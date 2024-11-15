網易上季盈利倒退股價卻急升，嗶哩嗶哩首次實現季度盈利反急插，齊獲大行唱好可以點部署？

網易(09999)及嗶哩嗶哩(09626)齊公布業績，其中網易第三季盈利按年跌17%至65億元人民幣，經調整淨利潤跌13%至75億元人民幣，淨收入減少4%至262億元人民幣，均低於市場預期。不過，網易管理層透露，重磅遊戲《燕雲十六聲》會在下月底推出，在憧憬新遊戲熱賣下，網易今早(15日)最多飆14%至136.4元。至於嗶哩嗶哩，其第三季淨虧損按年收窄94%至7952萬元人民幣，經調整轉賺2.4億元人民幣，首次實現季度轉正，淨營業額亦按年升26%至73億元人民幣，公司又首次宣布在未來24個月內回購2億美元股份，股價今早卻最多急插逾13%至140.5元。兩隻股份績後均獲大行唱好，可否追入或低撈呢？

（網易遊戲官網截圖）

網易第三季經調整淨利潤按年跌13% 收入減3.9%

網易公布，截至今年9月底止第三季純利65.38億元人民幣，按年跌16.6%；非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤75億元人民幣，跌13%。公司宣派季度股利為每股0.087美元。期內淨收入262億元人民幣，減少3.9%。其中遊戲及相關增值服務淨收入209億元人民幣，減少4.2%；有道淨收入16億元人民幣，增加2.2%；網易雲音樂淨收入20億元人民幣，增加1.3%；創新及其他業務淨收入18億元人民幣，減少10.3%。

集團首三季純利209.31億元人民幣，跌8.3%；非公認會計準則下歸屬於公司股東淨利潤238億元人民幣，跌5.5%。截至2024年9月30日，在股份回購計劃下，網易已購買約1820萬股美國存託股，共計約16億美元，股份回購金額按季大增98%。

網易：《燕雲十六聲》12月底推出 對繼續開拓海外市場有信心

網易管理層在業績會議上透露，重磅遊戲《燕雲十六聲》會在12月底推出，正在進行最後優化工作，手機版會稍遲，遊戲會結合社交生態，希望讓玩家之間有更多交流，從而做到遊戲更耐玩。摩根士丹利日前發表報告指，《燕雲十六聲》有機會成為《黑神話：悟空》的主要競爭對手，但坊間傳出測試體驗欠佳，網易或須在推出前作出修改。另外，網易還透露，新遊戲《代號：無限大》將在今年年底啟動一輪區域線下技術測試，網易方面稱抱有有很大期待，目前該遊戲全球預約量已超500萬。

管理層又表示，對網易繼續開拓海外遊戲市場很有信心，對暴雪回歸後在中國的表現也持非常樂觀的態度。被問及海外遊戲戰略時，網易首席執行官丁磊表示，射擊類PC遊戲《漫威爭鋒》將於12月上線，《界外狂潮》也將於明年一季度上線。很有信心通過國內和海外的工作室來開拓海外的遊戲市場，未來相信還會有更多產品在海外市場取得成績。而對於暴雪在國內重新上線《魔獸》及《爐石傳說》的影響，網易高級副總裁胡志鵬表示，新的團隊和暴雪建立了更深入的合作關係，持續推出了更適合中國玩家的產品，並且通過合理運營方案，持續保持玩家的活躍度。公司對於其回歸後各個產品在中國表現持非常樂觀的態度。

高盛：季績勝預期拐點已在眼前 升目標價至169元

高盛發表研報指，與悲觀的市場預期相比，網易今年第三季業績表現優於預期，其中PC遊戲及遞延收入增長的強勁勢頭是本季利好因素。公司的拐點已在眼前，在年底前推出幾款遊戲，為2025年增加更好的能見度，將其2024至2026年收入預測修訂為介乎削0.1%至上調0.8%之間，主要反映暴雪的回流與渠道可視性增強，使得PC遊戲收入優於預期。同時，又因網易毛利率持續擴張，加上營運支出管理良好，將其淨利預測上調1.1%至2.1%，目標價由166元升至169元，預計2025年收入及盈利將有高個位數增長，重申「買入」評級。

美銀證券稱，網易第三季業績表現好壞參半，PC遊戲業務增長強勁，手遊業務則表現疲弱，但憧憬《燕雲十六聲》等重磅新遊戲推出，來自暴雪的多款遊戲亦重新推出，加上《永劫無間》PC版表現回穩以及《Once Human》等更多遊戲於海外發布，相信PC遊戲業務將繼續向好。預期《爐石傳說》手遊及及預期明年上半年上市的新遊戲《燕雲十六聲》手機版表現會較好，因此在今年低基數下業務預料有增長空間。另網易第三季遞延收入增長較預期更佳，可能反映出遊戲業務有所回升，未來表現則取決於新遊戲的發布及海外擴張情況，維持目標價187元，重申「買入」評級，看好其遊戲業務表現回升及估值偏低。

