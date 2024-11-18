阿里上季收入遜預期遭大行降目標，股價逆市下挫可趁機吸？

阿里巴巴(09988)公布業績，上季經調整純利按年跌9%至365億元人民幣，符合市場預期，收入升5%至2365億元人民幣，略遜預期，其中淘天收入僅增1%，國際數字商業集團(AIDC)經調整EBITA虧損擴大6.5倍，菜鳥經調整EBITA大減94%。阿里績後遭美銀及摩通下調目標價，今早(18日)最多逆市跌逾2%低見85.3元，為近兩個月低位，可否趁低吸納呢？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

上季經調整純利按年跌9%收入升5% 淘天收入增1%

阿里公布，截至9月30日止第二季度歸屬股東淨利潤438.74億元人民幣，按年增58.36%，每股盈利2.34元人民幣，非公認會計準則淨利潤365.18億元人民幣，跌9.13%，但符合市場預期的364億元人民幣，主因對電商業務的投入增加所致，部分被收入增長和運營效率提升所抵銷。集團第二季度收入2365億元人民幣，升5%，略遜預期的2394億元人民幣，而歸屬股東淨利潤上升因經營利潤352.46億元人民幣，升5%，所持股權投資按市值計價的變動令利息收入和投資淨收益186.07億元人民幣，按年增長2.6倍，以及投資減值減少所致。至於經調整EBITDA約473.27億元人民幣，跌4%。

第二季度淘天集團收入升1%至近990億元人民幣，訂單量按年錄得雙位數增長，經調整EBITA跌5%至446億元人民幣，主因對用戶體驗的投入增加所致，部分被客戶管理服務收入增加所抵銷。雲智能集團收入升7%至296億元人民幣，經調整EBITA升89%至近27億元人民幣。國際數字商業集團收入升29%至近317億元人民幣，經調整EBITA虧損擴大至29億元人民幣。菜鳥集團收入升8%至約246億元人民幣，經調整EBITA大減94%至6000萬元人民幣；本地生活集團收入升14%至177億元人民幣。

上季自由現金流按年跌70% 共斥41億美元回購股份

阿里披露，截至9月30日止第二季度經營活動產生的現金流量淨額314.38億元人民幣，按年下降36%，自由現金流137.35億元人民幣，下降70%，而6個月經營活動產生的現金流量淨額650億元人民幣，按年下降31%，自由現金流311億元人民幣，下降63%，自由現金流減少因對阿里雲基礎設施的投入，取消年度服務費後向天貓商家的退款，以及縮小若干直營業務規模等所致。

另集團指，第二季度以總額41億美元回購總計4.14億股普通股，令截至9月30日止流通的普通股數目較6月30日淨減少2.1%，在董事會授權股份回購計劃下仍餘220億美元回購額度，有效期至2027年3月。而截至9月30日，現金及現金等價物、短期投資和包括在合併資產負債表上的股權證券和其他投資中的其他理財投資金額為約5543.78億元人民幣，比3月31日下跌約10.18%。

吳泳銘：公共雲產品收入雙位數增長 AI相關產品收入三位數增長

阿里首席執行官吳泳銘提到，公司雲業務在本季度實現收入296億元人民幣，增長7%，主要是因為包括人工智能相關產品在內的公共雲收入實現了兩位數增長，而AI相關產品收入連續第五個季度實現三位數的同比增長。首席財務官徐宏補充，公司雲業務的經調整EBITA利潤增加89%至27億元人民幣，而經調整EBITDA利潤率同比增長4個百分點至9%，主要由於產品結構轉向高利潤率公共雲產品(包括人工智慧相關產品)以及運營效率提高，部分被客戶增長和技術投資增加所抵銷。

至於AIDC(阿里國際數字商業集團)經調整EBITA錄得虧損29億元人民幣，而去年同期則錄得虧損3.84億元人民幣，主要由於全球速賣通及Trendyol跨境業務的投資增加所致，部分被Lazada因其貨幣化及經營效率提升而大幅減少的經營虧損所抵銷。

