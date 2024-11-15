京東季績勝預期獲大行祝福，可趁股價低迷吸納？

內地電商巨頭京東集團(09618)於昨日(14日)收市後公布業績，第三季經調整盈利按年升24%至132億元人民幣，收入增5.1%至2604億元人民幣，均勝預期。惟隔晚京東美股跌6.56%報33.35美元，今日(15日)於港股也曾急跌逾4%低見128.8元。京東績後獲多間大行唱好，摩通及大和都予目標價200元，麥格理則看217元，可否趁其股價低迷吸納呢？

（Shutterstock）

第三季經調整盈利按年升24% 收入升5.1%



京東截至2024年9月30日止第三季純利117億元人民幣，按年升47.8%；每股基本盈利4.02元人民幣；非公認會計準則下淨利潤為132億元人民幣，按年升23.9%，勝預期的114億元人民幣。期內總收入2603.87億元人民幣，升5.1%，高過預期的2597億元人民幣。其中商品收入2046億元人民幣，升4.8%，服務收入557.7億元人民幣，升6.5%。

另京東今年首三季純利315.05億元人民幣，按年升51.6%；每股基本盈利10.44元人民幣；非美國通用會計準則下淨利潤365.3億元人民幣，升36.4%。期內總收入8118億元人民幣，升4.3%。

京東料增長持續跑贏市場 利潤率仍有提升空間



京東集團首席執行官許冉表示，第三季隨著整體消費者信心回暖，京東收入增長加速，利潤水平保持健康。而內地陸續出台一系列經濟消費支持政策，京東通過供應鏈優勢，提前備貨支持以舊換新的工作，9月份家電及電腦品類需求明顯高過7、8月，第三季整體銷售增速亦按月提高，相信政策效果未完全釋放，消費者需時了解政策內容，而短期產品受產能不足限制，品牌商亦需時擴大產能，有信心京東未來繼續保持高於社會消費品零售總額的增長。另外，第三季集團完成了今年3月宣布的股票回購計劃，並啟動了有效期至2027年8月底的50億美元全新股票回購計劃，進一步凸顯京東對股東回報的堅定承諾。未來將繼續為用戶、業務夥伴和股東創造長期價值。

京東集團首席財務官單甦認為，集團利潤率仍有提升空間，由於京東供應鏈規模和效率優勢將繼續釋放；商超等商品佔比提升；隨第三方(3P)商家比例不斷提高，帶動利潤能力持續提升。單甦強調，會關注商品交易總額(GMV)、核心經營利潤等關鍵指標，平衡高質量發展，料今年經調整純利可達至雙位數增長的目標；長線利潤率增長目標將為高單位數，並通過回購、派息及強勁業績回報股東。

摩通：第三季經調整每股盈利勝預期 予目標價200元

摩通發表研報指，京東第三季經調整每股盈利優於該行及市場預期，受到京東物流(02618)業績勝預期及京東零售可觀利潤率帶動。集團季內收入增長符合預期，且宣布於9月起生效的新一輪50億美元股份回購計劃。相信管理層對第四季收入增長及資產負債表將決定第三季強勢是否得以持續至第四季。預期京東績後股價有正面反應，予目標價200元，評級「增持」。

高盛稱，京東及旗下京東物流第三季收入增長均符合預期，京東管理層將EBIT利潤率長期指引從中個位數上調至高個位數百分比，業績報表展示出京東在實現利潤增長的同時，增長步伐比中國零售同業快，具有較高執行能力，而京東物流亦已實現規模效益。第三季為傳統淡季，但京東物流盈利仍創新高，相應將其2024至2026年淨利潤預測上調11%至28%，並將京東目標價上調至181元，京東物流目標價則從15.6元升至17.8元，予「買入」評級。

瑞銀：第四季收入料續加速增長 予美股目標價64美元

瑞銀指，京東第三季收入增長5%，與該行預期一致。經調整淨利潤按年增長24%，超出其預期15%。另外，京東電子產品和家電的收入在第三季實現3%按年增長，管理層預計第四季收入將加速增長，特別是考慮到政府以舊換新的補貼計劃的全面影響。瑞銀預測京東第四季收入增長為6%。京東短期內將面臨毛利率下行壓力，但仍有多個提升毛利率的手段，包括提升各類別產品的毛利率；改善履約效率；優化產品組合，以及提高來自毛利率貢獻較高的第三方業務的貢獻等。

