兩年內回購2億美元的股票，這顯示出公司財務狀況健康，並且能夠產生自由現金流，因此維持「買入」評級，目標價176元。

 

黃偉豪：網易前景改善或見150元　嗶哩嗶哩守穩100天線才考慮

 

網易上季盈利倒退股價卻急升，嗶哩嗶哩首次實現季度盈利反急插，齊獲大行唱好可以點部署？

（黃偉豪）

 

　　獨立股評人黃偉豪指，網易之前股價於一眾科技股中表現較弱，已預先反映業績差，加上科技股主要是看前景，網易管理層透露《燕雲十六聲》會於下月底推出，另有一新遊戲將於年底啟動測試，預訂數據不錯，料對公司流水有幫助。此外，公司對繼續開拓海外市場有信心，又對暴雪回歸後表現樂觀，令市場對公司前景看法改善，股價短線若能守穩100天線約135元，可上望150元。

 

　　至於嗶哩嗶哩，黃偉豪指，公司業績表現其實不錯，但股價此前已反映，加上公司最近公布與騰訊(00700)就支付方面展開合作，每年要就此交支付費，市場擔心可能會對其盈利造成影響，令估值有下調壓力。公司中長線表現應該不差，但短線宜觀望，看其能否守穩100天線約139元，才考慮吸納。

 

　　網易半日升13.39%報135.5元，成交19.67億元。嗶哩嗶哩跌10.1%報146元，成交11.84億元。其他科技股表現各異，騰訊跌0.25%報40-2.4元，美團(03690)升0.47%報170.1元，阿里(09988)跌0.34%報87.65元，京東(09618)跌1.41%報133.2元，百度(09888)升1.48%報82.2元，小米(01810)升0.9%報28.1元。

 

網易上季盈利倒退股價卻急升，嗶哩嗶哩首次實現季度盈利反下挫，齊獲大行唱好可以點部署？

 

網易上季盈利倒退股價卻急升，嗶哩嗶哩首次實現季度盈利反急插，齊獲大行唱好可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》郭思治分析，請按此

 

 

其他網易相關新聞：

網易上季盈利倒退股價卻急升，嗶哩嗶哩首次實現季度盈利反急插，齊獲大行唱好可以點部署？
大行報告 | 騰訊、京東、京東物流、網易、阿里健康、吉利績後點部署，一表盡掌握
《外資精點》大摩︰網易基本面穩惟偏向電腦遊戲增風險，評級持有
《外資精點》瑞銀︰網易遊戲收入勝預期，美股目標價125美元
《ＡＩ熱潮》騰訊推出AI智能工作台ima，支持公眾號文章檢索
網易對繼續開拓海外遊戲市場有信心，對暴雪回歸後表現非常樂觀

 

《說說心理話》 消費能獲取快樂？買不起，不如花光錢錢$$？「習得性無助」有何影響？一起看看正確理財觀念。► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03669

永達汽車

2.050

異動股

03070

平安香港高息

30.080

異動股

02846

安碩滬深三百

28.020

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,386.54
    -364.32 (-0.833%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,856.65
    -92.52 (-1.555%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,619.27
    -488.38 (-2.556%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升25.762
變動率︰+2.764%
較港股︰+1.83%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.983
變動率︰+1.699%
較港股︰+3.12%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.489
變動率︰-2.002%
較港股︰-8.82%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌56.503
變動率︰-2.780%
較港股︰-0.52%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升9.880
變動率︰+4.550%
JD 京東
按盤價(USD)︰升34.785
變動率︰+4.303%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌188.155
變動率︰-2.657%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌87.890
變動率︰-2.970%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升301.400
變動率︰+8.091%
DIS
迪士尼
按盤價(USD)︰升114.830
變動率︰+5.233%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰跌201.009
變動率︰-4.951%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌37.391
變動率︰-5.982%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/11/2024 14:59 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/11/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/11/2024 14:59 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03669 永達汽車
  • 2.050
  • 03070 平安香港高息
  • 30.080
  • 02846 安碩滬深三百
  • 28.020
  • 01949 佰達國際控股
  • 0.143
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 22.850
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 401.000
  • 目標︰$480.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 134.000
  • 目標︰$150.00
  • 00197 亨泰
  • 0.380
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 54.950
  • 目標︰$65.00
  • 00981 中芯國際
  • 26.400
  • 目標︰$33.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 401.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.200
  • 00941 中國移動
  • 70.550
  • 00388 香港交易所
  • 299.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.000
報章貼士
  • 00981 中芯國際
  • 26.400
  • 目標︰--
  • 00881 中升控股
  • 17.460
  • 目標︰$18.80
  • 01833 平安好醫生
  • 14.940
  • 目標︰$19.40
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 134.000
即時重點新聞

15/11/2024 17:04  《盤後部署》美元強勢累恒指連跌六日，嗶哩嗶哩扭虧觸及拋貨節點

15/11/2024 14:26  【零售債券】政府發200億基礎建設零售債券，保證息率3.5厘

15/11/2024 16:22  【小米預測】小米上季經調整盈利料微升1%，關注電動車業務表現

15/11/2024 16:33  《本港經濟》第三季按年增1.8%，政府修訂全年預測至2.5%

15/11/2024 18:39  阿里巴巴(9988)據報考慮發行50億美元債券

15/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒２２億元，買騰訊沽盈富基金

15/11/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】麥格理唱好吉利跑贏大市，多行績後升京東物流目標

15/11/2024 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒７８３３，美元兌人幣軟報７﹒２３１３

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 打卡經濟盡在一杯？廉署賣咖啡想你不請自來！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 消費增速勝預期，樓價環比跌幅縮，滬指周挫逾3%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

利福啟德雙子匯一期出租率達九成半，劉鑾鴻：對香港經濟有信心新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

HKDI學院黑膠唱片館 免費參觀800張珍藏品!!! 恭碩良驚喜贈新碟即場「開箱」
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

發言就個個兇狠，投票就個個⋯⋯
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱Appraisal意義何在？走流程式評核？Appraisal被評不理想，你會據理力爭嗎？或疊埋心水搵工跳槽、從此hea做？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

開箱Clé de Peau Beauté首個聖誕倒數月曆！節日限定人氣妝前乳、四色眼影組合，12個夢幻驚喜！
人氣文章

Beauty

Guerlain 2024聖誕倒數月曆開箱！25件奢華驚喜，從香水、唇膏到護膚品！節日限定系列：ROUGE G寶石唇膏、OMBRES G四色眼影、彩妝粉盒
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

為了生育，性生活也充滿計算！不能全情投入和享受，是問題還是理所當然的結果？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
立冬湯水 │ 冬天體虛易手腳凍？宜補陽氣溫通氣血，多食黑色食物！推介：黑豆黑芝麻養顏素湯
人氣文章
立冬過後11月熱力仍無法擋，颱風一個又一個！今期素食譜：芹菜涼拌海帶彩椒絲
人氣文章
尿液透視健康：甜味警示糖尿病？排尿少過一個量或患肝硬化警號？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/11/2024
小傳日記 | 打卡經濟盡在一杯？廉署賣咖啡想你不請自來！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人明年上台，世界新時代開始？

15/11/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處