美銀：中國消費需求疲軟和通縮壓力持續 降目標價至109元

美銀證券發表研報指，阿里第二季業績大致符合市場預期，總收入與該行預測一致，但比市場預期低1%。管理層預期集團商品成交金額(GMV)和客戶管理收入(CMR)將穩步加速，尤其是在12月的季度。近期政府的刺激政策，特別是在家電領域，促使平台銷售在10月達到同比增長兩位數的水平。另外，淘寶自9月份以來收取的0.6%服務費對集團的GMV影響有所減弱，預計將隨著增加服務費情況會有所緩解。管理層又指，集團在消費交易和體驗上的持續投資可能需要幾個季度才能完成。以及集團對AE Choice和Trendyol的增長潛力持樂觀態度，並承諾增加預算以提高在歐洲和波斯灣阿拉伯國家(Gulf region)的消費者份額。

該行考慮到中國消費需求的疲軟和通縮壓力將持續，並且AIDC的投資可能會按季回升，所以將阿里2025至2027財年的經調整淨利潤預測下調9%至15%，預期盈利將於2026財年觸底，將其美股目標價由124美元下調至112美元，港股目標價則由121港元下調至109港元，維持「買入」評級。

摩通：料本季GMV及CMR增長加快 惟降目標價至117元

摩通指，雖然阿里短期利潤能力受制於用戶吸納操作，但可確認公司屬內地電商平台唯一仍有可觀的用戶增長潛力。投資者會對季內低單位數GMV增長感失望，甚至遜於同業京東(09618)，但可見來自騰訊(00700)支付收入，內地消費刺激政策已確認負面收入增長等亮點。相信季內GMV表現主要受制於宏觀經濟，料第三財季GMV及CMR增長會重新加快，且對公司估值重估等投資看法不變。港股、美股目標價分別由120港元降至117港元，及由125美元降至120美元，評級維持「增持」。

高盛表示，阿里第二財季表現疲軟，但符合預期。績後股價反應好壞參半，相信主因淘天集團GMV增長低於預期，按年約升2%，以及其EBITA跌幅較集團EBITA跌幅逐步擴闊。不過，管理層對第三財季看法相對樂觀，基於「雙11」GMV良好增長，阿里雲受AI需求帶動增長進一步改善，料雲業務EBITA率續保持高單位數。另管理層表示，自9月以來，基礎軟體服務費影響一些規模較小訂單，但產品營銷及滲透率有所增加，亦可見集團「雙11」GMV增長強勁。管理層亦持續承諾回購股票計劃，其速度將取決於股價，予其港股及美股目標價131港元及134美元，予「買入」評級。

溫傑：淘天難賺錢業績麻麻 94元已有很大阻力

今日《開市Good Morning》節目請來凱基投資策略部主管溫傑，他指阿里之前由70元升至85元是因憧憬會入港股通，有幾萬億資金流入，但內地投資者買完一輪會否繼續買未知，至於之後再由85元升至116元只因大市由17000點升至23200點，與其自身基本因素無關。若論基本因素，阿里雖有六大業務，但原則上持續賺錢只有淘天業務，其收入佔比也佔絕大部分，先不論過去幾年被拼多多搶佔市場份額，整個內地除農村外很多人都正用線上購物，除非突然開拓到美國市場，取得人家的市場份額，否則淘天收入最多只有3至5%增長，今次更只增1%，而若要提升用戶收入要使更多錢，相信不會賺多了錢，總之若只靠淘天的平台，產品不屬自己，人家也可用其他平台，再加上各平台鬥增補貼就更難賺錢，而今次總收入增5%是由其他業務帶動，經調整利潤亦跌9%。

溫傑續指，阿里上季收入增加5%，以一隻科技股來說表現不算好，經調整EBITDA及經調整淨利潤也表現麻麻，而經營利潤增加5%只因股權激勵減少，不是因做多了生意；對於菜鳥業績大倒退，集團也僅指由投入增加所致；雲EBITA利潤率雖有增加，但相對美國同行低；淨利潤上升則是因股權投資大增。總之，業績可說符合預期，但質素可能比過去一季更差。如果大市不升，入港股通也差不多炒完，以其經調整利潤倒退9%，20倍PE其實不算很便宜，94、95元應已有很大阻力。

阿里半日跌0.92%收報86.4元，成交30.08億元。其他科技股普遍上升，騰訊升1.35%報406.4元，京東升3.92%報137.8元，美團(03690)升0.18%報169.9元，小米(01810)升1.96%報28.55元，百度(09888)升0.3%報82.5元，網易(09999)升2.39%報137.2元，惟快手(01024)跌1.65%報50.55元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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