瑞銀：第三季遊戲收入勝預期 予美股目標價125美元

瑞銀表示，網易第三季業績略低於市場預期，收入按年下降3.9%符合預期。遊戲收入按年跌1%勝預期，主要受惠於強勁的電腦遊戲表現抵銷了移動遊戲收入按年下降10%。預期網易未來遊戲業務增長前景看俏，料市場對其核心遊戲部門表現超預期、銷售管道能見度改善，以及股東回報進一步改善等將有初步正面反應。網易的電腦遊戲強勁復甦緩解了市場對其電腦遊戲銷售管道的擔憂。另外，網易重申《Marvel Rivals》和《Where Winds Meet》將於12月推出，消除市場對《Where Winds Meet》的延遲推出的擔憂，予其美股目標價125美元，評級「買入」。

滙豐環球研究指，網易第三季遞延收入大幅超出預期，鞏固了第四季及2025年的改善前景。網易《永劫無間》及WWJO收入創下歷史新高，加上《魔獸世界》的貢獻，帶動PC遊戲業務大幅增長，將其今明兩年PC遊戲增長率分別上調至17%及24%，因預期PC遊戲強勁增長將持續至2025年，另上調其今明兩年遊戲收入增長預期至8%及11%，及盈利預測1至4%，目標價由172元升至179元，維持「買入」評級。

嗶哩嗶哩第三季虧損收窄至7952萬人幣 經調整轉賺2.4億人幣

至於嗶哩嗶哩，其第三季淨虧損收窄至7951.5萬元人民幣，而對上一年同期虧損13.5億元人民幣，即虧損按年收窄94%，每股基本虧損0.19元人民幣；按非公認會計準則，經調整淨利潤錄2.36億元人民幣，為首次實現季度轉正，對上一年同期經調整淨虧損8.78億元人民幣。

另公司第三季淨營業額總額73.06億元人民幣，按年升26%，當中增值服務營業額按年增9%至28.21億元人民幣，廣告營業額增28%至20.94億元人民幣，移動遊戲營業額升84%至18.23億元人民幣。

（Shutterstock）

嗶哩嗶哩：各項關鍵業務保持強勁增長 擬24個月內斥最多2億美元回購

嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿表示，公司三季度首次實現非公認會計準則下的淨利潤轉正，社區指標和各項關鍵業務都保持了強勁的增長勢頭，日活用戶和月活用戶分別創下1.07億和3.48億的新高。用戶的日均使用時長也達到了新高的106分鐘，較去年同期增加了6分鐘。

另外，嗶哩嗶哩宣布，董事會已授權一項股份回購計劃，公司可於未來24個月內回購不超過2億美元的公開交易證券。

大和：長遠盈利前景趨明朗 升目標價至225元

大和發表研報，形容嗶哩嗶哩收支平衡只是開始。公司第三季首次實現non-GAAP營業利潤及淨利潤。由於《三國：謀定天下》的強勁表現，營收較市場預期高出2.3%，遊戲營收較市場預期高出9.9%。在用戶指標方面，其日均活躍用戶和月均活躍用戶分別創下1.07億和3.48億的歷史新高。此外，公司首次宣布在未來24個月內回購2億美元的股票。惟由於遊戲分銷及營運活動增加，銷售及一般行政開支可能上升，將其2025年每股盈利預測下調11%，但由於長遠盈利前景趨明朗，將後年每股盈利上調5%，重申「買入」評級，並將目標價由215元上調至225元。

高盛稱，嗶哩嗶哩首次實現季度盈虧平衡，第三季調整後經營溢利2.72億元人民幣，較該行預測大幅高出31%，受惠於行銷成本符預期及研發支出控制得宜；收入增長符合預期，雖然移動遊戲略遜預期，但廣告收入抵銷這部分的影響。嗶哩嗶哩宣布首個股份回購計劃，將在未來兩年內回購2億美元的股票，這顯示出公司財務狀況健康，並且能夠產生自由現金流，因此維持「買入」評級，目標價176元。

黃偉豪：網易前景改善或見150元 嗶哩嗶哩守穩100天線才考慮

（黃偉豪）

獨立股評人黃偉豪指，網易之前股價於一眾科技股中表現較弱，已預先反映業績差，加上科技股主要是看前景，網易管理層透露《燕雲十六聲》會於下月底推出，另有一新遊戲將於年底啟動測試，預訂數據不錯，料對公司流水有幫助。此外，公司對繼續開拓海外市場有信心，又對暴雪回歸後表現樂觀，令市場對公司前景看法改善，股價短線若能守穩100天線約135元，可上望150元。

至於嗶哩嗶哩，黃偉豪指，公司業績表現其實不錯，但股價此前已反映，加上公司最近公布與騰訊(00700)就支付方面展開合作，每年要就此交支付費，市場擔心可能會對其盈利造成影響，令估值有下調壓力。公司中長線表現應該不差，但短線宜觀望，看其能否守穩100天線約139元，才考慮吸納。

網易半日升13.39%報135.5元，成交19.67億元。嗶哩嗶哩跌10.1%報146元，成交11.84億元。其他科技股表現各異，騰訊跌0.25%報40-2.4元，美團(03690)升0.47%報170.1元，阿里(09988)跌0.34%報87.65元，京東(09618)跌1.41%報133.2元，百度(09888)升1.48%報82.2元，小米(01810)升0.9%報28.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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