瑞銀認為，京東第四季將繼續實現收入加速增長，展望明年，市場對7%的盈利增長的預期並未考慮到任何復甦預期和毛利率上升。基於此因素，京東2025財年的7.5倍市盈率為投資者提供吸引的風險及收益比。而管理層在公布業績後，將其中期的經調整淨利潤率目標從中低單位數上調至高單位數，反映出對毛利率前景更具信心，予其美股目標價64美元，評級「買入」。

大和：第四季指引有潛在上升空間 維持目標價200元



大和指，在高於預期的京東物流經營利潤率和非營業項目帶動下，京東第三季non-GAAP純利勝市場預測17%，以舊換新政策和消費券的全面影響是催化因素。而京東雙11表現超出管理層預期，日均活躍顧客按年增長超過20%。以舊換新政策支持下，第四季指引有潛在的上升空間。預期第四季總收入按年增長5.7%，其中京東零售收入將增長6.3%，上調其今明兩年每股盈利預測1%至6%，因京東物流利潤率高於預期，重申其「買入」評級，目標價維持200元。

麥格理表示，京東第三季業績表現向好，主要來自穩健的供應鏈能力支撐以及規模效應的帶動，期內收入按年增長5%，符預期，經調整淨利潤剛錄132億元人民幣，較市場及該行預測高出15%。京東是全國性以舊換新消費支持政策的主要受益者，促進了家電和電子產品的銷售，同時日用百貨品類亦錄得健康增長勢頭。展望未來，由於雙11表現好過預期，京東管理層對中國整體消費復甦持樂觀看法，相應將其今明兩年盈利預測分別上調3%及1%，目標價則由232元降至217元。

野村稱，京東第三季業績表現強勁，non-GAAP盈利按年增長24%，較該行及市場預期高12%及16%，管理層對第四季的業績指引亦符合預期。管理層指，家電及個人電腦等商品銷售9月以來有所改善，受惠於國家以舊換新政策，給予「買入」評級，美股目標價53美元。

郭思治：現價未反映業績 惟市場情緒偏淡暫宜觀望

今日《開市Good Morning》節目請來香港股票分析師協會副主席郭思治，他指京東業績「交到功課」，增長不差，但現時大市上升不是看基本因素，事實上港股由9至10月份的升浪不是因經濟好，企業開始賺錢，而是因內地有政策推出，令投機性資金跟隨入市，結果恒指突破今年5月20日高位19706點，令早前沽空的要回補，在回補買盤湧現下，市場有些亢奮，引發更多投機性資金盲目追貨，將指數很快推上23000幾點，8日內就升了6800點。而投機性資金入市只有一個原因，就是憧憬中央政府政策。京東業績其實不差，上季經調整盈利增23.9%至132億元人民幣，績前股價也沒偷步上升，而是沿著一個月低位走，代表市場情緒偏淡，業績好不代表股價會升，故京東現時股價未能反映業績。

郭思治又指，以估值來看，京東往績市盈率只有10幾倍不算貴，且仍未計今年增長，奈何股價正下試一個月低位，若持貨不多宜持盈保泰。往後若恒指重返50天線或更高，也會是騰訊(00700)先上升，因其佔恒指成分8%，跟著才輪到其他股份。而京東勢頭暫仍疲弱，正下試一個月低位133.5元，若大市跌至19000點或以下，京東有機會回補110幾元的裂口。

京東今日跌1.85%收報132.6元，成交21.65億元。其他科技股表現各異，騰訊跌0.6%報401元，阿里(09988)跌0.85%報87.2元，美團(03690)升0.18%報169.6元，百度(09888)升1.54%報82.25元，網易(09999)升12.13%報134元，小米(01810)升0.54%報28元，嗶哩嗶哩(09626)跌10.04%報146.1元，快手(01024)升2.8%報51.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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